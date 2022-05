Un nouveau projet de loi bipartite obligerait Google à rompre son activité publicitaire

Un nouveau proposition bipartite vise Google et l’obligerait à rompre son activité de publicité numérique en cas d’adoption.

La loi sur la concurrence et la transparence dans la publicité numérique a été présentée jeudi par un groupe de sénateurs clés du sous-comité judiciaire antitrust : le membre de rang et président, Sens. Mike Lee, R-Utah, et Amy Klobuchar, D-Minn., ainsi comme Sens. Ted Cruz, R-Texas, et Richard Blumenthal, D-Conn.

La publicité est une part importante des activités de la société mère Alphabet. Au premier trimestre, Alphabet a enregistré un chiffre d’affaires de 68,01 milliards de dollars, dont 54,66 milliards de dollars générés par la publicité, contre 44,68 milliards de dollars l’année précédente.

Le projet de loi interdirait aux entreprises qui traitent plus de 20 milliards de dollars par an en transactions publicitaires numériques de participer à plus d’une partie du processus de publicité numérique, selon Le journal de Wall Streetqui a annoncé la nouvelle en premier.

Google est tristement célèbre pour avoir participé à plusieurs étapes du processus de publicité numérique, une entreprise qui est devenue l’objet d’une poursuite antitrust menée par l’État contre l’entreprise. Google gère une vente aux enchères, ou un échange, où les transactions publicitaires sont effectuées et exécute également des outils pour aider les entreprises à vendre et à acheter des publicités. Si la nouvelle législation était adoptée, elle devrait choisir dans quelle partie de l’entreprise elle souhaite rester.

“Lorsque Google sert simultanément de vendeur et d’acheteur et gère un échange, cela leur donne un avantage injuste et indu sur le marché, qui ne reflète pas nécessairement la valeur qu’ils fournissent”, a déclaré Lee au Journal dans un entrevue. “Lorsqu’une entreprise peut porter toutes ces casquettes simultanément, elle peut adopter un comportement qui nuit à tout le monde.”

“Les outils publicitaires de Google et de nombreux concurrents aident les sites Web et les applications américains à financer leur contenu, aident les entreprises à se développer et aident à protéger les utilisateurs contre les risques pour la vie privée et les publicités trompeuses”, a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué. “Briser ces outils nuirait aux éditeurs et aux annonceurs, réduirait la qualité des publicités et créerait de nouveaux risques pour la vie privée. Et, à une époque d’inflation accrue, cela handicaperait les petites entreprises à la recherche de moyens simples et efficaces de se développer en ligne. Le vrai problème est faible- des courtiers en données de qualité qui menacent la vie privée des Américains et les inondent de publicités spam. En bref, c’est le mauvais projet de loi, au mauvais moment, visant la mauvaise cible.

La coalition à l’origine du projet de loi souligne la manière dont le soutien à la maîtrise du pouvoir technologique par le biais d’une réforme antitrust transcende les lignes idéologiques. Il est également à noter que Lee, le meilleur républicain du sous-comité, a dirigé le projet de loi, étant donné qu’il s’est opposé à certaines des autres réformes antitrust sur la table de Klobuchar et d’autres.

Klobuchar, en tant que président du sous-comité, a mené un effort pour faire adopter les réformes de la concurrence cette année. Jusqu’à présent, deux projets de loi majeurs se sont démarqués comme ayant une chance de devenir loi si le Congrès les adopte à temps : la loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne, qui empêcherait les plateformes dominantes de favoriser leurs propres produits par rapport à ceux de concurrents qui s’appuient sur leurs services, et l’Open App Markets Act, qui aurait un impact similaire mais se concentre sur les magasins d’applications comme ceux d’Apple et de Google. Lee a soutenu ce dernier, mais pas le premier, lors des votes en commission.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Voici pourquoi certains experts appellent à une dissolution de Big Tech après le rapport antitrust de la Chambre