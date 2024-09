Un nouveau rapport détaille comment Annapurna Interactive s’est effondré

MISE À JOUR 27/09/2024 : PSU a reçu une déclaration d’un représentant de l’Annapurna au nom de Megan Ellison, disant

« Ce n’est pas le résultat que nous souhaitions, mais Annapurna a toujours donné la priorité aux créateurs et nous faisons tout notre possible pour soutenir nos partenaires afin qu’ils puissent continuer à créer les jeux que les joueurs adorent. »

Histoire originale :

Vers la mi-septembre, la nouvelle a été diffusée: L’ensemble du personnel d’Annapurna Interactive avait démissionné. Les 25 employés, y compris les dirigeants, ont quitté la grande entreprise qui est Photos de Annapurnadirigé par Megan Ellisondans ce qui a immédiatement semblé être une surprise.

Des rapports récents ont cependant mis au jour les couches les plus profondes des démissions, comme IGN rapport révélant que le débrayage était en partie le résultat de l’échec des négociations visant à scinder l’équipe d’Annapurna Interactive en une nouvelle société, Verset.

Maintenant, un nouveau rapport de Bloomberg (qui a initialement signalé le débrayage) révèle encore plus sur l’histoire et sur la façon dont les allers-retours se sont déroulés entre la direction d’Annapurna Interactive et la longue histoire qu’ils ont les uns avec les autres.

Il est intéressant de noter que le rapport commence par une histoire de Nathan Garyancien directeur d’Annapurna Interactive et d’Annapurna Picutres, s’entretient avec les spécialistes du jeu Geoff Keighley c’est l’ancien collègue de Gary Hector Sánchez je mangeais avec le patron de Gary, Ellison.

Ce n’est que quelques semaines après cette conversation, affirme le rapport, que les choses ont réellement commencé à bouger. Le repas que Sanchez et Ellison ont partagé a peut-être été l’incident déclencheur qui a conduit au débrayage de ce mois-ci, mais ce point d’ébullition est survenu après des années d’agitation.

Alors que Sanchez et Gary faisaient tous deux partie de la fondation Annapurna Interactive et avaient déjà travaillé ensemble à PlayStationleur relation s’est détériorée avec le temps, selon le rapport.

Cela serait dû au fait que Sanchez s’est attribué le mérite du travail des autres et à deux incidents au cours desquels il a fait des avances non désirées à des collègues féminines qui les ont mises toutes les deux « mal à l’aise ». Gary a été informé des incidents, mais n’a pris aucune mesure contre Sanchez, mais il se pourrait que refuser à Sanchez la promotion qu’il souhaitait était la façon dont Gary avait agi.

Cependant, un porte-parole d’Annapurna insiste sur le fait que Sánchez ne voyait tout simplement pas de place pour grandir au studio, alors il est parti, et que cela n’a rien à voir avec les deux incidents susmentionnés.

Cela va même jusqu’à dire que Gary se sentait menacé par Sanchez en raison de la relation étroite de Sanchez avec Ellison et avait refusé une promotion à Sanchez pour protéger son propre emploi.

Pendant tout cela, Annapurna était une société détenue par une seule division, à savoir la branche des jeux, tandis que la partie cinéma d’Annapurna Pictures subissait des pertes importantes.

Les tensions sont montées alors que le personnel du côté interactif avait l’impression de travailler pour régler les problèmes et les erreurs causés par la division cinéma. Ellison pensait que le remède était de confier à Gary la responsabilité de tout ce qui concerne l’Annapurna, afin qu’il puisse apporter le succès de l’équipe Interactive du côté de Pictures.

Les deux parties ne se sont affrontées que davantage lorsque Gary s’est affronté avec les dirigeants du côté de Pictures, en en repoussant même certains, alors qu’il tentait d’inculquer la même culture qui a aidé l’équipe Interactive à réussir.

Même avec un succès critique dans le film d’animation de 2022 Nimone, et le succès continu d’Annapurna Interactive avec des succès majeurs comme Errer, Ellison ne considérait pas cela comme suffisant.

Après une courte période au cours de laquelle elle a envisagé de vendre l’entreprise, en 2023, elle a décidé de s’impliquer davantage dans l’Annapurna, exigeant que le personnel relève d’elle et de Gary. Cela n’aurait apparemment causé que plus de problèmes, car Ellison retardait souvent les délais des projets en étant difficile à joindre et le reste de l’équipe n’était pas en mesure d’avancer sans son avis.

C’est à ce stade du rapport que nous revenons à 2024, et à une conversation entre Ellison et Gary qui s’est soldée par le licenciement de Gary – ou sa démission, si vous demandez à Annapurna.

Cette partie suivante est particulièrement intéressante, car lorsque le rapport sur le débrayage a été révélé, Ellison aurait quitté la table des négociations sur la manière dont l’équipe Interactive (qui s’appellerait alors Verset) devait être scindée. Mais Ellison serait aussi celui qui aurait proposé le spin-off en premier lieu.

Il semble qu’après avoir proposé le spin-off, Ellison a retardé les négociations en gardant tout strictement par courrier électronique, puis a décidé de ramener Sanchez dans le giron, quelque chose que le reste de l’équipe Interactive n’a pas découvert jusqu’à ce que cela soit rendu public.

C’est Sanchez qui, à l’insu de l’équipe Interactive mais du côté d’Annapurna Pictures, a contribué à la conclusion de l’accord avec Remède où l’Annapurna financerait Contrôle 2 développement et à son tour être capable de créer des adaptations télévisées et cinématographiques de la propriété intellectuelle de Remedy.

À ce stade, toute l’équipe Interactive a démissionné, à la suite de Gary, apparemment parce qu’aucun d’entre eux n’avait confiance dans la poursuite de la collaboration avec Sanchez et Ellison. Ils envisagent désormais de repartir de zéro, avec Gary à la barre.

Dire que c’est une histoire folle est un euphémisme. Quoi qu’il arrive ensuite, c’est certainement un tournant pour l’éditeur indépendant qui ne sera plus jamais le même.

