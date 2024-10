Les Canadiens vivant avec le diabète de type 2 conviennent que les mots édifiants, les commentaires positifs et les outils de soutien sont les facteurs de motivation les plus puissants.

MISSISSAUGA, ONTARIO, 30 octobre 2024 /CNW/ — Abbott (NYSE : ABT) a publié aujourd’hui de nouvelles données soulignant les défis émotionnels auxquels sont confrontées les personnes vivant avec le diabète de type 2, révélant les facteurs de motivation clés pour les aider à gérer leur maladie.

















Un nouveau rapport canadien montre que la positivité plutôt que la critique est la clé de la gestion du diabète



















Près de 12 millions de Canadiens vivent avec le diabète ou le prédiabète, et la grande majorité d’entre eux ont ou recevront un diagnostic de type 2.1 Bien que divers facteurs contribuent au risque de développer un diabète de type 2, celui-ci est souvent sous le contrôle d’une personne et associé à des facteurs liés au mode de vie, comme la nutrition et l’exercice.2 Cette perception, ainsi que les paroles et les actions des autres, peuvent avoir un impact profond sur ceux qui sont confrontés aux réalités du diabète de type 2.

Abbott Rapport FreeStyle Libre : Le pouvoir de la motivation positive pour la gestion du diabète de type 2 explore les expériences des Canadiens atteints de diabète de type 2 et les facteurs qui influencent leurs soins. Il comprend des recommandations d’experts sur la manière dont les personnes vivant avec la maladie, leurs proches, les équipes de soins et les dirigeants gouvernementaux et communautaires peuvent offrir leur soutien avec encouragement et empathie.

Les résultats du rapport ont révélé que :

Le diabète de type 2 s’accompagne de nombreuses émotions, les Canadiens affirmant que leur diabète les rend stressés (25 pour cent) et anxieux (21 pour cent). 3

les Canadiens affirmant que leur diabète les rend stressés (25 pour cent) et anxieux (21 pour cent). La positivité est la clé : Les Canadiens conviennent que le renforcement positif de la part de leurs prestataires de soins de santé (80 %), de leurs amis et de leur famille (67 %) les aide à mieux gérer leur diabète. 4

Les Canadiens conviennent que le renforcement positif de la part de leurs prestataires de soins de santé (80 %), de leurs amis et de leur famille (67 %) les aide à mieux gérer leur diabète. Les conseils d’un professionnel sont les bienvenus, notant que deux Canadiens sur cinq (41 pour cent) apprécient les conseils et les orientations de leurs prestataires de soins de santé.

notant que deux Canadiens sur cinq (41 pour cent) apprécient les conseils et les orientations de leurs prestataires de soins de santé. Les données soutiennent la motivation, avec les utilisateurs de glucomètres basés sur des capteurs, comme les systèmes FreeStyle Libre d’Abbott, affirmant que les informations offertes par ces outils les aident à comprendre comment les choix de style de vie affectent leur diabète (82 pour cent) et les aident à rester motivés pour mieux gérer leur maladie (77 pour cent). ).5

« Lorsqu’il s’agit de gestion du diabète, nous savons que l’encouragement a du pouvoir », déclare le Dr. Michel Vallispsychologue de la santé spécialisée dans la motivation et l’adaptation psychosociale aux maladies chroniques, dont le diabète. « Nos paroles de soutien, associées aux commentaires en temps réel offerts par des outils tels que les systèmes flash de surveillance de la glycémie, peuvent donner un coup de pouce à nos proches et les aider à sentir que leurs objectifs en matière de diabète sont réalisables. »

Le rapport présente les recommandations d’experts en diabète, dont le Dr Vallis, pour aider à gérer l’expérience du diabète pour les Canadiens. Leurs recommandations incluent une écoute empathique, un leadership positif et l’utilisation d’outils de soutien au diabète comme FreeStyle Libre 2 d’Abbott.* système, qui peut aider les gens à comprendre leur parcours de santé en leur donnant des informations en temps réel sur leurs progrès. De plus, ils proposent des conseils pour aider les personnes atteintes de diabète à rester motivées.

« Abbott s’engage à avoir un impact positif sur la vie des personnes atteintes de diabète », a déclaré Luz Herreradirecteur général de l’activité de soins du diabète d’Abbott à Canada. « En mettant en valeur les expériences des personnes atteintes de diabète de type 2 et en proposant des solutions efficaces, nous nous efforçons d’améliorer la santé et le bien-être de millions de personnes à travers le pays qui sont en route vers une meilleure santé.

Apprenez-en davantage sur le rapport sur monfreestyle.ca .

À propos du rapport :

Abbott Rapport FreeStyle Libre explore les perspectives des Canadiens vivant avec le diabète de type 2 et le rôle de la motivation dans la gestion de leur diabète et dans leur expérience globale.

Le rapport extrait les données d’un sondage en ligne mené par Léger Marketing, pour le compte d’Abbott, entre le 23 mai et le 30 mai 2024. L’enquête était composée de 307 répondants canadiens, âgés de 18 ans et plus, vivant avec le diabète de type 2, et un échantillon probabiliste aurait une marge d’erreur de ± 5,6 %, 19 fois sur 20. L’échantillon a été conçu pour garantir que le répondant La population reflète fidèlement la diversité de chaque région, sexe, âge, origine ethnique et langue. Canada.

À propos d’Abbott :

Abbott est un leader mondial des soins de santé qui aide les gens à vivre plus pleinement à toutes les étapes de la vie. Notre portefeuille de technologies qui changent la vie couvre tout le spectre des soins de santé, avec des activités et des produits leaders dans les domaines des diagnostics, des dispositifs médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 114 000 collègues sont au service de personnes dans plus de 160 pays.

Connectez-vous avec nous à www.abbott.com et sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X et YouTube.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

* Le système flash de surveillance de la glycémie FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les niveaux de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes âgées de 4 ans et plus atteintes de diabète sucré. Lisez et suivez toujours l’étiquette/la notice.

