Un nouveau projet de loi pousse à rendre les sanctions contre l’Iran permanentes au milieu du JCPOA de la Maison Blanche

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les législateurs ont présenté jeudi une législation bipartite ciblant le secteur énergétique iranien et rendant plus difficile le financement d’opérations terroristes ou le développement de missiles balistiques.

“Il est absolument essentiel que nous empêchions l’Iran de développer des capacités d’armes nucléaires et que nous nous attaquions au large éventail de comportements dangereux et hostiles du régime”, a déclaré le représentant Dave Joyce, R-Ohio, à Fox Digital.

Le membre du Congrès a rejoint un groupe bipartite pour présenter la loi Solidify Iran Sanctions, comprenant les représentants Susie Lee, D-Nev., et Michelle Steel, R-Calif.

“Je suis prêt à travailler avec mes collègues des deux côtés de l’allée – pas en tant que républicains ou démocrates, mais en tant qu’américains – pour affronter et contenir l’agression iranienne et assurer la sécurité du peuple américain, notre allié Israël, et de toute liberté- aimer les gens au Moyen-Orient. Lorsqu’ils traitent avec le plus grand État parrain du terrorisme au monde, l’Amérique doit choisir la force, pas l’apaisement », a déclaré Joyce.

HOUSE DEMS ET LE GOP TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR RENDRE LES SANCTIONS IRAN PERMANENTES

Alors que l’administration Biden négocie toujours les derniers détails d’un accord nucléaire renouvelé avec l’Iran, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo s’est exprimé jeudi à l’Institut Hudson, abordant les principales préoccupations concernant la politique iranienne des États-Unis.

“C’est une certitude que l’Iran aura la capacité de construire un programme d’armes nucléaires si nous réintégrons l’accord”, a déclaré Pompeo.

POUTINE AVERTIT L’OUEST : LA MENACE DE RECOURS AUX ARMES NUCLÉAIRES “N’EST PAS UN BLUFF”

Il a ajouté que les discussions concernant le JCPOA sont des « discussions de zombies ». “

“La vérité est qu’ils donnent de l’argent aux Iraniens aujourd’hui, même avec les sanctions en place, car comme le savent tous ceux qui ont vécu dans ce monde, les sanctions sans application ne sont qu’une mauvaise blague…”, a expliqué Pompeo.

L’ancien secrétaire a fait valoir que les États-Unis perdaient de leur influence en poursuivant d’abord le volet nucléaire et en affrontant ensuite le programme terroriste.

“Au moins pour l’instant, le JCPOA … est le moyen le plus efficace pour garantir de manière permanente et vérifiable que l’Iran n’obtient pas l’arme nucléaire”, a déclaré le porte-parole du département d’État Ned Price lors d’un entretien avec Fox Digital.

L’Iran est toujours le plus grand État parrain du terrorisme dans le monde.

Michael Doran, chercheur principal et directeur du Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient à l’Institut Hudson, affirme qu’un puriste du JCPOA est la pièce maîtresse de la politique de l’administration Biden sur l’Iran.

LES ÉTATS-UNIS SANCTIONS LES RESPONSABLES DE L’IRAN ET LA POLICE DE LA MORALITÉ POUR LA MORT DE MAHSA AMINI

“Le JCPOA est un instrument pour engager l’Iran et établir des relations avec lui. Ils croient fondamentalement en l’apaisement de l’Iran … pour parvenir à une sorte d’arrangement avec lui sur la sécurité régionale”, a déclaré Doran.

Les États-Unis ont annoncé qu’ils imposeraient des sanctions aux hauts responsables de la sécurité et à la police des mœurs iraniens à la suite du décès de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée pour avoir prétendument omis de porter correctement le hijab.

Grâce à la loi Solidify Iran Sanctions, une pression économique serait exercée sur le secteur énergétique iranien, donnant un signal clair que les États-Unis ne toléreront aucune menace existentielle.

Doran dit que tout effort pour rendre les sanctions permanentes est un effort élogieux, mais il dit qu’elles doivent être appliquées.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“L’un des problèmes que nous avons actuellement est que vous pouvez avoir des sanctions dans les livres, et vous pouvez avoir l’administration, en théorie, appliquant les sanctions. Mais si elle ne les applique pas réellement, alors elles peuvent être sapées, ” a-t-il prévenu.