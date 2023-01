Un nouveau rapport révèle que l’agenda “progressiste radical” sévit dans les universités britanniques, Cambridge et Oxford

MANCHESTER, Angleterre – Plus de la moitié des universités britanniques enseignent une idéologie «réveillée» aux étudiants, selon un nouveau rapport.

L’utilisation d'”avertissements déclencheurs” pour des sujets potentiellement bouleversants et d’idées “controversées et litigieuses” telles que le “privilège blanc” et “l’antiracisme” sont toutes citées comme des formes de soi-disant “progressisme radical” au sein des institutions.

Le rapport, “Le guide de l’université progressiste radicale ” par le groupe de réflexion conservateur Civitas, révèle également comment les universités les plus prestigieuses, telles qu’Oxford et Cambridge, se classent au premier rang dans un tableau de ligue de wokery sur les campus.

Un commentateur conservateur a déclaré que les résultats étaient une “mise en accusation accablante” de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni avec des universités “de plus en plus prises en charge par des fanatiques réveillés d’extrême gauche”.

Les chercheurs ont découvert que 87 universités sur 140 (62 %) faisaient référence à des « avertissements de déclenchement » ou à des avertissements de contenu, tandis que 79 (56 %) mentionnaient le « privilège blanc » dans les conseils au personnel et aux étudiants.

Du matériel, de la formation ou des ressources sur « l’antiracisme » ont été offerts par 82 universités (59 %).

Les exemples incluent la politique de l’Université de Brunel pour les étudiants transgenres, qui stipule que tout contenu historique ou comparatif désormais reconnu comme transphobe doit être clairement étiqueté avec un avertissement déclencheur, et l’avertissement de l’Université de Chester selon lequel le livre “Harry Potter à l’école des sorciers” “peut conduire à des conversations sur le genre, la race, la sexualité, la classe et l’identité.”

Pendant ce temps, l’Imperial College de Londres a une page Web “allié blanc” qui encourage les étudiants à réfléchir à leur “privilège blanc” et à la façon de l’utiliser pour apporter des changements et éduquer les autres dans leur communauté.

Les universités, indique le rapport, “promeuvent une forme d’activisme” qui est “imposée” aux étudiants et au personnel.

L’auteur, le Dr Richard Norrie, qui a examiné les sites Web des universités et les rapports des médias nationaux et locaux, a déclaré que le “progressisme radical” était une mutation et un épissage des radicalismes passés qui comprenaient le marxisme, le postmodernisme, le féminisme, le freudisme et le maoïsme.

Il a déclaré qu’il y avait une “politisation accrue” des universités britanniques “mono-cultivées” qui avait des implications pour la liberté académique.

Norrie a nié que son rapport était une attaque contre le libéralisme et un autre coup dans les guerres culturelles.

“Nous défendons le libéralisme en fait”, a-t-il déclaré.

“Le libéralisme est une enquête libre non dictée par les administrateurs universitaires ou les militants politiques, et il implique le droit de se tromper, de faire des erreurs ou de dire les mauvaises choses, et de dire les bonnes choses avec lesquelles ces personnes ne sont pas d’accord.

“Il s’agit d’indépendance académique et de liberté de recherche.”

Nile Gardiner, directeur du Margaret Thatcher Center for Freedom de la Heritage Foundation, a déclaré: “Ce classement est une condamnation accablante de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni, les universités britanniques étant de plus en plus prises en charge par des fanatiques d’extrême gauche.

“Il est vital pour le gouvernement britannique de tenir tête à la gauche orwellienne dans les universités britanniques qui tentent d’écraser la liberté d’expression. Il est extrêmement triste de voir certaines des meilleures universités du monde, dont Oxford et Cambridge, étouffer la liberté d’expression. la pensée, la croyance et l’expression et se prosterner devant la gauche totalitaire éveillée.”

Le rapport poursuit en affirmant que les universités “jouent à un jeu d’hypocrisie profonde” – en raison de leurs liens avec la Chine – qui “met en péril la liberté académique tout en encourageant les étudiants à une forme de radicalisme politique”.

Il affirme qu’au moins 117 des 140 universités (84%) ont des liens importants avec la Chine, y compris des partenariats de recherche, des campus à l’étranger et des programmes parrainés par le gouvernement chinois, malgré le bilan du pays en matière de droits de l’homme.

Un porte-parole du Russell Group, qui représente 24 universités britanniques de premier plan, a déclaré: “Nos universités sont des lieux où la liberté d’expression et l’expression de toutes les idées et de tous les points de vue sont encouragées et protégées.

“Rien dans ce rapport, qui est basé sur des hypothèses erronées, ne suggère que ce n’est pas le cas.”

Fox News Digital a contacté les universités d’Oxford et de Cambridge pour commenter le rapport.