Un nouveau rapport dresse un tableau désastreux du changement climatique en Ontario

Un rapport discrètement publié par le gouvernement de l’Ontario suggère que le changement climatique a des impacts importants sur tous les domaines, de l’agriculture aux infrastructures, et que la majorité de la province connaîtra probablement en moyenne plus de 60 jours de chaleur extrême par an d’ici la fin du siècle.

Le rapport technique, rédigé par le Climate Risk Institute, a été commandé en 2020 et contient des informations sur trois années. Il a été publié il y a huit mois, en janvier, et rendu public sur un site Internet du gouvernement le 25 août.

Le document de 553 pages dresse un tableau désastreux de l’impact du changement climatique sur l’Ontario, soulignant qu’il existe des risques moyens à très élevés associés à l’agriculture, aux infrastructures, aux entreprises et aux personnes, en plus des impacts sur l’environnement naturel.

« Bien que des efforts d’adaptation soient en cours pour faire face à ces impacts, le rythme rapide du changement climatique nécessite une action accélérée à grande échelle dans toutes les facettes de notre société et de notre économie », indique le rapport.

Pour l’agriculture de l’Ontario, le rapport suggère que le secteur est confronté à « une baisse de productivité, de mauvaises récoltes et des décès de bétail », avec un risque très élevé d’impacts du changement climatique d’ici la fin du siècle. Cela suggère également que les profils de risque dans l’ensemble des systèmes naturels et des espèces de l’Ontario atteindront probablement un niveau élevé ou très élevé d’ici 2050.

Les infrastructures connaissent déjà des défaillances liées aux conditions météorologiques extrêmes et aux conditions climatiques changeantes, indique le rapport, tandis que la plupart des entreprises ontariennes seront également confrontées à des risques accrus en conséquence.

Le rapport souligne notamment que les changements climatiques ont des répercussions sur les populations vulnérables de toute la province.

« Les résultats de cette évaluation d’impact soulignent le besoin urgent de limiter les principaux risques pour la population et les communautés de l’Ontario. Une intervention est nécessaire pour limiter et éviter les conséquences qui peuvent devenir intergénérationnelles et accroître les inégalités pour les populations marginalisées.

Le Climate Risk Institute prévient que si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites de manière significative, « les tendances au réchauffement se poursuivront dans la seconde moitié de ce siècle, conduisant à une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes plus dévastateurs et plus fréquents ».

CTV News Toronto a contacté le ministre de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs pour obtenir ses commentaires. Aucun communiqué de presse n’a été publié lors de la publication du rapport.

« NOUS POUVONS nous attendre à des étés bien pires dans le futur »

Selon le rapport, la majorité de l’Ontario connaîtra en moyenne plus de 60 jours au cours desquels la température dépassera 30 °C d’ici la fin du siècle.

En moyenne, ces régions de la province connaissent jusqu’à 18 journées extrêmement chaudes par an.

Un rapport gouvernemental révèle que le nombre de jours de chaleur extrême devrait tripler d’ici la fin du siècle.

Ainsi, les jours de froid extrême devraient diminuer, passant d’une moyenne de plus de 55 jours par année dans le nord de l’Ontario à environ 12 jours par année d’ici 2080.

Peter Tabuns, porte-parole du NPD de l’Ontario en matière d’énergie et d’action climatique, a déclaré mercredi que le rapport était frappant.

Je pense que ce rapport expose les enjeux qui sont en jeu ici en Ontario. Nous sommes confrontés à des perturbations importantes de notre économie et à des risques pour la vie et la santé des personnes », a-t-il déclaré aux journalistes. « Ils nous ont dit : nous avons un chemin très difficile à parcourir. Alors que le monde se réchauffe.

Au cours des derniers mois, l’Ontario a connu une qualité de l’air dangereuse en raison d’incendies survenus dans le nord de l’Ontario ainsi qu’en Alberta et au Québec. Une chaleur extrême et de violents orages ont également frappé les mois d’été.

Selon les données provinciales, il y a eu 700 incendies de forêt en Ontario jusqu’à présent en 2023. C’est près de trois fois le nombre d’incendies par rapport à la même période l’année dernière, au cours de laquelle 247 incendies ont éclaté dans toute la province.

« Nous avons passé un très mauvais été. Nous pouvons nous attendre à des étés bien pires à l’avenir », a ajouté Tabuns.