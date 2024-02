Un nouveau rapport indique que le monde est confronté à une « décennie dangereuse » alors que l’instabilité et les dépenses militaires augmentent

LONDRES (AP) — Le monde est entré dans une ère d’instabilité croissante alors que les pays du monde entier augmentent leurs dépenses militaires en réponse aux L’invasion de l’Ukraine par la Russiele Attaque du Hamas contre Israël et l’affirmation croissante de la Chine dans le Mer de Chine méridionale.

C’est la conclusion d’un nouveau rapport publié mardi par l’Institut international d’études stratégiques, qui souligne également la montée des tensions dans le pays. L’arctic, La quête de l’arme nucléaire par la Corée du Nord et la montée des régimes militaires dans le Région du Sahel en Afrique comme contribuant à une « détérioration de l’environnement sécuritaire ». Le groupe de réflexion basé à Londres a compilé son estimation annuelle de la situation militaire mondiale sur 65 ans.

« La situation militaro-sécuritaire actuelle annonce ce qui sera probablement une décennie plus dangereuse, caractérisée par l’application effrontée par certains de la puissance militaire pour faire valoir leurs revendications – évoquant une approche du « plus fort est juste » – ainsi que par le désir d’acteurs partageant les mêmes idées. démocraties pour des liens de défense bilatéraux et multilatéraux plus forts en réponse”, indique le rapport.

Les dépenses mondiales de défense ont augmenté de 9 % pour atteindre 2 200 milliards de dollars l’année dernière, alors que l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, qui entre maintenant dans sa troisième année, a accru les craintes que la Chine et d’autres États militairement puissants puissent tenter d’imposer leur volonté à leurs voisins, a déclaré l’IISS.

L’augmentation a été encore plus forte au sein de l’OTAN, qui a soutenu l’Ukraine comme rempart contre de nouvelles incursions russes en Europe. Les pays non membres de l’alliance ont augmenté leurs dépenses militaires de 32 % depuis que la Russie a envahi la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, selon l’institut. Dix membres européens ont atteint l’année dernière l’objectif de l’alliance de consacrer 2 % de leur production économique à la défense, contre seulement deux en 2014.

Les dépenses de défense européennes ont fait l’objet d’une attention renouvelée ces derniers jours après l’ancien Le président américain Donald Trump a déclaré lors d’un rassemblement électoral que lorsqu’il était président, il avait déclaré à un État non identifié de l’OTAN qu’il « encouragerait » la Russie à attaquer les membres de l’alliance qui ne respecteraient pas leurs engagements financiers.

« ‘Tu n’as pas payé ? Vous êtes un délinquant ?’ », se souvient Trump. « Non, je ne te protégerais pas. En fait, je les encouragerais à faire ce qu’ils veulent. Tu dois payer. Tu dois payer tes factures.’»

Les remarques de Trump ont suscité l’inquiétude des membres de l’alliance, comme la Pologne, où les inquiétudes sont vives face à la guerre que mène la Russie en Ukraine voisine. Ils ont également ajouté à l’inquiétude suscitée par les retards dans l’adoption par le Congrès américain d’un Un programme d’aide de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine.

Ben Barry, chercheur principal en guerre terrestre à l’institut, a déclaré que l’échec du Congrès à approuver l’aide encouragerait probablement la Russie à adopter une stratégie consistant à attaquer les défenses de l’Ukraine et à infliger de nombreuses pertes.

La question qui se pose aux alliés de l’Ukraine est la suivante : veulent-ils vraiment que l’Ukraine gagne ? Barry a déclaré aux journalistes. «S’ils veulent vraiment que l’Ukraine gagne, alors ils… doivent doubler le montant de l’aide qu’ils ont fournie l’année dernière, car le coût d’opportunité pour l’Europe d’une victoire russe est probablement, en termes financiers, encore plus élevé que le coût d’une victoire russe. disons, en redoublant leur aide.

L’une des principales conclusions du rapport est que la Russie a perdu quelque 3 000 chars de combat principaux lors des combats en Ukraine, soit à peu près autant que Moscou en avait dans son inventaire actif avant le début de l’invasion à grande échelle en février 2022.

Alors que la Russie a reconstitué ses forces en retirant 2 000 chars plus anciens du stockage, le gouvernement ukrainien à Kiev compte sur les pays occidentaux pour lui fournir les munitions et les armes dont il a besoin pour tenir tête à son plus grand voisin.

“Mais Kiev a également continué à démontrer son ingéniosité par d’autres moyens, en utilisant des systèmes développés par l’Occident et localement pour mettre la flotte russe de la mer Noire en retrait”, a déclaré le groupe de réflexion, citant l’utilisation par l’Ukraine de “véhicules maritimes” sans pilote.

Les leçons tirées de la guerre en Ukraine commencent à influencer la planification militaire dans d’autres pays, a indiqué l’IISS. En particulier, de nombreux pays ont reconnu qu’ils devaient augmenter leur production de matériel militaire et constituer de plus grands stocks de matériel au cas où ils seraient contraints de mener une guerre prolongée.

« La mentalité du juste à temps qui persiste depuis près de trois décennies cède la place à une approche juste au cas où, même si la réalisation de ces ambitions est un défi », indique le rapport.