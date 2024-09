Un nouveau rapport met en évidence un facteur de risque de cancer négligé : l’alcool

18 septembre 2024 – Le cancer devient une maladie de plus en plus facile à guérir aux États-Unis, mais le manque de sensibilisation aux risques liés à l’alcool et aux choix de vie malsains pourrait ralentir cette progression.

Le taux global de mortalité par cancer a diminué de 33 % entre 1991 et 2021, ce qui équivaut à 4,1 millions de décès en moins dus au cancer, selon l’ Rapport sur les progrès du cancer 2024 de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer. Le taux de survie à 5 ans s’est amélioré chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, avec environ 85 % d’entre eux vivant désormais au moins 5 ans après le diagnostic.

Si le cancer reste une maladie qui touche principalement les personnes âgées (57 % des diagnostics concernent des personnes de 65 ans et plus), les auteurs du rapport ont souligné des tendances inquiétantes en matière de cancer chez les adultes d’âge moyen. L’augmentation des taux de cancer colorectal chez les jeunes est particulièrement préoccupante, et il est souvent diagnostiqué à un stade avancé, mettant en danger la vie du patient. Les personnes de la génération X (nées entre 1965 et 1980) devraient avoir un taux de cancer plus élevé que les générations précédentes.