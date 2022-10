Un nouveau promoteur envisage le réaménagement du centre commercial Charlestowne en grande partie vacant – Shaw Local

Un nouveau promoteur prévoit de réaménager le Charlestowne Mall en grande partie vacant sur Saint-Charles‘ côté est après qu’un plan précédent a été abandonné plus tôt cette année.

UrbanStreet Group est sous contrat pour acheter le centre commercial, a déclaré l’échevin du 3e arrondissement de St. Charles et le maire intérimaire Todd Bancroft alors que lui et le maire de St. Charles, Lora Vitek, présentaient mercredi la mise à jour de la ville lors du déjeuner du comité législatif de la chambre de commerce de la région de St. Charles au Hilton Garden Inn à Saint-Charles.

“Ce qu’ils font en ce moment dans le cadre de leur diligence raisonnable, c’est en quelque sorte de revoir à quoi ressemblerait ce centre commercial et quel serait le concept”, a déclaré Bancroft. “Ils n’ont encore rien présenté au conseil municipal.”

Comme l’a noté Bancroft, les responsables d’UrbanStreet Group sont au courant de ce que le conseil municipal pensait des plans antérieurs pour le site.

“Ils ont une certaine compréhension de ce que nous cherchons à faire, de ce que nous cherchons à voir sur un projet comme celui-là”, a-t-il déclaré.

Un plan de réaménagement du centre commercial a été abandonné plus tôt lorsque plusieurs échevins et commissaires du plan de St. Charles se sont demandé si la proposition était le meilleur plan pour le site.

Ce plan était de raser la majorité du centre commercial pour faire place à 560 appartements et maisons de ville, un hôtel et de nouveaux restaurants et commerces de détail le long de East Main Street. Lors d’une réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal en janvier, plusieurs échevins avaient exprimé des inquiétudes quant au nombre d’unités proposées ainsi qu’à la disposition du plan.

“C’est un bon plan, mais la question est, est-ce la meilleure utilisation de l’espace?” a déclaré Ryan Bongard, conseiller municipal du 2e arrondissement, lors de la réunion. “En parlant avec les électeurs, ils ne veulent pas voir 500 appartements.”

Le partenariat de SR Jacobson Development Corp. et Lormax Stern Development Co. avait précédemment conclu un accord d’achat pour la propriété avec les propriétaires actuels The Krausz Companies. En décembre 2017, Krausz a fermé les magasins intérieurs et l’espace commercial fermé au centre.

Vitek avait déclaré que la ville aimerait équilibrer la partie résidentielle de tout plan avec “plus d’opportunités de divertissement là-bas”.

“C’est le commentaire écrasant que j’ai entendu par le biais du conseil municipal”, a déclaré Vitek après l’abandon des plans. « Et je crois que nous pouvons essayer d’accomplir cela. Nous ne devrions pas régler. Nous avons beaucoup à faire pour nous. Nous savons qu’il doit y avoir plus de monde ici et nous allons apporter du résidentiel, mais il doit aussi y avoir un équilibre là-bas. Le côté est est très important pour notre ville, mais nous voulons voir le bon ajustement.

Bancroft a également informé les participants au déjeuner des autres développements de la ville, y compris un concessionnaire automobile qui s’apprête à ouvrir sur le site qui abritait autrefois le Pheasant Run Mega Center. McGrath Honda de St. Charles devrait ouvrir ses portes dans les six à huit prochaines semaines, a-t-il déclaré.

Un concessionnaire automobile s’apprête à ouvrir sur le site qui abritait autrefois le Pheasant Run Mega Center. McGrath Honda de St. Charles devrait ouvrir ses portes dans les six à huit prochaines semaines. (Eric Schelkopf)

“Nous sommes très enthousiasmés par les concessionnaires automobiles”, a-t-il déclaré. “Ces concessionnaires automobiles génèrent vraiment de bons revenus de taxe de vente, quelque chose comme quelque chose comme 350 000 $ par magasin en moyenne.”

Une concession KIA sera construite à l’est de la concession Honda.

“Ce qui est formidable avec les concessionnaires automobiles, c’est qu’ils aiment tous le concept de masse critique”, a déclaré Bancroft. “Donc, plus il y a de revendeurs dans une zone confinée, mieux c’est.”

Il a déclaré qu’il y avait également un intérêt à réaménager une partie de l’ancienne propriété Pheasant Run Resort pour une variété d’utilisations.

“Ce sera probablement dans la catégorie de la vente au détail”, a déclaré Bancroft. « Ce qui est formidable, c’est qu’il y a de l’activité. Ce qui est formidable, c’est qu’il y a une vision qui est examinée là-bas. Il n’y a encore rien à annoncer à ce sujet. Mais c’est une discussion assez active et continue.

Il a également noté que le réaménagement des terrains à l’angle sud-est de Kirk Road et East Main Street pour une station-service Pride continue d’avancer. CIMA Developers, LP, basée à Warrenville, a présenté des plans pour développer une station-service Pride à huit pompes sur une parcelle de 2,37 acres connue sous le nom de propriété familiale Regole située à l’angle sud-est de Kirk Road et East Main Street.

Le réaménagement du terrain à l’angle sud-est de Kirk Road et East Main Street pour une station-service Pride continue d’avancer. CIMA Developers, LP, basée à Warrenville, a soumis des plans pour développer une station-service Pride à huit pompes sur une parcelle de 2,37 acres connue sous le nom de propriété familiale Regole située à l’angle sud-est de Kirk Road et East Main Street. (Eric Schelkopf)

Les plans comprennent également la construction d’un dépanneur de 4 500 pieds carrés avec un restaurant à service rapide à l’intérieur (Taco Urbano) ainsi qu’un lave-auto automatique.

“Nous leur souhaitons certainement du succès”, a déclaré Bancroft. « Je pense que c’est une bonne utilisation de ce site. C’était un site qui était resté assis pendant un certain temps.

Il a également parlé des plans de démolition d’un ancien bâtiment de banque à côté du centre commercial Foxfield Commons sur le côté est de St.Charles pour faire place à un magasin Andy’s Frozen Custard et à un centre de soins immédiats pour médecins ainsi que le réaménagement de l’ancien Idle Hour. Théâtre au centre-ville de Saint-Charles.

Moonlight Theatre, situé au 7 S. Second Ave., prévoit de présenter deux à trois actes musicaux par semaine, trois productions théâtrales à grande échelle par an, des événements spéciaux tels que des soirées cabaret, des soirées d’humour et d’improvisation, des soirées à micro ouvert et théâtre et ateliers pour enfants.

Vitek a pris note de tout le développement qui se passe dans la ville.

« Il y a une croissance dans notre communauté, tant au niveau résidentiel que commercial », a-t-elle déclaré. “Et ce que je veux rappeler à tout le monde, c’est que nous devrions nous sentir très bien à ce sujet et reconnaissants.”

Elle a noté que la croissance dans la ville aide les propriétaires d’entreprise.

“Avoir plus de gens ici et avoir plus d’opportunités de prospérer est ce que je pense être le plus excitant dans notre communauté”, a déclaré Vitek. “Alors merci de continuer à faire partie de cela et de faire partie de la croissance et de l’excitation de notre communauté.”