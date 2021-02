Un nouveau rapport suggère qu’Apple pourrait remplacer l’iPad mini par un iPhone plus grand

Les rapports sur l’iPhone pliable d’Apple continuent de faire la une des journaux et le rapport d’aujourd’hui le met en perspective avec l’iPad d’entrée de gamme de la société. Dans un nouveau rapport, MyDrivers suggère qu’Apple pourrait éventuellement remplacer l’iPad mini par un iPhone pliable, qui offrira une entrée de stylet.

Le rapport de la semaine dernière a révélé la possibilité que l’iPhone pliable d’Apple puisse prendre en charge un stylet – bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit de l’actuel Apple Pencil ou de quelque chose de nouveau. L’affichage sera quelque part entre 7,3 et 7,6 pouces en diagonale, mais avec un rapport hauteur / largeur très élevé. MyDrivers Le rapport indique une date de sortie en septembre 2022 pour le dispositif pliable d’Apple – qui comportera apparemment un facteur de forme à clapet – mais le rapport de la semaine dernière de EqualOcean a suggéré qu’il serait repoussé à 2023.



Apple iPhone 12 Pro Max

Avec une telle différence de coût, personnellement, je ne pense pas qu’Apple remplacerait l’iPad mini par un iPhone pliable. Je pense cependant qu’Apple pourrait supprimer progressivement l’iPad Mini pour une autre raison – peut-être que dans quelques années, tous les iPad auront des cadres plus petits et le plus grand iPad aura la même empreinte que l’actuel iPad Mini de 5e génération. Qui sait? – nous ne faisons que spéculer.

Les rumeurs sur le développement par Apple d’un iPhone pliable tournent depuis des années. Avec le premier Galaxy Fold, Samsung nous a montré à quel point il est difficile de fabriquer et de commercialiser un tel appareil. Alors que la première vague de clients du Galaxy Fold a révélé les défauts et les inconvénients du produit, Apple prend normalement du temps pour affiner de nouvelles technologies comme celle-ci – la société observe et apprend historiquement des erreurs des autres OEM avant de mettre en œuvre la nouvelle technologie dans ses produits.

