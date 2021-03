Le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux est entré au Parlement la semaine dernière et sera débattu par les ministres lundi et mardi. Il contient un certain nombre de propositions qui, selon le gouvernement lui-même, auront un impact disproportionné sur les Noirs, les Asiatiques et les minorités ethniques (BAME) dans les évaluations de l’égalité.

Le gouvernement a justifié cette inégalité comme «un moyen proportionné d’atteindre l’objectif légitime de protection du public». Cependant, dans un autre document officiel, le gouvernement admet qu’il existe «des preuves limitées que l’ensemble combiné de mesures dissuadera les contrevenants à long terme ou réduira la criminalité en général» et ne peut donc pas être garanti qu’il profitera réellement à la société.

Les organisations demandent aux ministres de retirer les éléments du projet de loi qui, selon elle, augmenteront les inégalités raciales et lancent une consultation publique autour des changements pour éviter la discrimination.

Nina Champion, directrice de l’Alliance pour la justice pénale, a déclaré: «Ces changements inutiles et discriminatoires des pouvoirs de détermination de la peine et de la police aggraveront les inégalités raciales existantes, entraînant davantage de Noirs, d’Asie et de minorités ethniques dans le système de justice pénale pendant des périodes de plus en plus longues de leur vie.

«Ils passeront également à côté des propositions les plus positives du projet de loi. Les initiatives visant à détourner les gens du système de justice pénale vers la réadaptation communautaire dépendront d’un plaidoyer de culpabilité, et nous savons que les Noirs, les Asiatiques et les minorités sont moins susceptibles de plaider coupables en raison de la méfiance à l’égard du système. Plutôt que de réduire les inégalités raciales, comme le gouvernement s’est engagé à le faire, ce projet de loi fait tout le contraire. »

Dans un document d’orientation relatif au projet de loi, le ministère de la Justice a admis: «En raison de la surreprésentation de ces groupes dans la cohorte de délinquants à laquelle s’applique cette politique, nous reconnaissons que tout impact négatif découlant de ces changements sera plus probable affecter les délinquants masculins et noirs. »

«Bien que les données disponibles montrent que les enfants noirs sont représentés de manière disproportionnée dans la population des jeunes en détention provisoire, les preuves selon lesquelles les délinquants BAME peuvent être perçus comme un risque plus élevé suggèrent qu’ils pourraient être moins susceptibles de bénéficier de ces changements», a-t-il ajouté.

Le Revue de Lammy (2017), dirigé par le ministre de la Justice fantôme David Lammy, a constaté que les Noirs représentent environ 3% de la population générale, mais représentaient 12% des prisonniers adultes en 2015/16; et plus de 20% des enfants en détention. D’autres groupes, tels que les détenus adultes métis, sont également surreprésentés, quoique dans une moindre mesure.

Les taux d’arrestation sont généralement plus élevés dans les groupes ethniques minoritaires que dans le groupe blanc. En particulier, les groupes raciaux noirs et métis sont arrêtés à des taux beaucoup plus élevés.

Shadae Cazeau, responsable de la politique chez EQUAL, a déclaré: «Nous prévoyons que les changements introduits par le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux entraîneront une nouvelle augmentation des disparités raciales dans le système de justice pénale et un sentiment de méfiance plus profond de la part des Noirs, Communautés ethniques asiatiques et minoritaires. Le gouvernement doit s’engager auprès des communautés qui seront touchées de manière disproportionnée par les propositions pour vraiment comprendre les implications du projet de loi. Nous demandons au gouvernement de se retirer et de consulter d’urgence le projet de loi.

Pippa Goodfellow, directrice de l’Alliance for Youth Justice, a déclaré: «Ce projet de loi définit une nouvelle approche radicale de la détermination de la peine. Mais en réalité, cela représente une série d’occasions manquées pour une réforme nécessaire et significative, ne parvenant pas à remédier aux injustices brûlantes du système de justice pour les jeunes. Le gouvernement prétend que la lutte contre les disparités raciales est une priorité, mais les mesures proposées s’accompagnent d’une reconnaissance explicite qu’elles aggraveront les inégalités existantes ».

Jess Mullen, directeur de l’influence et des communications chez Clinks a déclaré: «Ce projet de loi n’a pas été précédé par la consultation conventionnelle entreprise avant de présenter un projet de loi au parlement sur une question de cette importance.

«L’expertise qui réside dans le secteur bénévole, à la suite de 150 ans d’expérience dans le domaine de la justice pénale, et en particulier les connaissances et les points de vue des organisations dirigées par et spécialisées dans le travail avec les Noirs, les Asiatiques et les minorités ethniques, a n’a pas été sollicité pour éclairer ces propositions et garantir qu’elles sont capables d’améliorer – plutôt que d’empirer – les résultats des Noirs, des Asiatiques et des minorités ethniques. »

Les propositions de maintien de l’ordre et de détermination de la peine qui auront un impact sur un nombre disproportionné de personnes BAME comprennent le déplacement du point de libération de la moitié à deux tiers pour les peines privatives de liberté de 4 à 7 ans, l’augmentation de la durée minimale des peines à perpétuité pour les enfants et l’introduction d’une obligation pour les juges de imposer des peines minimales de détention pour certaines récidives.

Les ministres visent également à introduire des pouvoirs discrétionnaires qui permettraient au secrétaire d’État à la Justice d’empêcher la libération automatique de personnes jugées dangereuses et des ordonnances de réduction de la violence grave, ce qui permettra à la police d’arrêter et de fouiller des personnes sans suspicion si elles ont déjà été condamnées pour port un couteau.