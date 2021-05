Un nouveau projet de loi permettrait aux parents seuls d’obtenir plus facilement le crédit d’impôt pour enfants

Trois progressif Les démocrates ont présenté un projet de loi à la Chambre jeudi cela permettrait aux parents seuls de réclamer plus facilement tous les avantages du nouveau crédit d’impôt pour enfants de 3 000 $.

Les représentants Katie Porter, D-Californie, Ayanna Pressley, D-Mass., Et Don Beyer, D-Va., Ont présenté la loi sur l’élimination des peines pour parents isolés, ce qui modifierait le code des impôts pour le rendre ainsi les contribuables qui déclarent en tant que chefs de ménage, le statut de déclaration que les parents seuls utilisent généralement, auraient le même statut que ceux qui sont mariés déclarant conjointement.

« Il n’y a pas de réduction pour les parents seuls dans les épiceries, les garderies ou les cabinets de médecins, mais le crédit d’impôt pour enfants aide moins les familles monoparentales », a déclaré Porter, une mère célibataire de trois enfants d’âge scolaire, dans un communiqué. . « Je suis fier de présenter aujourd’hui une loi qui éliminerait cette peine injuste et soulagerait les enfants dans le besoin, quel que soit l’état matrimonial de leurs parents. »

L’American Rescue Plan Act augmente le crédit d’impôt pour enfants pour 2021 à 3000 USD par enfant âgé de 6 à 17 ans et à 3600 USD par an pour les enfants de moins de 6 ans. du ménage et 150 000 $ pour ceux qui sont mariés déclarant conjointement.

La législation de jeudi augmenterait le seuil de revenu à 150 000 $, que le contribuable dépose une déclaration conjointement ou en tant que chef de ménage.

Le projet de loi arrive à un moment critique puisque l’IRS prévoit de commencer à fournir des avances mensuelles sur le crédit 2021 en juillet. Les familles américaines pourraient recevoir la moitié de leur crédit d’impôt total pour enfants cette année, puis réclamer le montant restant dans leurs déclarations de revenus 2021.

De nombreux experts recommandent aux familles de déposer leurs impôts d’ici le 17 mai afin d’obtenir les paiements directs du crédit d’impôt même s’ils n’ont pas gagné de revenu ou gagné un très faible montant l’année dernière, et généralement sauter les déclarations de revenus.

À l’heure actuelle, l’American Rescue Plan n’élargit le crédit d’impôt pour enfants qu’à 3 000 $ et 3 600 $, respectivement, pendant un an. Mais les législateurs essaient de changer cela. Le plan américain pour les familles du président Joe Biden vise à prolonger le crédit amélioré de quatre ans supplémentaires jusqu’en 2025.

Pendant ce temps, le représentant Richard Neal, D-Mass., Président du comité des voies et moyens de la Chambre, a présenté le mois dernier une nouvelle législation qui rendrait le montant accru du crédit permanent, sans date d’expiration.

Le projet de loi de jeudi ferait en sorte que les parents seuls aient une part égale de ces avantages, qu’ils soient à vie ou pour une durée plus limitée.

« Le crédit d’impôt pour enfants fournit une bouée de sauvetage inestimable aux familles à travers l’Amérique, mais les parents seuls, dont les emplois sont déjà assez difficiles, reçoivent souvent moins de crédit que les couples mariés », a déclaré Beyer. « Notre projet de loi reconnaît que les parents seuls méritent tout autant le crédit que les couples mariés et apporterait plus d’équité au code des impôts. »

