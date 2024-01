Un nouveau projet de loi en Floride permettrait jusqu’à 5 millions de dollars pour payer les frais juridiques de Trump

Vidéo connexe ci-dessus : Session législative de l’État pour discuter des projets de loi qui ont un impact sur les enfants

TAMPA, Floride (WFLA) — Un nouveau projet de loi de Floride créerait un fonds qui permettrait jusqu’à 5 millions de dollars de subventions pour payer les frais juridiques de l’ancien président Donald Trump, ou de tout autre résident de Floride candidat à la présidence qui a été « soumis à discrimination politique. »





BS 1740, qui a été déposé plus tôt ce mois-ci par la sénatrice Ileana Garcia (R-Miami), créerait le Defending Freedom Fighters Trust Fund. Le projet de loi bénéficie du soutien du directeur financier de Floride, Jimmy Patronis.

La fausse « citation » de Churchill utilisée par DeSantis pourrait provenir d’une publicité Budweiser, selon des rapports



“Nous avons un homme de Floride – Donald Trump – candidat à la présidence, et il fait face à des contestations judiciaires constantes de la part des démocrates de New York, Washington DC et Atlanta”, a déclaré Patronis dans un communiqué.

Patronis a qualifié les quatre affaires pénales contre Trump de « fausse chasse aux sorcières ».

“Merci au sénateur Garcia qui a eu le courage de lutter contre le régime corrompu de Biden et de donner la priorité à la liberté, à la justice et à ses électeurs”, a-t-il déclaré.

Le projet de loi accorderait des subventions aux « personnes qualifiées » pour payer les frais juridiques liés aux accusations criminelles « portées par une entité publique américaine ». Le projet de loi entrerait en vigueur dès l’adoption du BS 1738qui définit les conditions du fonds.

Le district scolaire de Floride supprime les dictionnaires des bibliothèques pour examiner d’éventuelles interdictions



S’il est adopté, le fonds expirera en juillet 2028, à moins qu’il ne soit supprimé plus tôt.

L’argent du fonds proviendrait de contributions volontaires pouvant être versées lorsque les résidents demandent un permis de conduire de Floride, selon le projet de loi. Les résidents peuvent déjà choisir de contribuer 1 $ à divers autres organismes de bienfaisance lorsqu’ils demandent une licence, tels que le Florida Heart Research Institute, la League Against Cancer, Disabled American Veterans, le Département de Floride et Support Our Troops.

Des fonds supplémentaires pourraient être alloués par voie de crédits législatifs.

Nikki Fried, présidente du Parti démocrate de Floride, a fustigé les républicains pour avoir proposé le projet de loi dans un contexte de crise de l’accessibilité financière dans l’État.

“Ce que cela vous montre, c’est à qui le Parti républicain de Floride est fidèle, car ce n’est certainement pas le peuple de Floride”, a déclaré Fried dans un communiqué. SMS à POLITICO. “Le projet de loi sur la carte de victime du sénateur Garcia est une honte et devrait enflammer tout Floridien soucieux de savoir où va l’argent de ses impôts.”