Un nouveau rapport classe les comtés de l’Ohio parmi les plus malsains du pays.

L’Ohio compte trois des 25 comtés les plus insalubres du pays, selon une étude récente de Vélotrique.

La société de vélos électriques a utilisé un système de classement et analysé 99 des comtés américains les plus peuplés pour montrer lesquels sont le “unheajele plus “ en fonction de facteurs de santé tels que l’obésité, le tabagisme, l’inactivité physique et la consommation d’alcool.

Les évaluations comprenaient également l’accès à des repas nutritifs par rapport à la restauration rapide et la recherche de centres de remise en forme locaux. Données utilisées par Velotric depuis JapperGoogle et countryhealthrankings.orgpartie de la Institut de santé de la population de l’Université du Wisconsinpour classer les comtés.

L’étude montre que l’endroit et la manière dont vivent les Américains ont un impact important sur leur santé, selon Velotric.

“Nos résultats soulignent l’urgence de solutions localisées en matière de santé, qu’il s’agisse de facteurs socio-économiques ou d’autres variables en jeu”, selon l’étude. “Peu importe où vous vivez, il existe de nombreuses façons de favoriser une culture de bien-être et de rester en bonne santé d’une manière qui vous convient.”

Quels comtés de l’Ohio sont les « les plus malsains » ?

Le comté de Hamilton, qui abrite Cincinnati, fait partie des 10 comtés les plus malsains, avec un score total de 74,33, le classant neuvième au classement général.

Le comté de Cuyahoga, domicile de Cleveland, est arrivé 14e, avec un score de 73,12.

Et le comté de Franklin, domicile de Columbus, s’est classé 21e, avec un score de 70,89.

Qu’est-ce qui explique le classement le plus bas de chacun des comtés ? Le nombre élevé d’adultes qui déclarent fumer et boire beaucoup, selon l’étude.

D’autres rapports ont montré de manière constante que l’Ohio compte de nombreux fumeurs, avec plus de 1,5 million d’adultes de l’Ohio qui consomment une sorte de produit du tabac. Cela représente 17,1 % de la population de l’État en 2022, selon Données du ministère de la Santé de l’Ohio (ODH).

La prévalence du tabagisme dans l’Ohio a été associée à une faible espérance de vie et à des taux de santé globalement faibles.

Vous pouvez explorer le classement de chaque comté ici.

Quels sont les facteurs qui rendent un comté « malsain » ?

Pour classer les comtés, Velotric a pris en compte plusieurs catégories, en pondérant chacune.

Les catégories pondérées à 20 % comprennent : le pourcentage d’adultes en mauvaise santé ou en assez bonne santé ; le pourcentage d’adultes obèses (selon l’IMC) ; et les scores liés au tabagisme, à la consommation d’alcool et aux aliments malsains.

Les facteurs pondérés à 10 % incluent le pourcentage d’adultes ne faisant aucune activité physique pendant leur temps libre et la date du volume de recherche Google Trends 2023 pour « salle de sport à proximité » pour 100 000 habitants. L’accès à une alimentation saine et le nombre de restaurants fast-food sur Yelp pour 100 000 habitants ont également été pris en compte.

Où les Américains sont-ils les moins ou les plus en bonne santé ?

Le Texas abrite le comté le plus malsain, le comté d’Hidalgo obtenant un score de 90,69 sur 100. La population a un taux élevé d’obésité et le deuxième pire classement en matière d’inactivité physique et d’alimentation malsaine.

Dans son ensemble, l’État présente certains des taux d’obésité les plus élevés du pays, le comté d’El Paso se classant au deuxième rang des pays les plus malsains.

Dans le comté du Bronx, à New York, le troisième comté le plus malsain, les adultes ont signalé une inactivité, une mauvaise santé et une alimentation malsaine.

La Californie et New York comptent les comtés ayant le taux d’obésité le plus faible : le comté de San Francisco en Californie et le comté de New York à New York, avec 19 pour cent.

[email protected]

@DanaeKing