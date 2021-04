Au-delà du «processus de paix» presque mort des dernières décennies, l’organisation a souligné la réalité inéluctable et inégale qui définit la vie de tous ceux qui vivent entre le Jourdain et la mer Méditerranée. «C’est la conclusion la plus frappante jamais atteinte par Human Rights Watch sur la conduite des autorités israéliennes», a déclaré Omar Shakir, directeur de l’organisation pour Israël et la Palestine et auteur du rapport, à Today’s WorldView. «Pendant trop longtemps, la communauté internationale n’a pas su reconnaître la réalité sur le terrain pour ce qu’elle est.»

Shakir a ajouté que HRW n’est pas le seul à arriver à cette conclusion.

Pendant des années, les Palestiniens ont invoqué l’apartheid pour discuter du statu quo de la région: où une occupation militaire israélienne gouverne de nombreux aspects de leur vie, où les impératifs sécuritaires et politiques du gouvernement israélien restreignent leurs propres droits et où l’expansion des colonies juives est inexorablement entraîne une nouvelle dépossession palestinienne.

La discrimination s’étend également à l’intérieur d’Israël proprement dit, où les citoyens israéliens d’origine palestinienne ont «un statut inférieur aux citoyens juifs par la loi», a observé HRW. Dans les territoires palestiniens, le la faiblesse et le dysfonctionnement de l’Autorité palestinienne – qui n’était censée être qu’une entité de transition jusqu’à ce qu’Israël et les responsables palestiniens parviennent à un règlement plus permanent, mais qui est maintenant une institution terriblement impopulaire qui règne dans certaines parties des territoires occupés – n’absout pas un Israélien. gouvernement qui appelle effectivement tous les coups.

De nombreux Israéliens le voient aussi. «Si nous continuons à contrôler toute la région de la Méditerranée au fleuve Jourdain où vivent quelque 13 millions de personnes… si une seule entité régnait sur toute cette région, nommée Israël», a déclaré l’ancien Premier ministre Ehud Barak en 2017, «cela deviendrait inévitablement… soit non juif, soit non démocratique. » En janvier, le groupe israélien de défense des droits de l’homme B’Tselem a publié un document de position affirmant que l’ordre dominant dans le pays était celui d’un «régime d’apartheid», dont le programme de suprématie «s’est progressivement institutionnalisé et explicite».

Human Rights Watch ne prétend pas qu’Israël est un «État d’apartheid». Dans son rapport, «Un seuil franchi: les autorités israéliennes et les crimes d’apartheid et de persécution», l’organisation évite le besoin de faire des parallèles directs avec l’Afrique du Sud, dont le régime suprémaciste blanc a introduit «l’apartheid» dans le monde. Au lieu de cela, il souligne l’importance de l’apartheid en tant que terme juridique universel codifié dans un certain nombre de conventions internationales, y compris le Statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale.

«Les lois, les politiques et les déclarations des principaux responsables israéliens montrent clairement que l’objectif de maintenir le contrôle juif israélien sur la démographie, le pouvoir politique et la terre a longtemps guidé la politique gouvernementale», a noté l’organisation. «Dans la poursuite de cet objectif, les autorités ont dépossédé, confiné, séparé de force et soumis des Palestiniens en raison de leur identité à des degrés d’intensité variables. Dans certaines régions… ces privations sont si graves qu’elles constituent des crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution.

Dans une déclaration à Today’s WorldView, l’ambassade d’Israël à Washington a qualifié le rapport de «rempli de mensonges» et a personnellement attaqué Shakir, un citoyen américain qui a été expulsé d’Israël en 2019 à la suite d’une bataille juridique qui s’est rendue jusqu’au plus haut tribunal du pays. . «Nous rejetons fermement les fausses accusations que Human Rights Watch répand à propos d’Israël», a-t-il déclaré. «Il s’agit d’une organisation connue pour avoir un programme anti-israélien de longue date, cherchant activement depuis des années à promouvoir le boycott contre Israël.»

Shakir a été accusé de soutenir les boycotts contre Israël dans une affaire où les autorités israéliennes ont exploité ses comptes sur les réseaux sociaux pour découvrir l’activisme de l’ère universitaire d’il y a plus de 15 ans, dans laquelle il a appelé au désinvestissement des entreprises qui profitent de la domination d’Israël dans les territoires occupés. « Dans [Shakir’s] quatre ans en tant qu’employé de Human Rights Watch, il a déclaré que ni lui ni l’organisation n’avaient préconisé de boycotter Israël ou les entreprises qui font des affaires ici », rapportaient mes collègues à l’époque. «Ils appellent les entreprises, y compris Airbnb, à ne pas opérer dans les colonies israéliennes, qu’ils qualifient de violant le droit international humanitaire.»

Désormais, en invoquant le crime d’apartheid, Human Rights Watch espère un examen international beaucoup plus strict d’Israël. Le rapport, entre autres, appelle à la création d’une commission des Nations Unies chargée d’enquêter sur la discrimination systémique en Israël, le gel des avoirs et des sanctions contre certains responsables israéliens, et le conditionnement de l’aide militaire et sécuritaire à Israël sur la base de son dénouement de ses politiques qui constituent «l’apartheid».

Une telle action semble peu probable. Malgré toute la rancœur partisane croissante à Washington contre le gouvernement de droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ses relations étroites avec l’ancien président Donald Trump, il y a peu de volonté politique de secouer le statu quo israélo-palestinien. Les trois quarts de la Chambre des représentants américaine, y compris un mélange à peu près égal de républicains et de démocrates, ont récemment signé une lettre dénonçant un projet de loi qui imposerait des réglementations supplémentaires sur l’aide américaine à Israël.

Mais la conversation autour d’Israël évolue clairement, quoique lentement, aux États-Unis. «Ce nouveau rapport de HRW soulève des préoccupations critiques qui devraient profondément troubler à la fois les partisans d’Israël et ceux qui se soucient des droits des Palestiniens», a déclaré Jeremy Ben-Ami, président de J Street, une organisation de défense libérale pro-israélienne à Washington qui n’utilise pas le terme «apartheid» pour décrire le contexte israélien.

«Le fait que l’occupation menace intrinsèquement l’avenir d’Israël en tant que patrie démocratique pour le peuple juif et implique la privation systématique des droits des Palestiniens ne peut tout simplement pas être ignoré», a-t-il déclaré à Today’s WorldView.

«Les premières indications de l’administration Biden montrent que ce ne sera pas une question prioritaire», a déclaré Shakir. «Mais inverser simplement 50% de ce que l’administration Trump a fait» est insuffisant. Certains analystes affirment que les administrations américaines successives, y compris celle de Trump, ont permis l’érosion constante de toute possibilité de «solution à deux États» en fermant les yeux sur l’expansion des colonies israéliennes et les accaparements de terres en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Pendant ce temps, la politique israélienne a dérivé davantage vers la droite. Divers politiciens de premier plan réclament l’annexion pure et simple de zones de Cisjordanie, tandis qu’un parti d’extrémistes d’extrême droite associé à un groupe haineux suprémaciste juif violent pourrait rejoindre le prochain gouvernement de coalition au pouvoir.