Un nouveau projet de loi qui obligerait le personnel des chemins de fer, des pompiers et des ambulanciers à travailler même s’ils votent pour la grève est présenté AUJOURD’HUI

LES MINISTRES présenteront AUJOURD’HUI un nouveau projet de loi obligeant les travailleurs des chemins de fer et du NHS à maintenir des niveaux de service minimum les jours de grève.

Cette décision intervient alors que la Grande-Bretagne souffre d’un hiver de mécontentement paralysant, qui a vu des infirmières et des ambulanciers quitter leur travail, laissant des patients bloqués.

Le chef du RMT, Mick Lynch, a affirmé que le gouvernement “perdait l’argument” en adoptant des lois anti-grève Crédit : PA

Le nouveau projet de loi obligerait certains membres des syndicats du NHS, des chemins de fer, de l’éducation, des pompiers et des secours, de la sécurité des frontières et du démantèlement nucléaire à se présenter au travail même s’ils ont voté pour la grève.

S’ils ne le font pas, ils risquent le sac.

Le projet de loi n’affectera pas les grèves qui ont lieu aujourd’hui, car il faudra du temps pour passer par les Communes et pourrait être contesté devant les tribunaux.

Mais cela pourrait avoir un impact massif sur les futures actions syndicales.

Les travaillistes ont déjà protesté contre le projet de loi.

Mais Downing Street insiste sur la nécessité de “protéger le public”.

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a déclaré à Times Radio ce matin : “Je ne pense pas qu’une société civilisée devrait avoir une situation où nous ne pouvons pas obtenir un accord, par exemple, pour qu’une ambulance se présente un jour de grève pour les plus graves de tous. types de maux. »

Avant de faire grève à la fin de l’année dernière, les membres du Royal College of Nursing ont volontairement accepté de maintenir un niveau de service minimum à l’échelle nationale.

Mais M. Shapps a déclaré que les syndicats d’ambulanciers n’avaient pas fait de même, ce qui représentait un risque énorme pour la sécurité publique.

“C’est la chose que nous voulons éviter”, a-t-il déclaré à Sky News ce matin.

“C’est pourquoi aujourd’hui, je vais introduire des niveaux de sécurité et des niveaux de service minimaux pour les services publics clés afin de nous assurer que nous ne nous retrouvons pas dans une situation où la vie des gens est en danger, tout en respectant le droit de se retirer du travail et de grève.”

Revenant à l’idée de niveaux de service minimum, le chef du RMT, Mick Lynch, a déclaré que cela prouvait que les ministres voulaient «fermer» son syndicat.

Il a qualifié le projet de loi de menace de licencier les membres du syndicat.

Son introduction intervient aujourd’hui alors que le personnel ambulancier est sur le point de faire grève pour la deuxième fois en un mois demain, après l’échec des négociations salariales de dernière minute.

Des milliers de 999 travailleurs sortiront malgré les «progrès» entre les syndicats et le secrétaire à la Santé Steve Barclay hier.

Il a déclaré aux représentants que des salaires plus élevés pourraient être débloqués avec une plus grande efficacité du NHS et a promis d’envisager d’antidater l’accord salarial de l’année prochaine à ce mois-ci.

L’action de demain verra le personnel de la salle de contrôle rejoindre les ambulanciers paramédicaux sur la ligne de piquetage avec jusqu’à 25 000 membres Unison et GMB organisant une grève de 24 heures.

Des milliers de patients pourraient se voir refuser une aide d’urgence ou voir leurs rendez-vous annulés.

Et les patrons des hôpitaux craignent que cette série de grèves – impliquant tous les services d’ambulance du continent à l’exception de l’est de l’Angleterre – ne soit pire que l’action de décembre lorsque près de 5 000 opérations et rendez-vous ont été reportés.