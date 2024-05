Un nouveau rapport signale une augmentation importante des infections sexuellement transmissibles, dans un contexte de défis liés au VIH et à l’hépatite

Selon un nouveau rapport de l’OMS, les épidémies mondiales de VIH, d’hépatites virales et d’infections sexuellement transmissibles (IST) continuent de poser d’importants problèmes de santé publique, causant 2,5 millions de décès chaque année. Mettre en œuvre les stratégies mondiales du secteur de la santé sur le VIH, l’hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles, 2022-2030.

De nouvelles données montrent que les IST augmentent dans de nombreuses régions. En 2022, les États membres de l’OMS ont fixé un objectif ambitieux consistant à réduire de dix fois le nombre annuel d’infections par la syphilis chez les adultes d’ici 2030, le faisant passer de 7,1 millions à 0,71 million. Pourtant, les nouveaux cas de syphilis chez les adultes âgés de 15 à 49 ans ont augmenté de plus d’un million en 2022, pour atteindre 8 millions. Les augmentations les plus élevées ont eu lieu dans la Région des Amériques et dans la Région africaine.

Combiné au déclin insuffisant observé dans la réduction des nouvelles infections au VIH et aux hépatites virales, le rapport signale des menaces pour la réalisation des cibles correspondantes des Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030.

« L’incidence croissante de la syphilis suscite de vives inquiétudes », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Heureusement, des progrès importants ont été réalisés sur plusieurs autres fronts, notamment en accélérant l’accès aux produits de santé essentiels, notamment aux diagnostics et aux traitements. Nous disposons des outils nécessaires pour mettre fin à ces épidémies qui menacent la santé publique d’ici 2030, mais nous devons désormais veiller à ce que, dans le contexte d’un monde de plus en plus complexe, les pays fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre les objectifs ambitieux qu’ils se sont fixés.

Incidence croissante des infections sexuellement transmissibles

Quatre IST guérissables – la syphilis (Treponema pallidum), la gonorrhée (Neisseria gonorrhoeae), la chlamydia (Chlamydia trachomatis) et la trichomonase (Trichomonas vaginalis) – représentent plus d’un million d’infections par jour. Le rapport note une augmentation de la syphilis adulte et maternelle (1,1 million) et de la syphilis congénitale associée (523 cas pour 100 000 naissances vivantes par an) pendant la pandémie de COVID-19. En 2022, il y a eu 230 000 décès liés à la syphilis.

De nouvelles données montrent également une augmentation de la gonorrhée multirésistante. En 2023, sur 87 pays où une surveillance renforcée de la résistance aux antimicrobiens de la gonorrhée a été menée, 9 pays ont signalé des niveaux élevés (de 5 % à 40 %) de résistance à la ceftriaxone, le traitement de dernière intention contre la gonorrhée. L’OMS surveille la situation et a mis à jour son traitement recommandé pour réduire la propagation de cette souche de gonorrhée multirésistante.

En 2022, environ 1,2 million de nouveaux cas d’hépatite B et près d’un million de nouveaux cas d’hépatite C ont été enregistrés. Le nombre estimé de décès dus à l’hépatite virale est passé de 1,1 million en 2019 à 1,3 million en 2022 malgré des outils efficaces de prévention, de diagnostic et de traitement.

Les nouvelles infections à VIH n’ont diminué que de 1,5 million en 2020 à 1,3 million en 2022. Cinq groupes de population clés – les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de drogues injectables, les professionnel(le)s du sexe, les personnes transgenres et les personnes incarcérées et autres milieux fermés des taux de prévalence du VIH nettement plus élevés que ceux de la population générale. On estime que 55 % des nouvelles infections à VIH surviennent parmi ces populations et leurs partenaires. Les décès liés au VIH restent élevés. En 2022, 630 000 décès liés au VIH ont été enregistrés, dont 13 % chez des enfants de moins de 15 ans.

Gains dans l’élargissement de l’accès aux services



Les efforts déployés par les pays et les partenaires pour étendre les services de lutte contre les IST, le VIH et l’hépatite génèrent des progrès considérables. L’OMS a validé 19 pays pour éliminer la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis, reflétant les investissements dans la couverture du dépistage et du traitement de ces maladies chez les femmes enceintes. Le Botswana et la Namibie sont sur la voie de l’élimination du VIH, la Namibie étant le premier pays à soumettre un dossier à évaluer pour la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de l’hépatite B et de la syphilis.

À l’échelle mondiale, la couverture du traitement du VIH a atteint 76 %, et 93 % des personnes recevant un traitement ont atteint une charge virale supprimée. Des efforts visant à accroître la vaccination contre le VPH et le dépistage des femmes séropositives sont en cours. La couverture du diagnostic et du traitement des hépatites B et C a connu de légères améliorations à l’échelle mondiale.

Planification de la durabilité nécessaire dans les trois domaines pathologiques

Le rapport présente les recommandations suivantes pour que les pays renforcent les approches communes pour atteindre les objectifs :

mettre en œuvre des dialogues politiques et financiers pour élaborer des dossiers d’investissement transversaux et des plans de durabilité au niveau national ;

consolider et aligner davantage les orientations, les plans et le soutien à la mise en œuvre spécifiques aux maladies au sein d’une approche de soins de santé primaires ;

accélérer les efforts visant à lutter contre la criminalisation, la stigmatisation et la discrimination actuelles dans les établissements de santé, en particulier à l’encontre des populations les plus touchées par le VIH, l’hépatite virale et les IST ;

élargir les approches et les programmes d’élimination de plusieurs maladies, en s’appuyant sur les enseignements tirés de la triple élimination de la transmission mère-enfant et

renforcer l’accent sur la prévention primaire, le diagnostic et le traitement de toutes les maladies afin de sensibiliser, en particulier à l’hépatite et aux IST.

Même si les objectifs ambitieux fixés par les États membres pour 2025 et 2030 contribuent à stimuler les progrès, les progrès sont inégaux selon les domaines pathologiques. Alors que de nombreux indicateurs restent en deçà de la réalisation des objectifs mondiaux, il faut davantage de volonté et d’engagement politiques pour accélérer les efforts de toute urgence.

Note à l’éditeur

Ce rapport, qui décrit les progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies mondiales du secteur de la santé sur le VIH, l’hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles (IST) pour 2022-2030, sera discuté lors de la Soixante-Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé.

En 2022, la Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a noté avec satisfaction les stratégies mondiales du secteur de la santé, respectivement contre le VIH, l’hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles (IST), pour la période 2022-2030. Les stratégies visent à guider le secteur de la santé dans la mise en œuvre de réponses stratégiquement ciblées pour atteindre les objectifs de fin du sida, des hépatites virales B et C et des infections sexuellement transmissibles d’ici 2030, dans le cadre des efforts visant à réaliser l’Agenda 2030 de développement durable. Les stratégies favorisent les synergies entre les domaines pathologiques dans le cadre d’une couverture sanitaire universelle et favorisent la mise en œuvre dans le cadre d’une approche de soins de santé primaires.