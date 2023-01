Un nouveau programme vise à aider les Grands Frères Grandes Sœurs du comté de McHenry à guider les adolescents vers l’âge adulte – Shaw Local

Avec son “grand” frère de substitution, Chase a abattu son premier hot-dog de stade. Et debout côte à côte avec sa « grande » sœur dans la cuisine, Myia a essayé une nouvelle recette pour la première fois.

Dans Grands Frères Grandes Sœurs, il s’agit de forger des relations durables entre un mentor adulte et un enfant — « grands » et « petits » dans le jargon de l’organisation — et le partage qui vient dans de tels moments.

Pourtant, il faut de la persévérance pour aider ces appariements à se concrétiser. De plus, il y a une liste d’attente de 30 enfants qui espèrent que d’autres adultes se présenteront.

Ainsi, la section du comté de McHenry de l’organisation a une nouvelle initiative appelée Big Futures destinée à aider les adolescents à s’épanouir sur le chemin de l’âge adulte.

Myia, qui est maintenant lycéenne, considère sa « grande » Jessica comme faisant partie de sa famille. (Les noms de famille ne sont pas divulgués pour des raisons de confidentialité.)

“Quand nous avons été jumelés pour la première fois, j’étais assez jeune, 8 ans”, a déclaré Myia. « Ils essaient de vous jumeler avec quelqu’un ayant des intérêts similaires, mais je n’y pensais pas tellement. J’étais comme, ‘OK, elle aime colorier, elle est rusée.'”

Maintenant, ils vont au Starbucks pour un chocolat chaud ou un café ou passent du temps chez Jessica, préparant une nouvelle recette pour le dîner.

“Je chéris Jessica”, a déclaré Myia.

Ayant grandi dans une relation solide, Jessica et Myia envisagent la vie après l’obtention du diplôme d’études secondaires.

Les Grands Frères Grandes Sœurs du comté de McHenry, dont le siège social est à Crystal Lake près de la route 31, viennent de lancer leur programme Big Futures, qui s’adresse aux 14-24 ans et vise à préparer les jeunes adultes pour l’université et/ou un cheminement de carrière, directeur exécutif Leslie Blake m’a dit.

“Tant d’enfants bénéficieraient d’une aide supplémentaire pendant cette période critique de jeune adulte”, a déclaré Blake. « Le programme les aidera avec différents aspects de ce que signifie être un adulte dans ce monde moderne, qu’il s’agisse de relations, de préparation à l’université ou de santé financière. Comment signer leur premier bail, tous les différents morceaux de sortir seul.

Ce dernier a été rendu possible grâce à des subventions et des contributions de United Way of McHenry County et Advance McHenry County, a déclaré Blake.

BBBS a toujours eu des enfants sur la liste d’attente, a déclaré Blake, mais le problème a été exacerbé par la pandémie de COVID-19, lorsque les enfants sont de retour à l’école mais que tout n’est pas complètement revenu à la normale.

À l’échelle nationale, le programme Big Brothers Big Sisters of America embrasse les enfants issus de milieux difficiles. Le site Web du chapitre McHenry considère des situations telles que vivre dans des familles monoparentales, grandir dans la pauvreté ou faire face à l’incarcération parentale comme certains des défis qu’ils tentent de résoudre lorsqu’ils les jumellent avec un “grand”.

Big dérange Dave avec son “petit” frère, Chase, 13 ans, après avoir lancé un ballon de football le jeudi 20 janvier 2023 à Crystal Lake alors qu’ils traînaient ensemble. Les deux font partie du programme des Grands Frères Grandes Sœurs de McHenry. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

« Dans un monde post-COVID, trouver des mentors et des bénévoles est un défi », a déclaré Blake. « Les gens ont leurs propres choses sur lesquelles ils travaillent. Mais le recrutement de bénévoles est l’un de nos objectifs, en veillant à ce que les gens comprennent en quoi consiste notre programme.

De plus, les effets de la pandémie ont conduit à un environnement où, entre la perte d’apprentissage, l’isolement prolongé et l’anxiété accrue, les enfants sont confrontés à plus de défis que jamais auparavant, en particulier avec des relations humaines positives, a déclaré Blake.

L’organisation a traditionnellement utilisé le bouche à oreille pour trouver des mentors pour le programme, a déclaré Blake.

Dave s’est intéressé à être un mentor lorsqu’il a vu un message sur Facebook sur des mentorés pêchant avec des «grands frères». Il y a sept ans, il était jumelé avec Chase.

Au début, Dave et Chase ont construit des forts dans les bois pendant l’été.

Ces jours-ci, a déclaré Dave, il assiste à tous les événements sportifs auxquels Chase participe, et ils ont également assisté à des matchs professionnels – BBBS fournit les billets.

Chase a déclaré que manger des chiens de Chicago à Wrigley Field “était tout simplement le meilleur” – même s’il est un fan des White Sox.

Les couples de Jessica et Myia et Dave et Chase ont tous deux remporté le match communautaire de l’année en 2022, a déclaré la responsable marketing Haley Draper.

Les appariements sont coordonnés par des spécialistes de l’assistance aux matchs, a déclaré Draper, qui vérifient souvent pendant le processus d’appariement initial, ainsi que les familles des enfants, pour s’assurer que tout se passe bien.

“Je me suis lancée là-dedans pour essayer de faire une différence”, a déclaré Jessica. « Mais maintenant, j’ai l’impression que c’est moi qui ai été touché par le programme. Nous avons eu une excellente relation. Myia a eu un impact considérable sur ma vie.

Le grand ennui Dave lance un ballon de football avec son petit frère, Chase, 13 ans, le jeudi 20 janvier 2023 à Crystal Lake alors qu’ils traînent ensemble. Les deux font partie du programme des Grands Frères Grandes Sœurs de McHenry. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Myia se souvient également avec émotion d’un voyage avec Jessica à Chicago pour “The Office Experience”, un événement basé sur la populaire émission de télévision, qui, selon elle, était “vraiment cool”.

Myia est également une athlète, et Jessica vient à tous ses matchs de softball, et dans d’autres événements, s’est rapprochée de la famille de Myia, qui apprécie également son rôle pour aider Myia à grandir, a déclaré Myia.

Les «grands» mentors peuvent également être une source inestimable de conseils de vie plus généraux, a déclaré Jessica. Elle et Myia discutent souvent des progrès scolaires et de différents sujets.

Dave a dit qu’il essayait de parler à Chase, qui est toujours au collège, de problèmes tels que l’intimidation et le fait d’être un bon coéquipier; qui comprend des conseils sur la pêche et comment s’améliorer au basketball.

“Dave est en quelque sorte devenu cette figure masculine de ma vie sur laquelle je peux compter”, a déclaré Chase. “Ma famille l’aime. C’est une bonne personne.

Les deux couples ont déclaré qu’à ce stade de leur relation, le plus grand défi était de coordonner les horaires et de s’assurer qu’ils prenaient toujours le temps de se rencontrer et de participer à leurs activités.

À mesure que les enfants grandissent et s’impliquent davantage dans les activités, cela peut devenir délicat, a déclaré Dave.

Souvent, l’impact positif des « grands » boucle la boucle et les anciens « petits » deviennent eux-mêmes des grands ; Parfois, les «petits», lorsqu’ils sont adultes, viennent au bureau pour leur faire savoir que leur «grand» a assisté à leur mariage, a déclaré Blake.

“Ils veulent redonner à la prochaine génération”, a déclaré Blake à propos d’anciens “petits”. “C’est la chose la plus cool.”

Entendre les histoires sur la façon dont les grands / petits couples ont formé des relations aussi durables dépasse largement certaines des situations tragiques qui rendent le programme nécessaire en premier lieu, a déclaré Blake.

Dans l’ensemble, a déclaré Jessica, l’organisation fait un travail formidable en jumelant des matchs et se sent reconnaissante d’avoir été «de la partie» en regardant Myia grandir.

Le prochain défi pour ces derniers est de commencer à visiter des collèges ; Myia a dit qu’elle voulait faire quelque chose dans la profession médicale, et peut-être aller à l’école à Chicago, bien qu’elle n’ait pas limité son choix au-delà de cela. Myia sera la première personne de sa famille à fréquenter l’université, a-t-elle déclaré.

“C’est une personne tellement incroyable”, a déclaré Jessica à propos de Myia. “Si incroyablement intelligent et talentueux. Nous avons tous les deux eu des choses dans la vie, j’ai eu des changements d’emploi, Myia a fait du sport et maintenant son premier emploi. Ça s’additionne au fil des ans. Mais c’est inspirant de voir comment elle gère tout cela. Je suis tellement excitée par son avenir !

Les personnes intéressées à en savoir plus sur le programme ou à devenir mentors peuvent consulter bbbsmchenry.org ou composez le 815-385-3855.