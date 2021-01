GENÈVE (AP) – Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a publié mercredi un rapport soulevant de nouvelles inquiétudes à propos du Sri Lanka, appelant à une «action internationale» contre les auteurs présumés de violations des droits et laissant planer la perspective d’un renvoi devant la Cour pénale internationale.

Le rapport – dont des informations avaient déjà été divulguées au Sri Lanka – faisait état de «tendances inquiétantes» au cours de l’année dernière, plus d’une décennie après la fin d’une guerre civile qui a duré 26 ans et fait des dizaines de milliers de morts.

«La trajectoire actuelle du Sri Lanka prépare le terrain pour la récurrence des politiques et pratiques qui ont donné lieu à de graves violations des droits humains», indique le rapport.

Le bureau des droits a déclaré que la nomination à des postes administratifs clés de hauts responsables militaires impliqués dans de précédents rapports des Nations Unies sur les crimes de guerre au Sri Lanka était «particulièrement troublante».

Il a mis en garde contre l’empiètement des chefs militaires dans des rôles traditionnellement occupés par des civils et a cité «un schéma de surveillance et de harcèlement intensifiés des organisations de la société civile, des défenseurs des droits humains et des victimes».

La chef des droits de l’ONU, Michelle Bachelet, a critiqué «l’incapacité et la réticence manifestes du gouvernement à améliorer la responsabilité», déclarant: «Il est temps que l’action internationale garantisse justice pour les crimes internationaux.

Le rapport indique que les pays peuvent prendre des mesures «pour renvoyer la situation au Sri Lanka devant la Cour pénale internationale» et pourraient enquêter et persécuter les violations du droit international en vertu des «principes acceptés de compétence extraterritoriale ou universelle».

Bachelet a déclaré que les contributions du Sri Lanka aux opérations de maintien de la paix de l’ONU – qui totalisaient 655 personnes en décembre, selon le bureau de maintien de la paix – doivent être suivies de près.

À la suite de reportages au Sri Lanka sur le rapport de l’ONU, un porte-parole du gouvernement, Keheliya Rambukwella, a déclaré mardi qu’il se réservait le droit d’accepter ou de rejeter le rapport. Il devrait être présenté le 24 février lors de la prochaine session du Conseil des droits de l’homme soutenu par l’ONU.

John Fisher, directeur de Human Rights Watch à Genève, a déclaré que le rapport « met à nu le bilan du Sri Lanka en matière d’impunité totale pour les crimes épouvantables de droit international et les développements très alarmants sous le gouvernement actuel. »

Le rapport pourrait attiser les tensions entre le gouvernement sri-lankais du président Gotabaya Rajapaksa et les institutions de l’ONU. En mai, Rajapaksa a promis que Sri Lanka se retirerait de toute organisation internationale qui «cible» continuellement l’armée avec des allégations de violations des droits de l’homme pendant sa guerre civile.

Le gouvernement sri-lankais s’est hérissé en mars dernier après que le Conseil des droits de l’homme, qui rassemble 47 États membres, a adopté une résolution s’engageant à enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme des deux côtés de la guerre civile.

Selon les premières estimations de l’ONU, quelque 100 000 personnes ont été tuées dans le conflit entre le gouvernement et les rebelles tamouls, bien que les experts de l’ONU disent qu’environ 40 000 civils tamouls auraient été tués au cours des derniers mois seulement. ___

Francis a rapporté de Colombo, Sri Lanka.