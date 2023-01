Un nouveau puzzle transforme la Terre en Rubik’s Cube, mais plus complexe

Mathématiques du fabricant

Les recherches plus formelles du Dr Segerman portent sur la topologie, l’étude d’objets géométriques sans tenir compte des longueurs ou des angles. “Tout ce qu’il vous reste, c’est comment les choses sont reliées entre elles – combien de trous une chose a, et ainsi de suite”, a-t-il déclaré. Comme le dit une vieille blague sur la topologie : “Un topologue est quelqu’un qui ne peut pas faire la différence entre une tasse à café et un beignet.”

“Henry est un mathématicien qui aime aussi faire”, a déclaré son jeune frère et collaborateur occasionnel, Will Segerman. M. Segerman, qui vit à Manchester, en Angleterre, est un créateur qui aime les formes mathématiques ; il a étudié les beaux-arts et conçoit et fabrique maintenant des puzzles d’évasion. Ensemble, le processus créatif des frères consiste à demander à tout : « Mais et si… ? Chaque fois que le Dr Segerman mentionne un nouveau projet, il est invariablement “très, très intelligent”, a déclaré M. Segerman, qui cherche néanmoins à faire des trous.