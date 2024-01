Un nouveau rapport du DOJ révèle des « échecs en cascade » lors de la fusillade d’Uvalde

UVALDE, Texas (AP) — Les responsables de la police qui ont répondu à la fusillade mortelle dans une école primaire d’Uvalde, au Texas, ont attendu beaucoup trop longtemps pour affronter le tireur, ont agi sans « urgence » en établissant un poste de commandement et en communiquant des informations inexactes aux familles en deuil, selon à un rapport du ministère de la Justice publié jeudi qui identifie des « échecs en cascade » dans la gestion du massacre par les forces de l’ordre.

Le rapport du ministère de la Justice, Le compte rendu fédéral le plus complet de la réponse décriée de la police à la fusillade du 24 mai 2022 à l’école primaire de Robb répertorie un large éventail de problèmes de formation, de communication, de leadership et de technologie qui, selon les responsables fédéraux, ont contribué à une crise qui a duré bien plus longtemps que nécessaire. Pendant ce temps, selon le rapport, les élèves terrifiés à l’intérieur des salles de classe appelaient le 911 et les parents angoissés suppliaient les policiers d’entrer.

“Si les forces de l’ordre avaient suivi les pratiques généralement acceptées dans les situations de tireurs actifs et s’étaient lancées immédiatement après le tireur et l’avaient arrêté, des vies auraient été sauvées et des gens auraient survécu”, a déclaré jeudi le procureur général Merrick Garland lors d’une conférence de presse à Uvalde après l’intervention du ministère de la Justice. les responsables ont informé les membres de la famille de leurs découvertes. Les victimes d’Uvalde, a-t-il déclaré, « méritaient mieux ».

Même pour une fusillade de masse qui a déjà fait l’objet d’un examen minutieux et approfondi – un précédent rapport des législateurs du Texas, par exemple, a critiqué application de la loi à tous les niveaux en n’ayant pas « donné la priorité au sauvetage de vies innocentes plutôt qu’à leur propre sécurité » – le rapport de près de 600 pages du ministère de la Justice contribue à faire comprendre au public comment les agents n’ont pas réussi à arrêter une attaque qui a tué 19 enfants et deux membres du personnel.

La réponse initiale erronée a été aggravée les jours suivants par une incompétence qui a ajouté à l’angoisse des membres de la famille, selon le rapport. Un membre de la famille a passé des heures à retirer le verre du corps d’un fils blessé parce que les enfants survivants n’avaient pas été examinés pour déceler des problèmes médicaux.

Sagar Meghani, correspondant de l’AP à Washington, rapporte.

Un procureur du comté a déclaré aux familles qu’elles devraient attendre les rapports d’autopsie avant que les notifications de décès ne soient faites, ce qui a incité certains à crier : « Quoi, nos enfants sont morts ? Non non!” Le personnel hospitalier non formé a déclaré aux membres des familles que leurs proches étaient décédés, tandis que dans d’autres cas, les familles ont été informées à tort qu’un enfant avait survécu alors que ce n’était pas le cas. À un moment donné, un responsable a annoncé aux familles qui attendaient qu’un autre bus de survivants arrivait, mais ce n’était pas vrai.

« À l’image des échecs de la réponse des forces de l’ordre, les agences étatiques et locales n’ont pas réussi à se coordonner, ce qui a conduit à la fourniture d’informations inexactes et incomplètes aux membres anxieux des familles et de la communauté ainsi qu’au public », a déclaré la procureure générale adjointe, Vanita Gupta.

Les problèmes ont commencé presque immédiatement lorsque les agents présents sur les lieux ont supposé à tort que le tireur était barricadé ou confiné d’une autre manière, alors même qu’il continuait de tirer. Cet « état d’esprit a imprégné une grande partie de la réponse à l’incident » puisque la police, plutôt que de se précipiter dans les salles de classe pour mettre fin au carnage, a attendu plus d’une heure pour affronter le tireur dans ce que le rapport appelle un « manque d’urgence » coûteux.

Le tireur, Salvador Ramos, a été tué environ 77 minutes après l’arrivée de la police sur les lieux, lorsqu’une équipe tactique s’est finalement rendue dans la salle de classe pour l’abattre.



« Un tireur actif ayant accès aux victimes ne devrait jamais être considéré et traité comme un sujet barricadé », indique le rapport, le mot « jamais » étant souligné en italique.

Dans d’autres erreurs, indique le rapport, la police a agi « sans urgence » en établissant un centre de commandement à l’école, créant ainsi une confusion parmi la police quant à savoir qui était en charge. Le chef de la police du district scolaire de l’époque, Pete Arredondo, a jeté ses radios à son arrivée parce qu’il les jugeait inutiles. Bien qu’il ait tenté de communiquer par téléphone avec les agents dans le couloir de l’école, « malheureusement, à plusieurs reprises, il a ordonné aux agents qui avaient l’intention d’entrer dans les salles de classe de s’arrêter, car il semblait déterminer que les autres victimes devraient d’abord être évacuées des salles de classe voisines. éviter d’autres blessures.

Uvalde, une communauté de plus de 15 000 habitants située à environ 140 kilomètres au sud-ouest de San Antonio, continue de lutter contre le traumatisme laissé par les meurtres et reste divisée sur la question des responsabilités. La procureure du comté d’Uvalde, Christina Mitchell, a déclaré qu’elle envisageait toujours de porter plainte au pénal.

Interrogé jeudi sur le rapport et sur la possibilité de poursuites, le président Joe Biden a déclaré qu’il avait été informé par son équipe “mais je ne sais pas s’il y a une quelconque responsabilité pénale”.

Les membres de la famille et les autres personnes touchées par la fusillade de Robb Elementary quittent une réunion où le procureur général Merrick Garland a partagé un rapport sur les conclusions d’une enquête sur la fusillade de l’école de 2022, le mercredi 17 janvier 2024, à Uvalde, Texas. (Photo AP/Éric Gay) Dora Mendoza, à droite, est embrassée par un ami alors qu’elle quitte une réunion où le procureur général Merrick Garland a partagé un rapport sur les conclusions d’une enquête sur la fusillade scolaire de 2022 à l’école primaire Robb, le mercredi 17 janvier 2024, à Uvalde, Texas. Mendoza est la grand-mère d’Amerie Jo Garza, 10 ans, tuée dans la fusillade. (Photo AP/Éric Gay)

Au Texas, le gouverneur républicain Greg Abbott a d’abord salué le courage des policiers, affirmant que la raison pour laquelle la fusillade n’était « pas pire, c’est parce que les forces de l’ordre ont fait ce qu’ils ont fait » et qu’ils avaient été courageux en « courant vers les coups de feu dans le seul but de essayer de sauver des vies.

Mais ce récit s’est effondré sous l’examen minutieux, alors qu’un rapport d’un panel de législateurs de l’État et des enquêtes menées par des journalistes ont révélé comment un grand nombre de policiers entraient et sortaient de l’école avec les armes à la main, mais ne pénétraient pas dans la salle de classe où avait lieu la fusillade. .

« Les actions des agents qui ont répondu, combinées au scénario « héroïque » qui a commencé avec (un porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Texas) et s’est poursuivi le lendemain lors de la conférence de presse du gouverneur et du directeur, ont porté un coup sérieux à la confiance du public dans application de la loi locale et étatique », indique le rapport.

La ville d’Uvalde a déclaré dans un communiqué qu’elle avait demandé et pleinement coopéré à l’enquête fédérale et qu’elle avait « déjà mis en œuvre des changements de direction, du nouveau personnel, une nouvelle formation et de nouveaux équipements ».

L’artiste Abel Ortiz, deuxième à droite, donne au procureur général Merrick Garland, au centre, et au procureur général associé Vanita Gupta, à droite, une visite des peintures murales des victimes de la fusillade, le mercredi 17 janvier 2024, à Uvalde, Texas. Le ministère de la Justice prévoit de publier cette semaine les résultats d’une enquête sur la fusillade dans une école de 2022. (Photo AP/Éric Gay)

Le rapport omet intentionnellement l’identité du tireur ou toute explication d’un motif possible. Mais il inclut des souvenirs d’une page entière de chacune des victimes, y compris Jose Flores Jr., 10 ans, qui aimait les voitures et les Astros de Houston, et Amerie Jo Garza, qui, le matin de la fusillade, avait célébré sa nomination à le tableau d’honneur.

Et il met en lumière des citations angoissées et paniquées tirées d’un appel au 911 d’élèves coincés dans la salle de classe : « Au secours ! » “Aide!” “Aide!” «Je ne veux pas mourir. Mon professeur est mort » – vivant une « horreur inimaginable » alors que les policiers se tenaient juste à l’extérieur dans le couloir.

“J’espère que les échecs prendront fin aujourd’hui”, a déclaré Kimberly Rubio, dont la fille Lexi Rubio a été tuée dans la fusillade. “Mon enfant, nos enfants sont nommés dans ce rapport parce qu’ils sont morts.” Parmi les officiers qui ont échoué ce jour-là, elle a ajouté : « Ils devraient être nommés. »

Velma Lisa Duran, dont la sœur Irma García était l’une des enseignantes tuées, a déclaré avant la publication du rapport qu’elle était intimidée à l’idée de revivre les circonstances de la mort de sa sœur et que ce qu’elle voulait vraiment, c’était des accusations criminelles.

« Un rapport n’a pas d’importance quand il n’y a aucune conséquence pour des actions aussi ignobles, meurtrières et perverses », a déclaré Duran. « Que voulez-vous que nous fassions d’un autre rapport ? … Portez-le au tribunal », a-t-elle déclaré.

L’examen fédéral a été lancé quelques jours seulement après la fusillade. Depuis lors, la manière dont la police réagit aux fusillades de masse à travers le pays est devenue plus précise. examen minutieux.

Les familles de certaines des victimes d’Uvalde ont qualifié la police de lâche et ont exigé leur démission. Au moins cinq agents ont perdu leur emploi, dont deux agents du ministère de la Sécurité publique et le commandant sur place, Arredondo.

Personne n’a été accusé d’un crime.

