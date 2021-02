L’accélérateur d’ambition ODD du Pacte mondial des Nations Unies stimulera l’engagement des entreprises sur les ODD dans les entreprises avec le soutien d’Accenture, SAP et 3M

New York, NY, 7 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – NATIONS UNIES, New York, 8 février 2021 – Un nouveau programme axé sur l’accélération des performances des entreprises par rapport aux objectifs de développement durable (ODD) démarre cette semaine et engage plus de 600 entreprises dans 65 pays avec un chiffre d’affaires annuel combiné de 1 billion de dollars américains.

Annoncé pour la première fois l’année dernière par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, au Forum économique mondial de Davos, SDG Ambition Accelerator est une initiative qui défie et soutient les entreprises participantes du Pacte mondial des Nations Unies dans la définition d’objectifs de durabilité ambitieux et l’accélération de l’intégration des ODD dans gestion des activités de base.

Le programme SDG Ambition Accelerator est un parcours d’apprentissage de six mois pour les dirigeants d’entreprise, dispensé par le biais des réseaux du Pacte mondial des Nations Unies basés dans 30 pays. Plus de 1 150 représentants des entreprises participantes, employant 7,9 millions de personnes, se joindront à nous pour évaluer les performances actuelles, les domaines de risque et les nouvelles opportunités dans leur entreprise. Cela aidera les entreprises à prendre des mesures commerciales plus ambitieuses pour atteindre les ODD d’ici 2030. Les résultats du premier cycle de l’accélérateur seront présentés lors du sommet annuel des dirigeants du Pacte mondial des Nations Unies les 15 et 16 juin 2021.

Le SDG Ambition Accelerator met au défi et aide les entreprises à:

Prioriser stratégiquement les problèmes de durabilité là où ils peuvent avoir le plus grand impact grâce à leurs opérations, produits et services, et tout au long de la chaîne de valeur

Fixez-vous des objectifs ambitieux et identifiez les voies critiques pour les atteindre

Intégrer les objectifs et les résultats commerciaux liés aux ODD dans les processus de gestion d’entreprise de base

Concevoir des systèmes technologiques pour suivre les progrès sur les objectifs dans les unités commerciales ou les fonctions

Sanda Ojiambo, PDG et directrice exécutive du Pacte mondial des Nations Unies a déclaré: «En mobilisant des centaines d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs du monde entier, l’accélérateur d’ambition ODD du Pacte mondial des Nations Unies s’emploie à mobiliser un mouvement véritablement mondial d’entreprises responsables pour accélérer les progrès vers l’intégration de la durabilité dans les stratégies et opérations commerciales de base. uniquement pour le bénéfice de la société mais aussi pour leur propre bénéfice. »

Les recherches d’Accenture Strategy et du Pacte mondial des Nations Unies montrent qu’en dépit des progrès du secteur privé sur les ODD, seuls 21% des PDG estiment que les entreprises jouent un rôle essentiel dans la réalisation des ODD. De même, selon le rapport d’étape annuel du Pacte mondial des Nations Unies, seules 39% des entreprises estiment avoir des objectifs suffisamment ambitieux pour atteindre pleinement les ODD.

Julie Sweet, PDG d’Accenture, a déclaré: «Alors que nous sommes confrontés aux défis urgents de la reconstruction de l’économie mondiale et de la lutte contre le changement climatique, le moment est venu pour chaque entreprise de prendre des mesures audacieuses et de devenir une entreprise durable avec ses clients et dans l’ensemble de leurs entreprises et chaînes d’approvisionnement. L’accélérateur d’ambition des ODD aidera les entreprises à intégrer la durabilité dans leur noyau à une plus grande vitesse et à plus grande échelle pour faire des progrès significatifs et mesurables vers la réalisation des ODD. »

Christian Klein, PDG de SAP m’a dit: «À l’avenir, la rentabilité et la durabilité iront de pair, cette dernière devenant une dimension de la prise de décision des entreprises, tout comme le coût ou la croissance. En combinant nos domaines d’expertise, nous aidons les entreprises du monde entier à mettre en place l’infrastructure fondamentale dont elles ont besoin pour mesurer et orienter activement leurs progrès vers la réalisation des ODD. »

Président-directeur général de 3M, Michael Roman a déclaré: «La pandémie de COVID-19 a profondément affecté toutes nos vies et a souligné le rôle essentiel que la science et le monde des affaires ont dans la résolution des défis mondiaux. 3M est heureuse de s’associer aux Nations Unies et à d’autres organisations de premier plan pour bâtir une approche collaborative visant à améliorer la vie dans le monde. Nous espérons que l’accélérateur d’ambition des ODD inspirera d’autres entreprises à se joindre à nous pour travailler à faire de cette décennie une décennie d’action. »

Vous trouverez plus d’informations sur l’accélérateur d’ambition ODD ici: https://unglobalcompact.org/take-action/sdg-ambition.

