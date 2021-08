Un nouveau projet de loi remettrait aux adultes américains 1 200 $ et aux enfants 600 $ par mois dans le cadre du «revenu garanti»

UN REPRÉSENTANT au Congrès aimerait que tous les Américains reçoivent 1 200 $ par mois de revenu garanti à l’avenir.

La représentante Ilhan Omar du Minnesota a proposé un projet de loi prévoyant des paiements mensuels pouvant atteindre 1 200 $ pour les adultes et 600 $ pour les enfants après avoir étudié des programmes pilotes testant le processus à travers le pays, a rapporté FOX32.

Le représentant Ilhan Omar du Minnesota a proposé un projet de loi sur le revenu garanti Crédit : Getty

Il garantirait des mensualités allant jusqu’à 1 200 $ pour les adultes et 600 $ pour les enfants Crédit : Getty

La loi sur l’envoi de paiements inconditionnels aux personnes surmontant les résistances au triomphe (SUPPORT) créerait un programme de revenu garanti que le représentant Omar aimerait éventuellement voir profiter à tous les Américains sous un certain niveau de revenu.

« La pauvreté est un choix. Pendant trop longtemps, nous avons privilégié une croissance sans fin alors que des millions de personnes sont sans abri, affamées ou sans soins de santé », a-t-elle déclaré dans un communiqué concernant la proposition.

Un « bureau des programmes de revenu garanti » du département du Trésor superviserait les paiements.

L’argent ira aux résidents des États-Unis âgés de 18 ans et plus et aux parents de personnes à charge mineures.

Le processus impliquerait un fonds de subvention de 2,5 milliards de dollars qui serait initialement utilisé dans des programmes pilotes à travers les États-Unis. Les programmes seraient en place pour des études de 2023 à 2027.

Le gouvernement fédéral mettrait alors en place un programme national de revenu garanti en 2028 à la suite d’un examen des conclusions.

Mais tous les Américains ne seraient pas assurés de voir l’argent.

Les contribuables célibataires auraient besoin d’un revenu brut ajusté de 75 000 $ ou moins pour recevoir les paiements de 1 200 $. Le seuil serait de 150 000 $ ou moins pour les couples mariés faisant une demande conjointe.

Lisez notre blog en direct sur les contrôles de relance pour les dernières mises à jour sur le soulagement de Covid-19…

À partir de là, les paiements diminueraient de 5 $ par tranche de 100 $ sur ces niveaux de revenu, selon le résumé de la facture.

« La pandémie a mis à nu ces inégalités », a déclaré le représentant Omar.

« En tant que nation, nous avons la capacité de nous assurer que chacun a ses besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement et les soins de santé. »

Le politicien du Minnesota a également présenté la loi sur l’indicateur de progrès véritable (GPI).

Il offrirait «une mesure économique alternative au PIB que le gouvernement fédéral pourrait utiliser dans tous ses rapports budgétaires et analyses économiques», a rapporté FOX32.

Les projets de loi du représentant Omar ont été coparrainés par d’autres législateurs, notamment des progressistes comme les représentants Cori Bush du Missouri, Dwight Evans de Pennsylvanie et Jamaal Bowman de New York.

À la suite de la pandémie, certains Américains ont demandé des paiements de relance supplémentaires chaque mois.

Une pétition Change.org appelant à des chèques de relance mensuels d’une valeur allant jusqu’à 2 000 $ jusqu’à la fin de la pandémie compte désormais 2,74 millions de signatures.

Mais le projet de loi du représentant Omar entraînerait un programme de revenu garanti, et non un paiement de relance spécifiquement lié à la pandémie.

Il serait testé dans des programmes pilotes pour étude de 2023 à 2027. Crédit : Getty

Après avoir étudié les résultats, tous les Américains pourraient alors commencer à voir des chèques mensuels garantis du programme Crédit : Getty