Un nouveau rapport décrit les liens profonds entre l’alcool et le cancer

Le cancer colorectal à début précoce (défini comme des tumeurs malignes chez les adultes de moins de 50 ans) a augmenté de 1,9 % chaque année entre 2011 et 2019, indique le rapport, citant de nombreuses études publiées qui ont documenté cette tendance.

Heureusement, de nouveaux traitements permettent d’allonger la durée de survie des personnes atteintes de cancer. Le taux de mortalité des femmes de plus de 50 ans atteintes d’un cancer du sein a diminué, tout comme celui des adultes plus âgés atteints d’un cancer colorectal.

Pourtant, les taux de ces cancers augmentent chez les jeunes adultes, tout comme ceux des cancers gastriques et de certains cancers du sang, selon le rapport. Et même si les patients atteints de leucémie, de mélanome et de cancer du rein vivent plus longtemps, l’incidence globale de ces maladies est en hausse.

Les facteurs à l’origine de l’augmentation du cancer colorectal à début précoce ne sont pas bien compris, mais de nombreuses études ont montré qu’une consommation fréquente et régulière d’alcool au début et au milieu de l’âge adulte est associée à un risque plus élevé de cancer du côlon et du rectum plus tard dans la vie.

Une consommation accrue d’alcool au milieu ou à la fin de l’âge adulte aggrave également le risque. L’alcool a des effets néfastes sur le microbiome, l’ensemble des bactéries, champignons et virus qui vivent sur et à l’intérieur de notre corps, a déclaré le Dr Figueiredo.