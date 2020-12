La police de Chicago arrête des manifestants lors d’un rassemblement des droits civiques en mai 2020. | Jim Vondruska / NurPhoto / Getty Images

La loi sur le coût de l’inconduite policière créerait une base de données publique de toutes les allégations d’inconduite et de tous les règlements.

Les gouvernements des États, locaux et fédéral ont dépensé des milliards de dollars au cours de la dernière décennie pour régler des affaires d’inconduite policière, qui comprennent tout, des fusillades mortelles à la négligence. Par exemple, le service de police de Louisville a versé 12 millions de dollars à la famille de Breonna Taylor, qui a été tuée par la police à son domicile en mars.

Mais la plupart des colonies ne font pas l’actualité et les services répressifs ne sont pas uniformément tenus de rendre ces informations accessibles au public.

En conséquence, les contribuables de nombreuses localités sont laissés à eux-mêmes pour déterminer quelle part de leur argent est consacrée aux colonies de police, et dans quelle mesure les budgets des États et des collectivités locales sont affectés par les paiements n’est pas clair. Des détails importants sur les personnes impliquées sont également souvent obscurcis – ce qui arrive aux agents qui commettent une faute, en particulier lorsque les affaires ne reçoivent pas l’attention nationale, et qui sont les personnes touchées par une action policière négative.

La loi sur le coût de l’inconduite de la police, un nouveau projet de loi du représentant Don Beyer, le nouveau président du Comité économique mixte du Congrès américain, cherche à changer cela en créant une base de données fédérale accessible au public qui permettrait de suivre les allégations d’inconduite policière et les règlements dans les deux États. et au niveau fédéral.

«L’idée générale est que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas», m’a dit Beyer. «Nous avons donc pensé, mesurons cela. Et en le mesurant simplement, nous allons probablement le changer beaucoup. »

Les militants ont débattu de la question de savoir si l’accent mis sur le catalogage des fautes policières et des règlements pourrait limiter la brutalité policière. Écrivant sur les colonies en septembre, les militants des droits civiques Andrea J. Ritchie et Maurice BP-Weeks ont fait valoir dans Truthout que «la conséquence la plus probable de concentrer l’attention sur ces paiements est ne pas que la violence policière s’arrêtera ou ralentira – parce que c’est une fonctionnalité, pas un bug. «

Ritchie et BP-Weeks ont écrit que pour cette raison, les réformes proposées en matière de règlement, telles que la mise en place d’une assurance contre l’inconduite pour les agents, ou même les efforts visant à «mettre en évidence le montant des règlements de« faute »de la police», échoueraient à apporter des changements.

Beyer a appelé des préoccupations telles que ces «critiques significatives».

«Vous ne voulez pas que la loi décourage les paiements appropriés et légitimes aux familles ou aux personnes qui ont été blessées par la brutalité policière, [or] par une mauvaise conduite de la police », a déclaré Beyer. «C’est un équilibre comme tant de choses dans la vie. Et j’espère que l’équilibre au fil du temps pèsera sur beaucoup moins de brutalités policières, beaucoup plus d’argent économisé, qui peut être investi dans des choses productives.

L’idée que l’argent dépensé pour le maintien de l’ordre pourrait être mieux utilisé ailleurs, comme pour financer les services de santé mentale, fait partie de l’argument avancé par les partisans du défunding de la police. Et Beyer m’a raconté comment sa propre famille voyait l’importance du financement public de la santé mentale lorsque son fils était confronté à une crise que la police s’est trouvée incapable de résoudre.

Mais ce n’est pas un report du projet de loi sur la police; il espère libérer des fonds en éliminant les colonies de police des budgets gouvernementaux, et Beyer a déclaré qu’il voyait cela se produire grâce à la sensibilisation du public au coût des colonies.

Quand le public verra combien les colonies leur ont coûté, Beyer a dit, «les gens vont vouloir savoir pourquoi. Et qu’est-ce que cela a fait sur mon taux d’imposition? Et qu’aurais-je pu faire pour l’empêcher? Et que se passe-t-il avec notre service de police?

Mais comme les militants le soulignent depuis longtemps, des décennies de pression publique n’ont pas encore éliminé le parti pris qui a conduit les inconduites de la police à retomber de manière disproportionnée sur les personnes de couleur, et le Federal Bureau of Investigation rendant disponibles les statistiques de la criminalité n’a pas amélioré la capacité de la police à Résoudre des crimes. (Le taux de crimes résolus est resté assez stable pendant plusieurs décennies, le FBI rapportant que moins de la moitié de tous les crimes violents ont été résolus en 2019.)

Il est clair qu’une réforme est absolument nécessaire – pour améliorer les taux de résolution des crimes, mais aussi pour éroder le parti pris qui a créé une situation dans laquelle les hommes noirs ont une chance sur 1000 d’être tués par la police, et dans laquelle les Américains de couleur, en particulier les Noirs américains, ont une relation avec la police qui est définie par la terreur et le traumatisme. Il est tout aussi clair que les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour s’attaquer à ces problèmes sont au point mort.

Si ce projet de loi devait être adopté, il pourrait ou non entraîner moins d’inconduite policière. Mais cela créerait un registre des actes commis et des paiements effectués qui clarifierait à quel point les mauvais coûts des services policiers en vies humaines et dollars.

La loi sur le coût de l’inconduite policière, brièvement expliquée

Fondamentalement, la loi sur le coût de l’inconduite de la police fonctionnerait en établissant de nouvelles exigences pour le signalement des fautes au niveau national et fédéral.

Le projet de loi obligerait le procureur général des États-Unis à créer et à gérer une base de données en ligne accessible au public contenant toutes les allégations de faute, ainsi que des informations sur les nouveaux jugements et règlements.

Pour chaque allégation, jugement et règlement, les forces de l’ordre seraient tenues de fournir:

Dans quel ministère de l’agence travaillait l’agent

L’appartenance ethnique, l’identité de genre et l’âge de tous les officiers et civils impliqués

L’année de l’inconduite et l’année de son signalement

Le type d’inconduite (par exemple, une fusillade ou un officier déposant des preuves)

Toute mesure prise par l’officier à la suite de l’inconduite (comme une démission)

Si des mesures disciplinaires ont été prises par le ministère ou l’organisme de l’agent

Le montant payé dans tout règlement

D’où vient le règlement (par exemple, des obligations de police)

Pour que la base de données réussisse, les responsables de l’application de la loi devront faire un travail supplémentaire et s’assurer qu’ils tiennent des registres soignés. Le projet de loi donne aux groupes d’application de la loi aux niveaux fédéral, étatique et local 120 jours après l’entrée en vigueur de la loi, de commencer à transmettre ces données au ministère de la Justice; les groupes seraient alors tenus de continuer à envoyer des données chaque mois.

Les gouvernements des États et des collectivités locales qui ne se conforment pas s’exposeraient à une sanction: perdre jusqu’à 10 pour cent de leur financement de la police fédérale. Cet argent serait redistribué aux gouvernements des États et locaux qui coopéraient pour être utilisé pour des travaux liés à la justice pénale, allant des programmes de traitement de la toxicomanie aux services correctionnels.

En plus d’être responsable de la plate-forme, le bureau du procureur général serait tenu de vérifier toutes les informations fournies par les départements étatiques et locaux dans les 30 jours suivant leur réception en utilisant des sources indépendantes.

Et le procureur général serait également responsable de la compilation d’un résumé annuel des données. Un rapport plus détaillé serait publié tous les deux ans par le chef du Government Accountability Office, qui devrait fournir une analyse de toutes les informations recueillies, y compris les classements et les tendances, au Congrès et au public.

«Je suis optimiste que cela changera le comportement de certaines manières structurelles importantes», a déclaré Beyer à propos du projet de loi dans son ensemble. «Et même si le but n’est pas seulement d’économiser de l’argent – il s’agit de réduire la brutalité policière – l’argent économisé peut aller à d’autres bonnes choses, notamment continuer à améliorer la qualité des personnes qui veulent être des policiers.

Il est peu probable que l’adoption de la loi sur le coût de l’inconduite policière soit facile

Les perspectives de l’adoption du projet de loi à court terme ne sont pas terriblement élevées, étant donné que le Congrès est actuellement consommé par des négociations de relance et l’adoption d’une législation qui garantira que le gouvernement ne sera pas obligé de fermer en raison d’un manque de financement.

Mais Beyer a déclaré qu’il espérait utiliser le début de la prochaine législature pour obtenir un soutien pour le projet de loi à la Chambre des représentants, et que la représentante Joyce Beatty (D-OH), qui a récemment été sélectionnée pour être la prochaine présidente du Congrès Black Caucus, coparrainera le projet de loi.

Étant donné que les démocrates détiendront leur majorité à la Chambre l’année prochaine, quoique par une petite marge – et que les démocrates ont soutenu la loi de juin sur la justice pour George Floyd, qui proposait des réformes radicales de la police – il est tout à fait concevable qu’il y aurait un soutien suffisant à la Chambre pour passer la Loi sur le coût de l’inconduite policière, soit seule, soit dans le cadre d’un ensemble plus large.

Ce qui se passe au Sénat dépendra en partie des résultats du second tour de la Géorgie. Les deux sénateurs républicains de l’État y sont réélus, et si même un seul gagne, les républicains garderont le contrôle de la chambre. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a été réticent à adopter une législation adoptée par la Chambre dans toute l’administration Trump – et pourrait continuer sur cette lancée s’il reste chef de la majorité sous l’administration Biden.

Si les démocrates remportent les deux courses en Géorgie, le Sénat pourrait être plus susceptible d’accepter le projet de loi; mais il faudrait probablement aussi gagner un certain soutien républicain pour atteindre le seuil de 60 voix dont la plupart des législations ont besoin pour passer la chambre.

Il n’est pas complètement hors de question que cela puisse arriver. Les républicains du Sénat ont montré une certaine ouverture à la collecte de données sur le maintien de l’ordre – par exemple, la proposition de réforme de la police du GOP, appelée Loi sur la justice, avait la collecte de données sur l’utilisation de la force par la police et les mandats d’interdiction de frapper comme principe clé.

En fin de compte, la Loi sur le coût de l’inconduite de la police serait un premier pas plus petit vers la responsabilité de la police que la Justice pour George Floyd ou la Justice Acts – mais ce serait une étape importante, en particulier étant donné l’incapacité du Congrès à agir sur la police jusqu’à présent.