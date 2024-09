Un nouveau rapport indique que la production du « Concord » de Sony a coûté 400 millions de dollars

Concorde Sony

Il semblait évident que Sony allait subir une perte énorme sur Concord, étant donné son coût élevé, le nombre de joueurs immédiatement désastreux et la fermeture sans précédent du site. Mais cela pourrait être encore pire que ce que tout le monde pensait.

Un nouveau rapport de Sacred Symbols Colin Moriartycitant une source qui a travaillé sur Concord, affirme que le jeu avait un budget plus élevé que ce que quiconque avait imaginé, soit 400 millions de dollars, divisé en deux moitiés de développement. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous, mais je vous ferai un résumé en dessous :

Ce qui s’est passé:

Avant que le jeu n’atteigne le stade alpha, ils avaient déjà dépensé 200 millions de dollars dessus, sans savoir quelle somme provenait des propriétaires/investisseurs d’origine et quelle part provenait de Sony.

Après cela, de 2021 à son lancement en 2024, Sony a dépensé 200 millions de dollars supplémentaires. Le jeu était dans un « état dérisoire » lorsqu’il a été présenté dans cette version alpha, et Sony a donc estimé qu’il fallait dépenser cette somme pour le faire passer au statut de produit minimum viable.

Une dépense majeure a été la nécessité d’externaliser une grande partie du jeu à d’autres studios. Au premier trimestre 2023, certains aspects du jeu n’avaient pas du tout été travaillés, comme l’intégration et la monétisation (je dirais que cela peut expliquer le prix et l’absence de passes de combat plus qu’une décision noble et consciente de changer le modèle. Il faut également tenir compte de la médiocrité des cosmétiques gagnés).

Le coût permanent de maintenance du jeu s’élèverait à des millions supplémentaires par mois.

Concord est le jeu au plus gros budget jamais sorti par Sony, la plus grosse perte qu’ils aient jamais subie. Il y a d’autres jeux en cours de développement chez Sony qui coûtent plus cher que cela, mais en termes de ce qui est déjà sorti, c’est le plus gros. C’est une perte totale.

Pourquoi est-ce arrivé :

On disait que Concord était « l’avenir de la PlayStation », on disait que c’était un « projet du genre Star Wars ». Il y avait de gros projets multimédias entre les cinématiques et l’inclusion dans des choses comme le Secret Level d’Amazon.

Il y avait une culture de « positivité toxique », où l’on ne pouvait rien dire de négatif en interne sur le jeu. Conception des personnages, etc. Personne n’était autorisé à « changer de manière significative le cours du jeu ».

C’était le « bébé d’Herman Hulst » (PDG de Sony Interactive), qui était un grand champion du jeu.

Tout cela semble encore étrange, au-delà du budget, vu le gonflement des AAA de nos jours, et je peux le croire. Mais comment peut-on considérer un jeu qui était dans un état « ridicule » en alpha il y a deux ans, se démener pour sous-traiter du travail pour le terminer et croire encore qu’il représente « l’avenir de la PlayStation » et une éventuelle propriété de type Star Wars ? Les comparaisons avec Star Wars sont toujours une tâche difficile, nous avons entendu cela à propos de l’objectif de Destiny de Bungie à l’époque. Mais Destiny… a réussi et a duré dix ans. Concord a duré deux semaines.

Je suppose que c’est la « positivité toxique », qui a été confirmée par d’autres sources, et même si cela semble ridicule, on ne peut pas dire ça, surtout s’il s’agit d’un jeu bercé par toute la direction de Sony Interactive. Je dirais que mettre autant de foi dans un jeu aussi mauvais est presque totalement disqualifiant pour ce rôle.

Le directeur de Firewalk a déjà démissionné, et il semble presque impossible que l’équipe survive, soit dissoute dans d’autres studios, soit fermée complètement. Il s’agit sans doute du plus grand désastre de l’histoire du jeu vidéo en termes de pertes financières, et il faut que quelqu’un soit tenu pour responsable. Ce ne devraient pas être les travailleurs de base dans cette situation…

