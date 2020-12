Le sénateur Joe Manchin (D-WV) parle aux côtés d’un groupe bipartite de membres du Congrès alors qu’ils annoncent une proposition de loi de secours Covid-19 sur Capitol Hill à Washington, DC, le 1er décembre | Tasos Katopodis / Getty Images

Pourquoi un groupe bipartisan de sénateurs a divisé sa proposition de relance en deux projets de loi.

Un groupe bipartite de sénateurs a présenté lundi deux projets de loi de relance, un effort qui pourrait être le seul espoir du Congrès pour un allégement supplémentaire de Covid-19 à court terme.

Les propositions comprennent un projet de loi de 748 milliards de dollars, qui contient le financement de 16 semaines d’assurance-chômage améliorée, et un projet de loi de 160 milliards de dollars, qui comprend de l’argent pour l’aide publique et locale, ainsi que des garanties de responsabilité pour les entreprises. Alors que les législateurs avaient espéré présenter un plan global, les aides publiques et locales – et les protections en matière de responsabilité – ont été supprimées de la législation plus large car elles restent controversées.

« Nous n’avons pas pu parvenir à un consensus uniforme, mais il y a encore du travail en cours dans ce domaine », a déclaré le sénateur Angus King (I-ME) à propos des garanties de responsabilité lors d’une conférence de presse lundi.

Actuellement, un seul de ces projets de loi bénéficie d’un large soutien bipartisan. Comme elle n’inclut plus les deux dispositions les plus controversées, la proposition de 748 milliards de dollars contient des priorités sur lesquelles de nombreux démocrates et républicains s’accordent: en plus d’un financement accru pour une assurance-chômage améliorée, elle comprend une aide aux petites entreprises, une aide au logement, une aide alimentaire et de l’argent pour les écoles. . Le deuxième projet de loi de 160 milliards de dollars, quant à lui, n’a le soutien initial que d’un seul démocrate – le sénateur Joe Manchin (D-WV).

La décision des législateurs de briser ces projets de loi fait écho à l’appel du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a exhorté les sénateurs à aller de l’avant avec les dispositions qu’ils soutiennent tous et à laisser les questions litigieuses pour un projet de loi ultérieur. De façon réaliste, cela signifie que les législateurs pourraient avancer le projet de loi de 748 milliards de dollars, avec peu de chances que celui de 160 milliards de dollars passe à court terme, ou potentiellement, jamais.

Les démocrates s’étaient auparavant irrités contre la suggestion de McConnell de supprimer l’aide publique et locale de tout programme de secours, car ce financement est une priorité absolue pour eux depuis des mois. Et les membres du Problem Solver’s Caucus, un groupe bipartisan de législateurs à la Chambre, travaillent également à combiner les principes les moins populaires du projet de loi de 160 milliards de dollars avec le plus populaire de 748 milliards de dollars – afin qu’ils puissent être considérés dans une proposition, selon un rapport Politico.

Toutes ces négociations se déroulent selon un calendrier serré. Le Congrès fixe la date limite du 18 décembre pour un programme de dépenses du gouvernement, et la relance est confrontée à des contraintes similaires, car elle s’y attacherait probablement. À ce stade, le projet de loi de 748 milliards de dollars n’a pas encore été approuvé par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, McConnell ou le président Donald Trump. Les membres du groupe bipartisan qui l’a mis en place, y compris Sens. Manchin, Mitt Romney (R-UT), Susan Collins (R-ME) et Mark Warner (R-VA), ont souligné que le Congrès doit faire quelque chose avant la fin de l’année, lorsque plusieurs programmes de secours expirent.

« Nous ne rentrerons pas chez nous pour Noël tant que nous n’aurons pas accordé de secours au peuple américain », a déclaré Manchin lundi.

Ce que font – et ne pas – les deux factures

Les deux projets de loi bipartites séparent les dispositions sur lesquelles les sénateurs se sont entendus et celles sur lesquelles ils ne l’ont pas été. Le premier projet de loi contient 748 milliards de dollars pour des priorités bénéficiant à la fois du soutien républicain et démocrate, notamment une extension hebdomadaire de l’assurance-chômage, le financement des petites entreprises, de l’argent pour les écoles, une aide au logement, une aide alimentaire et un moratoire d’un mois sur les expulsions.

Ce projet de loi n’inclut pas, cependant, une autre série de chèques de relance de 1 200 $ – une disposition très populaire qui a été laissée de côté pour réduire le coût du paquet – donc les républicains le soutiendraient. (Le sénateur Dick Durbin (D-IL) a estimé le coût de plus de paiements directs à 300 milliards de dollars.) Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) et Josh Hawley (R-MO) font pression pour que toute facture finale contienne des chèques de relance , bien que leur succès reste incertain.

«Nous ne pouvons pas rentrer chez nous avant [are] de fortes allocations de chômage plus 1 200 $ par adulte, 500 $ par enfant pour chaque travailleur et famille dans ce pays », a déclaré Sanders à Politico lundi. Il a également noté qu’il était déçu de la portée plus large du projet de loi, qui ne comprend que 188 milliards de dollars de nouveaux fonds (la plupart de l’argent a été réaffecté à partir de fonds non dépensés en vertu de la Loi CARES).

Voici quelques-unes des dispositions que contient le projet de loi de 748 milliards de dollars:

Assurance chômage: Le plan comprend un paiement hebdomadaire supplémentaire de 300 $ d’assurance-chômage pendant 16 semaines jusqu’en avril 2021. Ce paiement supplémentaire renforce le paiement hebdomadaire que les bénéficiaires reçoivent, un peu comme une disposition antérieure de la loi CARES. Le projet de loi prolongerait également de 16 semaines les programmes d’assurance-chômage en cas de pandémie qui expirent à la fin de décembre. Ces programmes fournissent actuellement à environ 12 millions d’Américains des prestations d’assurance-chômage. Un précédent projet de loi estimait l’allocation pour l’assurance-chômage à 180 milliards de dollars.

Soutien aux petites entreprises: 300 milliards de dollars pour l’aide aux petites entreprises comprend le programme de protection des chèques de paie, un programme de prêts-subventions que les propriétaires d’entreprise peuvent demander pour couvrir la masse salariale et les coûts opérationnels. Ces prêts sont destinés aux petites entreprises de 300 employés ou moins qui ont vu leurs revenus diminuer de 30% ou plus au cours d’un trimestre de cette année. Selon un rapport de Fortune, près de 100 000 petites entreprises ont déjà fermé définitivement pendant la pandémie.

Aide au logement et moratoire sur l’expulsion: Une aide au loyer de 25 milliards de dollars est incluse ainsi que la mise en place d’un moratoire fédéral sur les expulsions jusqu’en janvier 2021. Comme Vox’s Jerusalem Demsas l’a précédemment rapporté, les défenseurs ont fait valoir qu’au moins 100 milliards de dollars d’aide au loyer sont nécessaires pour couvrir les déficits actuels. Des mesures supplémentaires seraient nécessaires pour garantir que des millions d’Américains ne seront pas expulsés à la fin du mois de janvier.

Aide alimentaire: 13 milliards de dollars pour l’aide alimentaire pour aider à financer une augmentation mensuelle de 15 pour cent des prestations individuelles de SNAP, une aide aux enfants qui ont reçu une aide alimentaire à l’école et de l’argent pour d’autres programmes, y compris Meals on Wheels et WIC. La demande d’une telle aide a considérablement augmenté pendant la pandémie, les banques alimentaires de tout le pays étant confrontées à des besoins écrasants ces derniers mois.

Report du prêt étudiant: Les remboursements de prêts étudiants fédéraux seraient différés jusqu’à début avril 2021, prolongeant une politique actuellement en place jusqu’à la fin janvier 2021. Cette politique pourrait toucher environ 40 millions d’emprunteurs étudiants.

Pendant ce temps, le deuxième projet de loi de 160 milliards de dollars comprend un accord sur l’aide publique et locale, et aucun accord sur les garanties de responsabilité:

Aides d’État et locales: 160 milliards de dollars alloués aux gouvernements des États, locaux et tribaux – argent qui vise à aider à tout régler, des services de santé à la rémunération des enseignants, alors que les États sont confrontés à des réductions budgétaires massives en raison de dépenses imprévues en cas de pandémie et de pertes de recettes fiscales.

160 milliards de dollars alloués aux gouvernements des États, locaux et tribaux – argent qui vise à aider à tout régler, des services de santé à la rémunération des enseignants, alors que les États sont confrontés à des réductions budgétaires massives en raison de dépenses imprévues en cas de pandémie et de pertes de recettes fiscales. Protections de responsabilité: Les législateurs continuent de négocier sur ce point. La plupart des démocrates ne soutiennent pas du tout ces protections, tandis que les républicains veulent s’assurer que les entreprises sont à l’abri d’éventuelles retombées juridiques liées à leurs actions pendant la pandémie. Une proposition précédente incluait des protections temporaires de responsabilité pour les entreprises et permettait aux États de faire leurs propres lois à plus long terme.

Que se passe-t-il maintenant

On ne sait pas si le Lladership démocrate de la Chambre, la direction républicaine du Sénat et le président Trump signeront l’un ou l’autre de ces projets de loi. Les membres du groupe bipartite du Sénat ont imploré les dirigeants des deux partis d’envisager l’option de 748 milliards de dollars et de lui donner un vote à la Chambre et au Sénat cette semaine.

«Il n’y a aucune excuse pour le président ou le chef», a déclaré Durbin lundi.

Il y a des raisons, cependant, que le leadership des deux partis pourrait encore être opposé. Les démocrates voudront peut-être attendre une option plus complète qui englobe avec succès l’aide publique et locale dans une seule mesure avec leurs autres priorités, sachant très bien que le plus petit projet de loi de 160 milliards de dollars pourrait ne jamais être adopté s’ils avancent avec celui de 748 milliards de dollars. Et les républicains pourraient maintenir l’appel pour un projet de loi de secours aussi petit que possible: McConnell a déjà exhorté à l’adoption d’une proposition de 550 milliards de dollars, par exemple. Trump a été beaucoup moins préoccupé par la taille du projet de loi, mais a été un joker tout au long des négociations de relance et n’a pas encore défini une nouvelle position sur cette offre.

Alors que les législateurs se demandent quoi faire ensuite, le besoin de mesures de relance supplémentaires, que ce soit sous la forme de cette législation ou d’une autre option, demeure criant. Des millions de personnes pourraient perdre l’assurance-chômage et être expulsées d’ici la fin de l’année, à moins d’une action législative supplémentaire.