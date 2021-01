Le Capitole américain est vu derrière une clôture avec du fil de rasoir au lever du soleil le 16 janvier 2021 à Washington, DC. | Samuel Corum / Getty Images

«Le Congrès lui-même est la cible le 6», a conclu la police du Capitole dans une note du 3 janvier.

La police du Capitole américaine était consciente du potentiel de violence ciblant spécifiquement le Congrès le 6 janvier, au moins trois jours avant que les insurgés pro-Trump ne submergent les officiers de l’USCP et ne prennent d’assaut le Capitole américain, selon un scoop vendredi par le Washington Post.

Une note du 3 janvier de la division du renseignement de la police du Capitole, dont certaines parties ont été obtenues par le Post, met en évidence la menace de violence des partisans du président Donald Trump avec des détails frappants – et ne fait qu’ajouter à la confusion sur la façon dont l’attaque s’est de toute façon produite.

SCOOP O’Clock: Dans un mémo du 3 janvier aux mots étranges, l’unité des renseignements de la police du Capitole a prédit chaque chose sinistre qui s’est produite lors du siège du Capitole. Ils prévoient une tempête parfaite: des pro-Trumpers désespérés, armés et se précipitant vers une nouvelle cible en colère: le Congrès. Mon dernier https://t.co/8tDb4bmpud – Carol Leonnig (@CarolLeonnig) 16 janvier 2021

Selon la note de service, «les partisans du président actuel voient le 6 janvier 2021» – le jour où le Congrès s’est réuni pour certifier la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral – «comme la dernière occasion de renverser les résultats de l’élection présidentielle».

«Ce sentiment de désespoir et de déception peut inciter davantage à devenir violent», poursuit la partie de la note obtenue par la poste. «Contrairement aux précédentes manifestations post-électorales, les cibles des partisans pro-Trump ne sont pas nécessairement les contre-manifestants comme ils l’étaient auparavant, mais plutôt le Congrès lui-même est la cible le 6.

La note de l’USCP a également averti que la présence de «suprémacistes blancs, de membres de milices et d’autres personnes qui promeuvent activement la violence, peut conduire à une situation extrêmement dangereuse pour les forces de l’ordre et le grand public».

En fait, c’est exactement ce qui s’est passé. Des insurgés pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment – laissant cinq morts, dont un officier de police du Capitole, qui a été attaqué avec un extincteur – et ont forcé les législateurs et le vice-président Mike Pence à évacuer, interrompant temporairement le processus de certification. (La certification a été complétée plus tard dans les premières heures du jeudi matin après avoir repris mercredi soir.)

Aucun membre du Congrès n’a été blessé dans l’attaque, mais cela a peut-être plus à voir avec la chance et la rapidité de réflexion de la police du Capitole qu’autre chose. Certains des insurgés qui se sont rendus à la chambre du Sénat étaient armés et portaient des manchettes flexibles, et les partisans de Trump chanté « Accrocher Mike Pence » et érigé une potence devant le Capitole.

La raison pour laquelle je continue de penser à la potence érigée à l’extérieur du Capitole est qu’elle semblait être * une potence réelle *, avec un nœud coulant et une plate-forme. Et je me demande vraiment si cela était destiné à quelque chose de plus que juste … du symbolisme. pic.twitter.com/QIAHvO69Ou – Chris Hayes (@chrislhayes) 9 janvier 2021

La note de service de la division du renseignement de la police du Capitole n’est pas le seul avertissement que les forces de l’ordre ont donné avant les violents événements du 6 janvier. Le 5 janvier – juste un jour avant l’attaque – un rapport interne produit par le bureau extérieur du FBI à Norfolk , Virginie, a mis en garde contre les appels en ligne à la «guerre».

«Soyez prêt à vous battre», a écrit une affiche non identifiée, selon le rapport, qui a été examiné par le Washington Post. «Le Congrès a besoin d’entendre le verre se briser, les portes enfoncées et le sang de leurs soldats esclaves BLM et Pantifa coulé. Soyez violent.

Selon Steven D’Antuono, qui dirige le bureau extérieur du FBI à Washington, DC, le rapport a été largement partagé, notamment avec la police du Capitole et le département de la police métropolitaine de DC. Mais le chef de la police du Capitole de l’époque, Steven Sund, qui a démissionné depuis, a déclaré au Washington Post: «Je n’avais pas cette information, et cette information n’a pas été prise en compte dans notre planification de la sécurité.»

Les appels à la violence décrits dans le rapport du FBI n’étaient cependant pas difficiles à trouver dans les jours précédant l’attaque du 6 janvier. Comme Ben Collins et Brandy Zadrozny de NBC l’ont rapporté avant l’attaque, les partisans de Trump ont ouvertement discuté de l’insurrection sur des plateformes accessibles au public comme Parler et TheDonald.win avant le 6 janvier.

Parler est depuis hors ligne. Amazon Web Services a démarré l’alternative Twitter conservatrice à partir de son service d’hébergement cloud pour son refus de modérer le contenu incitant à la violence.

Indépendamment du fait que le rapport du FBI ait été ou non partagé avec la police du Capitole, Sund était au courant de l’évaluation des renseignements de la police du Capitole avant le 6 janvier, et il aurait demandé aux sergents d’armes des deux chambres du Congrès de mettre les forces de la Garde nationale en attente d’urgence.

La demande de Sund a finalement été rejetée et les troupes de la Garde nationale ont été lentes à répondre alors que l’attaque se déroulait, en raison au moins en partie des restrictions imposées par le Pentagone, qui ont été rapportées pour la première fois par le Washington Post.

En plus de Sund, les deux sergents d’armes ont démissionné de leurs fonctions suite à l’attaque.

Une semaine et demie après l’attaque du Capitole, les questions abondent encore

En particulier à la lumière des avertissements répétés de violence potentielle avant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, de nombreuses questions persistent et les législateurs ont appelé à une enquête exhaustive sur ce qui n’a pas fonctionné.

Vendredi, les inspecteurs généraux de plusieurs départements fédéraux – Justice, Défense, Intérieur et Sécurité intérieure, selon le Washington Post – ont annoncé des enquêtes internes sur la façon dont les fonctionnaires se sont préparés pour le 6 janvier et où des échecs se sont produits.

Quatre comités de la Chambre ont également ouvert une enquête sur l’attaque. Dans une lettre de samedi demandant des documents aux responsables américains du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, les présidents des comités du renseignement, de la surveillance, de la justice et de la sécurité intérieure dirigés par les démocrates ont annoncé un plan pour s’il y a eu des échecs systématiques et réfléchissez à la meilleure façon de lutter contre l’extrémisme violent national. »

JUST IN: House Intelligence Committee ouvre une enquête sur l’insurrection au Capitole et d’autres menaces connexes. La première enquête est adressée au FBI, au DHS, au bureau administratif de lutte contre le terrorisme de Trump et au DNI >>> https://t.co/LTgrhdSLDC – Kyle Cheney (@kyledcheney) 16 janvier 2021

Et certains membres du Congrès se tournent vers eux: plus de 30 représentants cette semaine ont signé une lettre, dirigé par le représentant du New Jersey Mikie Sherrill, demandant une enquête pour savoir si les personnes impliquées dans l’émeute du Capitole avaient été invitées à visiter le Capitole la veille de l’attaque.

Aujourd’hui, je me suis joint à plus de 30 de mes collègues pour demander une enquête de la SAA de la Chambre par intérim, de la SAA du Sénat par intérim et de l’USCP sur le comportement suspect et l’accès accordé aux visiteurs du complexe du Capitole le 5 janvier 2021 – la veille de la attaques contre le Capitole. pic.twitter.com/zpPUSUuSrj – Représentant Mikie Sherrill (@RepSherrill) 13 janvier 2021

La lettre vient après que Sherrill, un démocrate et ancien pilote d’hélicoptère de la Marine, ait suggéré sur un livestream que des membres du Congrès pourraient avoir «encouragé» l’attaque.

«Ces membres du Congrès qui avaient des groupes qui traversaient le Capitole que j’ai vus le 5 janvier pour une reconnaissance pour le lendemain – ces membres du Congrès qui ont incité la foule violente, ces membres du Congrès qui ont tenté d’aider notre président à saper notre démocratie, je Je vais voir qu’ils sont tenus responsables », a déclaré Sherrill, selon Politico.

Bien que l’affirmation de Sherrill ne soit pas encore prouvée, il y a des raisons de croire que certains représentants peuvent avoir été en communication avec les insurgés. Ali Alexander, le chef du groupe pro-Trump «Stop the Steal», a déclaré à ses partisans avant l’attaque que lui, avec trois membres républicains du Congrès – les représentants Andy Biggs, Mo Brooks et Paul Gosar – «avait planifié de mettre pression maximale sur le Congrès pendant le vote. »

Selon le Washington Post, Biggs et Brooks ont nié tout lien avec Alexander.

Si des législateurs s’avéraient impliqués, cependant, les experts affirment qu’ils pourraient faire face à une exposition juridique importante. «Je dirais que ce sont des poursuites potentiellement viables», a déclaré un ancien procureur fédéral à Politico. «Je dirais que ces gars devraient s’inquiéter.»

Vendredi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a également évoqué la possibilité de poursuites criminelles si des membres étaient impliqués.

« Si, en fait, il s’avère que les membres du Congrès étaient complices de cette insurrection – s’ils ont aidé et encouragé le crime – il faudra peut-être que des mesures soient prises au-delà du Congrès, en termes de poursuites pour cela », a-t-elle déclaré vendredi.

En plus des calculs internes effectués après l’attaque, une enquête en cours du FBI balaie les insurgés à un rythme rapide. Plus de 100 arrestations ont été effectuées jusqu’à présent, jeudi, avec plus de chances de se produire.

« Nous savons qui vous êtes si vous êtes là-bas », a déclaré jeudi le directeur du FBI Christopher Wray, « et les agents du FBI viennent vous trouver. »