La représentante Katie Porter (D-CA) a publié un nouveau rapport sur la manière dont les fusions pharmaceutiques affectent la recherche et le développement.

Un nouveau rapport de la représentante Katie Porter présente une étude de cas éclairante sur la valeur de l’antitrust dans les soins de santé.

Le succès dans l’industrie pharmaceutique ces jours-ci ressemble souvent à quelque chose comme ça. Une petite société de recherche biotechnologique décousue propose un nouveau traitement prometteur. Ensuite, un grand fabricant pharmaceutique acquerra cette petite entreprise, ainsi que sa propriété intellectuelle, et mettra le traitement sur le marché.

La grande société pharmaceutique fait de l’argent sur les ventes au détail. La petite entreprise gagne de l’argent lorsqu’elle est rachetée par Big Pharma. Tout le monde gagne … non?

Pas nécessairement, selon une nouvelle enquête de la représentante Katie Porter (D-CA) partagée exclusivement avec Vox. Le bureau de Porter s’est concentré sur Immunex, une petite entreprise de biotechnologie rachetée par l’une des principales sociétés pharmaceutiques au début des années 2000 – et a rapidement vu sa culture d’innovation et de prise de risque commencer à se détériorer.

Ces transactions se produisent tout le temps. Le nombre de fusions et d’acquisitions des 25 plus grandes sociétés pharmaceutiques a doublé de 2006 à 2016. En 2018, les petites entreprises représentaient 64% des nouveaux médicaments mis sur le marché cette année-là, contre 31% en 2009. Il y avait une logique commerciale à ce décalage, selon un Article de 2014 de l’Université de Pennsylvanie: Les grandes sociétés pharmaceutiques estimaient que leurs propres pipelines de R&D ne produisaient pas suffisamment de résultats pour justifier le coût. Ils se sont donc tournés vers l’acquisition de petites entreprises et ont aidé ces thérapies à obtenir l’approbation de la FDA et une distribution de masse.

Dans un monde idéal, ce système pourrait avoir du sens. La grande société pharmaceutique déploie son savoir-faire pour aider un produit innovant à atteindre les patients. Mais trop souvent, soutient Porter, citant les conclusions de son enquête, ces fusions et acquisitions finissent par étouffer l’innovation. Son rapport cite des recherches antérieures qui ont révélé que la R&D et les nouveaux brevets ont été refusés après l’acquisition d’une entreprise.

«Moins il y a de concurrence dans l’industrie pharmaceutique», écrit Porter, «moins il est probable que l’industrie se concentrera réellement sur l’innovation et les nouveaux remèdes susceptibles de sauver des vies.»

Comment la fusion Amgen-Immnex a contribué à faire reculer la recherche sur le cancer

Amgen a acquis Immunex en 2002. La plus grande société était impatiente de mettre la main sur un nouveau traitement de la polyarthrite rhumatoïde mis au point par la plus petite entreprise de biotechnologie. Le traitement, appelé Enbrel, devrait générer des milliards de dollars de ventes annuelles.

Ce type d’acquisition se produit tout le temps, selon les recherches citées dans le rapport de Porter. De plus en plus, le modèle commercial des grands fabricants de médicaments consiste à utiliser leurs immenses ressources pour acheter d’autres entreprises qui ont déjà fait les démarches pour développer une thérapie, plutôt que de dépenser leur propre argent en recherche et développement.

Selon son rapport, qui comprenait des entretiens avec plusieurs anciens employés, une ancienne scientifique d’Immunex a contacté son bureau après avoir entendu le témoignage d’un cadre d’Amgen qui, selon lui, minimisait le rôle d’Immunex dans le développement d’Enbrel.

Ce scientifique, Laurent Galibert, et plusieurs autres anciens employés d’Immunex (et, éventuellement, d’Amgen) ont décrit ce qui s’est passé dans l’entreprise après son acquisition par Amgen: Amgen a mis fin à la plupart des recherches d’Immunex sur l’immunothérapie pour le traitement du cancer. C’était au début des années 2000, lorsque l’immunothérapie (qui tente d’activer le système immunitaire du corps pour combattre un cancer) était encore en marge de la science dominante.

Aujourd’hui, les immunothérapies sont considérées comme l’une des frontières les plus prometteuses dans le traitement du cancer. Immunex avait des années d’avance sur le jeu – seulement pour voir ces efforts stagner une fois qu’il a été englouti par un plus gros poisson, selon ses anciens employés.

«Nous avions prévu l’immunothérapie alors que tout le monde pensait que c’était un rêve», a déclaré Galbraight au bureau de Porter. «Il a fallu 11 ans à tout le monde pour réaliser que nous avions raison.»

Que peut-on faire à propos de tout cela?

Porter a des prescriptions pour de telles situations. Elle souhaite que la Federal Trade Commission examine les fusions antérieures et réévalue ses normes pour les risques anticoncurrentiels de toute future fusion. Elle presse également le Congrès d’adopter une législation qui placerait les petites fusions, actuellement exemptées de la surveillance de la FTC, sous la responsabilité de l’agence.

La consolidation des soins de santé est un problème bien plus important que celui de l’industrie pharmaceutique. Les hôpitaux ont fusionné les uns avec les autres et ont acheté des cabinets de médecins; les assureurs maladie ont également consolidé. Le consensus écrasant des chercheurs est que cette consolidation du marché conduit à des prix plus élevés et à une qualité inférieure pour les patients américains.

Les soins de santé aux États-Unis dépendent des marchés. Presque tous les prestataires de soins de santé, médecins et hôpitaux, sont privés. Plus de la moitié des soins de santé sont financés par le secteur privé. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États jouent un rôle important dans l’établissement du code de la route et dans le paiement d’une grande partie des soins médicaux que reçoivent les Américains, mais le système de santé du pays dépend d’une saine concurrence pour fournir des soins aux gens et limiter les coûts.

Selon Martin Gaynor de Carnegie Mellon, auteur un document L’an dernier, sur la manière dont les marchés des soins de santé pourraient être rendus plus efficaces, le marché hospitalier moyen aux États-Unis est considéré comme «hautement concentré» selon les critères utilisés par les agences fédérales. Il en va de même pour le marché moyen des médecins spécialistes et des assureurs maladie. Les médecins de soins primaires manquent à peine la coupure, mais c’est proche.

«Ce qui me préoccupe, c’est que de nombreuses régions géographiques aux États-Unis sont dominées par un très grand système de santé. Ils ne veulent pas plus de concurrence », dit Gaynor. «Si vous êtes une entreprise et que vous avez fusionné ou acquis pour dominer le marché, vous voulez conserver cette position, la renforcer si vous le pouvez.»

Les conditions sont réunies pour des contrats anticoncurrentiels dans de nombreux endroits, et nous savons que des prix plus élevés, que les prestataires peuvent négocier dans ces circonstances, expliquent l’essentiel de la croissance des dépenses de santé observée au cours de la dernière décennie.

Les soins de santé posent de nombreux problèmes et l’application des lois antitrust peut faire partie de la solution

L’application des lois antitrust est généralement lente (il a fallu près de 10 ans pour que l’affaire Sutter soit résolue) et elle est par nature chirurgicale (chaque monopole individuel est ciblé avec son propre cas d’application). Un gouvernement fédéral plus agressif peut faire des exemples de mauvais acteurs, mais pour maîtriser les coûts dans tout le pays, des réformes plus radicales sont probablement nécessaires.

Mais de grands changements dans les soins de santé aux États-Unis sont difficiles. Le payeur unique est hors de la table pour le moment. Même la fixation des taux, comme celle observée dans le Maryland, peut être trop agressive pour les membres plus modérés de la majorité du Sénat démocrate, en particulier parce que le secteur des soins de santé se mobilisera certainement contre une telle proposition.

Personne ne parle de nouveaux contrôles brillants des coûts des soins de santé au milieu d’une pandémie alors que les travailleurs de la santé ont été martelés. Les ambitions de Porter pourraient également être entravées par le nouveau poids politique de l’industrie pharmaceutique après avoir livré les vaccins Covid-19 en un temps record.

Mais la consolidation médicale ne disparaît pas. C’est un problème structurel qui est à l’origine de la crise de l’abordabilité des soins de santé au pays. Si Biden veut vraiment faire quelque chose, il devra faire face aux problèmes décrits dans ce nouveau rapport.

