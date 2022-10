Un nouveau rapport montre que oui, les adolescents continuent de vapoter

Un nouveau rapport publié cette semaine prouve que les adolescents continuent de vapoter en grand nombre, malgré les efforts des responsables de la santé pour limiter l’attrait des cigarettes électroniques pour les jeunes.

Selon le numéro du 7 octobre du rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, plus de 2,5 millions de collégiens et lycéens aux États-Unis — plus de 9 % des étudiants — vapotent ou utilisent des cigarettes électroniques. Le rapport était basé sur une enquête en ligne menée auprès de milliers d’étudiants dans tout le pays. Les cigarettes électroniques jetables étaient les plus courantes.

Les cigarettes électroniques ont d’abord été commercialisées auprès d’anciens fumeurs pour les aider à éviter les effets nocifs des cigarettes de tabac ; ils fonctionnent en convertissant la nicotine liquide en vapeur. Mais les experts ont averti que la livraison en douceur d’une teneur élevée en nicotine, emballée dans un design élégant, peut favoriser la dépendance à la nicotine chez les jeunes.

Il y a eu beaucoup de va-et-vient cette année entre la Food and Drug Administration des États-Unis et Juul, une grande marque de cigarettes électroniques, au sujet des efforts de Juul pour rester sur le marché américain. (L’ordre de refus de marketing de la FDA à Juul est actuellement suspendu.) Et tandis que 22% des étudiants qui ont déclaré avoir vapoté ont déclaré avoir utilisé Juul au cours du mois dernier, ce n’était pas l’un des trois principaux candidats pour les marques que les enfants disent atteindre habituellement. . Selon le rapport, les marques les plus populaires citées par les étudiants étaient Puff Bar (14,5 %), Vuse (12,5 %) et Hyde (5,5 %). La FDA note que l’utilisation de Hyde est probablement beaucoup plus élevée que celle officiellement rapportée dans l’enquête car elle n’était pas répertoriée comme une option, et les étudiants devaient écrire “Hyde” comme marque préférée.

Bien que le vapotage chez les enfants et les adolescents soit encore élevé, les chiffres sont moins qu’en 2019, lorsque plus de 5 millions d’étudiants ont déclaré utiliser des cigarettes électroniques. La FDA a mis en garde contre la comparaison des données des dernières années en raison des difficultés de collecte de données sur les perturbations de la pandémie de COVID-19.

Ce que fait la FDA

La FDA a annoncé jeudi avoir envoyé une lettre d’avertissement à Puff Bar pour avoir reçu et livré des cigarettes électroniques sans l’autorisation de l’agence. Puff Bar n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La FDA a également annoncé ses ordonnances de refus de commercialisation pour 32 produits Hyde différents. Magellan Technology Inc, qui a soumis les demandes de marketing pour Hyde, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Vuse est autorisé par la FDA à vendre certains de ses produits aromatisés au tabac aux États-Unis, mais pas beaucoup de ses autres produits.

La plupart des enfants de l’enquête ont déclaré utiliser des fruits, des bonbons ou d’autres produits de vapotage au goût sucré – le plus souvent, des produits jetables. La FDA a réprimé sur certains produits de cigarette électronique aromatisés, mais les garder hors du marché ou hors de portée des adolescents a s’est avéré difficile, grâce aux lacunes de la réglementation et à la disponibilité potentielle de produits jetables moins connus qui pourraient contourner la portée de la FDA. La FDA est allée jusqu’à demander au public aide à l’identification des produits qui pourrait être en violation.

“Ce que cela montre, c’est que jouer à Whac-A-Mole avec quelques produits ne résoudra pas le problème”, a déclaré Vince Willmore, porte-parole de la campagne pour des enfants sans tabac. dit au New York Times. “Tant que des produits aromatisés seront encore sur le marché, les enfants s’y tourneront.”

Qu’est-ce que le « vapotage », de toute façon ?

Les cigarettes électroniques fonctionnent en convertissant la nicotine liquide en vapeur. Ils font du marketing auprès des fumeurs comme une option plus sûre parce qu’ils omettent certains des ingrédients toxiques des cigarettes. Mais la pure dépendance des e-cigarettes, en raison de leur taux élevé de nicotine, a remis en cause la sécurité de vapotage – en particulier chez les jeunes et les adolescents qui n’ont jamais fumé de cigarettes mais qui utilisent leurs stylos à des niveaux suggérant une dépendance active.

Dans la dernière enquête, environ un élève du collège ou du lycée sur quatre a déclaré vapoter quotidiennement. Quatre étudiants sur 10 ont déclaré avoir utilisé un produit de vapotage au moins 20 jours sur une période de 30 jours.

Selon le CDC, la consommation de nicotine chez les enfants ou les jeunes adultes peut endommager certaines parties du cerveau ou même changer la façon dont ils forment des souvenirs. Le contrôle des impulsions, l’attention, l’humeur et l’apprentissage peuvent également être affectés. La dépendance à la nicotine peut également affecter la santé mentale et causer d’autres problèmes de santé que les chercheurs ne comprennent pas encore.

