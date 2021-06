Un nouveau rapport de l’IG confirme que la police n’a PAS nettoyé la zone de Lafayette Park pour Trump [UPDATED] – Le bon scoop

Un nouveau rapport de l’IG est sorti confirmant ce que nous savions déjà sur le nettoyage de Lafayette Park l’année dernière, que cela n’a pas été fait, alors Trump traverse et rend hommage à l’église St. John’s :

Trump a déjà répondu au rapport :

Quelques minutes après la publication du rapport, Trump a publié une déclaration par l’intermédiaire de son bureau réclamant la justification.

« Merci à l’Inspecteur Général de l’Intérieur de m’avoir complètement et totalement disculpé dans la clairière du parc Lafayette ! » il a dit.

« Comme nous l’avons dit depuis le début, et cela a été soutenu dans le rapport très détaillé et rédigé de manière professionnelle d’aujourd’hui, notre fine police du parc a pris la décision de nettoyer le parc pour permettre à un entrepreneur d’installer en toute sécurité des clôtures anticalcaires pour se protéger des émeutiers d’Antifa, radical BLM manifestants et autres manifestants violents qui causent le chaos et la mort dans nos villes. Dans ce cas, ils ont essayé de brûler l’église la veille du défrichement. Heureusement, nous étions là pour empêcher le feu de se propager au-delà du sous-sol – et ce fut notre grand honneur et privilège de le faire. Encore une fois, merci à l’inspecteur général ! dit la déclaration de Trump.