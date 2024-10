Un nouveau rapport révèle tout sur l’écran intelligent Apple : prix, fonctionnalités et plus encore

Avec plus de la moitié des propriétaires américains de smartphones utilisent un iPhoneApple est une success story mobile depuis des années maintenant. Dans le domaine de la maison intelligente, cependant, c’est une autre histoire. La famille d’enceintes intelligentes HomePod – aussi performantes soient-elles – a du mal à rivaliser avec les appareils Echo d’Amazon, tous conquérants et alimentés par Alexa.

Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisage de rivaliser sérieusement dans ce domaine « au cours des deux prochaines années » avec « des écrans et des logiciels dans toute la maison de manière à créer une expérience de bout en bout ».

Dans son dernier Newsletter « Mise sous tension »Gurman met en avant deux appareils en particulier. Le premier est un écran intelligent, capable de rivaliser avec Echo Show d’Amazon et Nest Hub de Google. Gurman le décrit comme un « écran de type iPad abordable », dont le prix donne aux consommateurs l’impression de placer un numéro dans la maison. Il sera utilisé pour diffuser Apple TV Plus, passer des appels FaceTime, surfer sur le Web et accéder à des applications de planification telles que Calendrier et Notes.

Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois qu’un tel appareil est présenté, bien qu’il semble être distinct des rumeurs selon lesquelles d’anciens iPad seraient convertis en écrans intelligents via une station d’accueil spéciale, évoquées par Gurman en 2022.

Bien que l’article ne mentionne pas ce que pourrait être ce prix « abordable », Gurman donne une indication sur ce qu’Apple pourrait facturer pour quelque chose du secteur du luxe du marché : un « appareil robotique de table », qui, selon lui, pourrait se vendre « peut-être autour de 1 000 $ ».

Celui-ci comporterait également un écran bien en évidence, mais ici, il serait « positionné au sommet d’un membre robotique pivotant ». Contrairement à la productivité et au divertissement quotidiens fournis par les écrans intelligents, cet appareil de table « se concentrerait sur la surveillance de la sécurité à domicile, la vidéoconférence avancée et la lecture multimédia avec un son de haute qualité ».

(Crédit image : Leonardo/Future/AI Generated)

L’Intelligence Artificielle serait apparemment au cœur du dispositif. Gurman écrit qu’il utilisera l’IA pour comprendre son environnement, qui regarde l’écran, ce qu’il fait et qui parle. Alors qu’Apple affirme que l’iPhone 16 est le premier appareil conçu à partir de zéro pour Apple Intelligence, Gurman pense que cet appareil robotique a en conséquence une revendication beaucoup plus convaincante pour cette distinction particulière.

Ces appareils rejoindraient le HomePod et l’Apple TV en tant qu’appareils pour la maison, mais la stratégie d’Apple ne se limite pas aux produits eux-mêmes. L’IA en fait partie – pas seulement les fonctionnalités de détection spatiale mentionnées ci-dessus, mais en utilisant Apple Intelligence pour « offrir une domotique sous stéroïdes, ainsi qu’un contrôle précis des applications, des appareils et des médias ».

Les logiciels joueront également un rôle essentiel dans la lutte à venir. À cette fin, Apple serait en train de « constituer une nouvelle équipe pour l’écosystème domestique » composée d’ingénieurs laissés sans direction après l’arrêt du projet Apple Car. Le plan logiciel comprend des plans pour homeOS, qui seront apparemment construits sur le logiciel tvOS qui alimente Apple TV (lui-même basé sur iOS).

Au-delà de cela, Gurman estime que l’aide d’Apple dans la création de la norme Matter pour la maison intelligente contribuera à briser un marché qui ne s’adapte pas confortablement aux écosystèmes fermés que l’entreprise a historiquement préférés.

Même si Apple est sans aucun doute derrière Amazon en ce qui concerne la part de marché de la maison intelligente, Gurman estime que la course est loin d’être terminée, l’innovation étant au point mort dans l’ensemble du secteur. « À l’heure actuelle, personne ne maîtrise réellement le marché de la maison intelligente », conclut-il. « Mais à un moment donné, quelqu’un le fera. Si les bonnes pièces se mettent en place, cela pourrait – et devrait – être Apple lui-même.