Un nouveau projet de loi du Sénat cible la législation nationale du travail et les travailleurs syndiqués des ports

Les problèmes généralisés de la chaîne d’approvisionnement résultant des récents ralentissements de travail de l’International Longshore & Warehouse Union dans les ports de la côte ouest sont la cible d’un nouveau projet de loi présenté jeudi au Sénat.

La législation, parrainée par le sénateur républicain de l’Idaho Jim Risch, modifierait la loi nationale sur les relations de travail et la loi sur les relations de travail de 1947 pour dissuader les ralentissements de la main-d’œuvre et interdire aux organisations syndicales de bloquer la modernisation des ports.

Les « non-présentations » des travailleurs, les commandes portuaires non remplies pour la main-d’œuvre syndicale et les problèmes de productivité des travailleurs – dont certains ont conduit la direction du port à soulager la main-d’œuvre des quarts de travail quotidiens – ont entraîné des sauvegardes de navires, de conteneurs et de camions dans les ports de la côte ouest ces dernières semaines. L’automatisation des ports, quant à elle, a été l’un des principaux points de friction dans les négociations sur un nouveau contrat de travail entre l’ILWU et la Pacific Maritime Association, qui représente la propriété du port.

Le projet de loicoparrainé par le sénateur Ted Budd (RN.C.) et le sénateur Mike Crapo (R-Idaho), mettrait à jour la loi nationale sur les relations de travail pour définir un ralentissement du travail des travailleurs maritimes comme une pratique de travail déloyale.

En vertu de la législation proposée, les syndicats reconnus coupables d’infraction à la loi seraient assujettis au paiement de dommages-intérêts d’un montant égal à deux fois le montant des dommages subis par leurs actions syndicales. Lors des récents problèmes portuaires de la côte ouest, la Chambre de commerce américaine a estimé qu’un « grave arrêt de travail » dans les ports de Los Angeles et de Long Beach coûterait probablement à l’économie américaine près d’un demi-milliard de dollars par jour. Il a estimé qu’une grève plus étendue le long de la côte ouest pourrait coûter environ 1 milliard de dollars par jour.

Les récents ralentissements des travailleurs syndiqués ont eu un impact sur les opérations de transport clés, y compris les camionneurs, les chemins de fer de fret et les navires océaniques. Union Pacifique a dû arrêter les exportations américaines conteneurisées vers les ports de Los Angeles et de Long Beach en raison du manque de cheminots spécialisés. Le port de Seattle a libéré des travailleurs chaque jour pendant une semaine qui étaient affectés à son terminal SSA pour déplacer les conteneurs hors des navires en raison d’un travail volontairement lent. En raison des ralentissements, 5,2 milliards de dollars de fret ont été bloqués au large des ports de la côte ouest.

« Les ralentissements délibérés et non protégés de la main-d’œuvre ou les obstacles à la modernisation des ports ont entraîné d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de l’économie », indique le projet de loi, selon une copie examinée par CNBC avant son introduction. « De telles perturbations fréquentes et périodiques du commerce dans l’industrie maritime nuisent à la réputation des États-Unis dans l’économie mondiale. »

La législation décrit les actions syndicales comme une « menace croissante pour la santé financière et la stabilité économique des États-Unis » et stipule que la politique des États-Unis devrait être « d’éliminer les causes et d’atténuer les effets de telles perturbations du commerce dans le secteur maritime ». l’industrie et de fournir des recours efficaces et rapides aux personnes lésées par de telles perturbations. »

La PMA et l’ILWU sont parvenues à un accord de principe – même s’il faudra des mois pour que l’accord de principe soit ratifié par les membres de la base. L’accord a été négocié par la secrétaire au Travail par intérim du président Biden, Julie Su. Risch était l’un des 31 sénateurs qui ont signé une lettre appelant le président Biden à retirer la nomination de Julie Su au poste de secrétaire au Travail. Il reste opposé à la nomination de Su sur la base de ses antécédents en tant qu’Agence du travail et de la main-d’œuvre de Californie, y compris la loi AB5 sur les travailleurs de l’État, qui a obligé les camionneurs indépendants à quitter le travail pendant cinq jours en signe de protestation et a entraîné des retards dans les ports de la côte ouest l’année dernière.

Ce n’est pas la première fois que Risch tente de proposer un projet de loi sensiblement similaire au Sénat. Il a appuyé plusieurs versions de ce projet de loi au cours des années précédentes, notamment en 2017 et 2022 – lorsqu’une version de ce qu’on appelle la loi PLUS a été introduite au moment même où les pourparlers entre la PMA et l’ILWU commençaient – ​​sans succès législatif. Risch a l’un des records de vote les plus antisyndicaux parmi les républicains du Sénat, selon un classement syndical des législateurs. Les versions précédentes de ce projet de loi n’ont jamais fait l’objet d’un vote complet au Sénat. La dernière version de la législation est légèrement différente des versions précédentes, ajoutant les dispositions relatives aux efforts déployés par les organisations syndicales pour bloquer les efforts de modernisation des ports.

Un porte-parole de Risch a déclaré dans une déclaration à CNBC qu’avec le contrôle républicain de la Chambre, il semble y avoir un plus grand appétit pour une solution de ce type, et c’est un problème qui, autrement, persistera à long terme.

« Nous avons tous vu les conséquences de la fragilité des chaînes d’approvisionnement au cours des dernières années », a déclaré Budd dans un communiqué fourni à CNBC. « La loi PLUS prend l’étape importante de faire des ralentissements intentionnels du travail une pratique de travail déloyale. Les différends contractuels et les tactiques visant à accroître l’effet de levier du Big Labour ne devraient pas être autorisés à mettre en péril les moyens de subsistance des habitants de la Caroline du Nord. »

Crapo a déclaré dans un communiqué que réduire les ralentissements en éliminant les pratiques de travail déloyales imposées par les syndicats est « le mieux pour les travailleurs maritimes et leurs moyens de subsistance tout en permettant aux entreprises d’être compétitives sur un marché moderne ».