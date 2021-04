Un projet de loi en Floride est lancé pour permettre aux étudiants d’être en mesure d’enregistrer les conférences des professeurs d’université pour preuve s’ils soupçonnent qu’ils poussent à des préjugés politiques.

Le projet de loi HB233 vise à permettre aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur du Sunshine State de faire la chronique d’enregistrements audio et vidéo des conférences des professeurs pour leur propre usage éducatif, dans le cadre d’une plainte adressée à l’établissement public d’enseignement supérieur où l’enregistrement a été effectué. , ou comme preuve dans ou en préparation d’une procédure pénale ou civile. «

Cependant, cette preuve ne peut être rendue publique sans le consentement du professeur.

«Une conférence enregistrée ne peut être publiée sans le consentement du conférencier», selon la langue du projet de loi, et rapportée pour la première fois par FOX News.

Le projet de loi pousse également à maintenir diverses libertés pour les étudiants d’observer leurs croyances, quelle que soit leur allégeance politique.

Les étudiants doivent pouvoir posséder «la liberté intellectuelle et la diversité des points de vue» sur les campus universitaires, ce qui est détaillé de manière plus détaillée comme «l’exposition des étudiants, des professeurs et du personnel à, et l’encouragement de leur exploration, à une variété de perspectives idéologiques et politiques. . »

Il encourage également les étudiants à s’engager dans des «activités de liberté d’expression».

Celles-ci sont et comprennent « toutes les formes de rassemblement pacifique, de manifestations et de discours; la distribution de littérature; le port de pancartes; la diffusion de pétitions; la recherche du corps professoral, des conférences, des écrits et des commentaires, publiés ou non; et l’enregistrement et la publication, y compris Internet publication, de vidéo ou audio enregistrés dans les espaces extérieurs du campus. »

Les collèges et les universités seraient également tenus de créer un code de conduite prévoyant des mesures disciplinaires, y compris la réprimande, la restitution ou la suspension, chaque fois qu’une organisation étudiante enfreint les règles et règlements.

Ils seraient également mis sur une horloge pour «donner un avis écrit dans les 7 jours ouvrables» précisant les allégations portées et quel code de conduite a été violé ainsi que quand et où une audience disciplinaire aura lieu.

Tout le matériel documenté par les étudiants serait compilé dans une enquête publiée chaque année par le Conseil des gouverneurs de l’État, qui supervise le système universitaire.

«Si les résultats revenaient et montraient qu’il y avait un manque de liberté intellectuelle ou un manque de diversité des points de vue, j’espère que l’organe directeur de l’institution le reconnaîtra et le trouvera inacceptable et annoncerait son plan pour y remédier. », A déclaré le sénateur républicain Ray Rodrigues et parrain du projet de loi du Sénat à FloridaPolitics.com dans une interview au début du mois.

« La liberté d’expression est un droit inaliénable, malgré ce que pensent les professeurs et étudiants marxistes », a déclaré le député républicain Spencer Roach, auteur du projet de loi. tweeté après son adoption au Sénat de Floride.

La poussée du projet de loi à travers l’appareil gouvernemental survient alors que de nombreux membres des cercles conservateurs affirment que leur discours est restreint sur les campus universitaires.

Selon la Florida Federation of College Republicans, neuf universités publiques de Floride ont adopté des politiques qui restreignent l’expression protégée ou peuvent être interprétées comme restreignant l’expression.

« C’est très bouleversant que le conservateur silencieux doit exister sur un campus », a déclaré Stephanie Torres, présidente de la Fédération des républicains des collèges de Floride, à Associated Press. Elle espère que le projet de loi pourra aider à créer un débat civil sur la liberté d’expression sur les campus de Floride.

La sénatrice Tina Polsky, une démocrate, lors d’une audition en mars, s’est demandée si la législation pourrait ouvrir les vannes pour que les groupes haineux extrêmes comme les nazis ou le Ku Klux Klan soient accueillis dans les établissements d’enseignement.

« Vous ne pouvez tout simplement pas pratiquer de manière absolue et dire que chaque personne est la bienvenue sur le campus, car ce n’est pas le cas », a déclaré Polsky à l’AP. « C’est censé être un endroit sûr pour les étudiants. »

Le débat sur le maintien de la liberté d’expression est devenu une pierre de touche aux États-Unis avec des incidents qui ont déclenché des émeutes, comme ce qui s’est passé en 2017 lorsque le discours de Milo Yiannopoulos devait avoir lieu avant son annulation.

Et cette même année, l’Université de Floride a refusé au nationaliste blanc, Richard Spencer, de parler. Dans un premier temps, il a été annulé pour craintes de violence, puis l’université a renversé la décision et lui a permis de parler, même si elle a été étouffée par des militants.

Le projet de loi doit encore parvenir au bureau du gouverneur Ron Desantis pour sa signature potentielle.