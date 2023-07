Un nouveau projet pilote en Colombie-Britannique vise à aider les jeunes en crise

Le gouvernement provincial promet que plus de 700 jeunes bénéficieront d’un partenariat pilote entre le BC Children’s Hospital et une fondation qui soutient les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance liés aux traumatismes.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside, a déclaré mercredi 28 juin que la Dan’s Legacy Foundation recevrait 1,73 million de dollars pour soutenir les jeunes qui éprouvent des problèmes de toxicomanie tout en recevant des soins à l’hôpital.

Whiteside a déclaré que l’accord permet aux jeunes de 15 à 25 ans d’accéder à des conseils et à d’autres soutiens de la part des travailleurs sociaux, des travailleurs de proximité et des thérapeutes de la fondation lorsqu’ils sont admis au BC Children’s Hospital après les heures d’ouverture lorsque le personnel de l’hôpital n’est pas disponible.

« Ce partenariat garantit également que les jeunes sont connectés aux services de conseil de Dan’s Legacy et qu’ils maintiennent ce lien avec les thérapeutes, les travailleurs sociaux et les travailleurs de proximité lorsqu’ils quittent l’hôpital et retournent dans leur communauté », a ajouté Whiteside.

Tom Littlewood, directeur du programme chez Dan’s Legacy, a déclaré que l’argent permettrait à la fondation de fournir 10 thérapeutes et trois travailleurs sociaux, ajoutant que la fondation espère avoir 18 thérapeutes d’ici la fin de l’année. « Cela nous permettra donc de fournir des thérapeutes de garde à l’hôpital pour enfants en tant que projet pilote pour voir comment cela fonctionnera à long terme », a déclaré Littlewood.

Littlewood a ajouté que le moment était important. « Être appelé lorsque l’enfant est dans le besoin est vraiment important », a déclaré Littlewood.

Sarah Bell, directrice de l’exploitation du BC Children’s Hospital, s’est félicitée du financement.

« L’annonce d’aujourd’hui est une autre étape importante dans l’amélioration de notre capacité et de l’accès à un soutien vital pour les jeunes aux prises avec des dépendances », a déclaré Bell, ajoutant que son hôpital fournit des soins de santé spécialisés aux enfants les plus gravement malades et blessés de la Colombie-Britannique.

« (La) réalité est que cela inclut également les enfants et les jeunes ayant des problèmes de toxicomanie », a-t-elle déclaré. Un peu moins de 13% des enfants âgés de 4 à 18 ans, soit près de 95 000 enfants, souffrent de troubles de santé mentale provoquant des symptômes et une déficience importants à tout moment, a-t-elle déclaré. « On estime que 70 % des problèmes de santé mentale et 90 % des problèmes de toxicomanie surviennent pendant l’enfance et l’adolescence. »

Whiteside a déclaré que l’argent annoncé mercredi faisait partie intégrante de l’engagement de son gouvernement à «construire de toute urgence un système intégré de soins de santé mentale et de lutte contre les dépendances qui fonctionnera pour tous les Britanno-Colombiens, en particulier les jeunes».

Whiteside a ajouté que le gouvernement a engagé un milliard de dollars «sans précédent» pour construire ce système, dont 236 millions de dollars pour les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances des jeunes dans toute la province, soulignant l’expansion du système de fonderie, un réseau de centres pour les jeunes fournissant divers services.

Mais elle a également reconnu qu’il fallait faire plus pour signaler des annonces supplémentaires.

La semaine dernière, Whiteside a annoncé jeudi 15 juin 24 nouveaux lits de traitement de la toxicomanie financés par l’État, dont 18 situés à la Phoenix Society à Surrey et six à Covenant House à Vancouver.

Le prédécesseur de Whiteside, Judy Darcy, avait annoncé à la mi-août 2020 que le gouvernement provincial investirait 36 ​​millions de dollars pour créer 123 autres lits de traitement afin de doubler le nombre de lits alors existants. Le ministère a déclaré à l’époque que tous les lits seraient disponibles en 2022.

L’annonce de la semaine dernière signifie que 47 des 123 lits promis sont opérationnels ou le seront bientôt. 10 autres des lits annoncés jeudi sont financés en dehors de l’investissement pour les 123 lits, de sorte que le nombre total de lits ouverts depuis août 2020 est de 57.

Traitement des dépendances