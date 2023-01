Un nouveau programme permet aux particuliers de parrainer des réfugiés aux États-Unis

WASHINGTON (AP) – Les Américains de tous les jours pourront aider les réfugiés à s’adapter à la vie aux États-Unis dans le cadre d’un programme lancé jeudi par le Département d’État afin de donner aux citoyens privés un rôle dans la réinstallation des milliers de réfugiés qui arrivent chaque année.

Le programme du Département d’État s’appelle le Welcome Corps. L’agence vise à aligner 10 000 Américains qui peuvent aider 5 000 réfugiés au cours de la première année du programme.

“En puisant dans la bonne volonté des communautés américaines, le Welcome Corps étendra la capacité de notre pays à accueillir chaleureusement un plus grand nombre de réfugiés”, selon l’annonce.

Le Département d’État a traditionnellement travaillé avec des groupes à but non lucratif spécialisés dans les problèmes des réfugiés pour aider les personnes du monde entier lorsqu’elles arrivent dans le pays et font face à un mode de vie radicalement différent. Dans le cadre du programme annoncé jeudi, cinq Américains ou plus pourraient former un groupe et remplir également ce rôle.

Ils demanderaient à parrainer des réfugiés de manière privée de se réinstaller en Amérique et seraient chargés de collecter leurs propres fonds pour aider les réfugiés au cours de leurs 90 premiers jours dans le pays. L’assistance comprendrait tout, depuis l’accueil des réfugiés à l’aéroport, leur trouver un logement jusqu’à l’inscription des enfants à l’école.

Un consortium d’organisations à but non lucratif ayant une expertise dans la réinstallation des réfugiés aidera à superviser la vérification et la certification des personnes et des groupes qui souhaitent être des parrains privés. Ils offriront également une formation afin que les parrains privés comprennent ce qui est nécessaire pour aider les réfugiés à s’adapter à la vie en Amérique. Le consortium sera responsable du suivi du programme.

La nouvelle initiative se déroulera en deux phases, selon le département d’État. Dans le cadre de la première phase, les parrains privés seront jumelés à des réfugiés déjà approuvés pour la réinstallation dans le cadre du programme américain d’aide aux réfugiés. Cela commencera au cours du premier semestre 2023.

Dans la deuxième phase, les parrains privés seraient en mesure d’identifier les réfugiés à l’étranger qu’ils aimeraient aider, puis de les orienter vers le programme d’aide aux réfugiés et de les aider une fois arrivés aux États-Unis.

Le programme Welcome Corps fait suite à une initiative similaire à plus petite échelle dans le cadre de laquelle les Américains ont pu parrainer des Afghans ou des Ukrainiens fuyant leur pays. Ce programme a été lancé en octobre 2021 et a aidé un peu plus de 800 personnes à venir en Amérique grâce à un réseau de 230 cercles de sponsors certifiés qui comprenaient un total d’environ 5 000 personnes.

Sasha Chanoff, fondatrice et directrice générale de RefugePoint, basée à Boston, qui soutient les réfugiés afghans, a déclaré que le Canada utilisait depuis longtemps un modèle similaire pour aider à réinstaller les réfugiés. Chanoff a déclaré que le programme du cercle de parrainage capitalise sur l’énorme bonne volonté des Américains pour parrainer des réfugiés, ce qui dépasse les clivages politiques.

“Cela représente peut-être une opportunité unique dans notre histoire – certainement dans notre histoire récente – d’ouvrir vraiment un espace aux Américains pour protéger des vies en parrainant une famille”, a-t-il déclaré. “Nous avons vu l’incroyable intérêt du public américain – républicains, démocrates, libéraux, conservateurs, vétérans, tant d’autres à travers le spectre politique.”

Le président Joe Biden a promis dans un décret exécutif de 2021 de restaurer les États-Unis en tant que refuge du monde et a appelé au parrainage privé des réfugiés. L’administration précédente, sous le président Donald Trump, avait largement annulé le programme des réfugiés.

Mais l’annonce de jeudi intervient alors que les États-Unis sont terriblement sur la bonne voie s’ils espèrent atteindre l’objectif de Biden de 125 000 réfugiés admis aux États-Unis au cours de l’exercice 2023. Selon les données du département d’État, les États-Unis n’ont admis que 6 750 réfugiés dans le pays jusqu’en décembre — trois mois dans l’exercice 2023.

Krish O’Mara Vignarajah, président et chef de la direction du Service luthérien de l’immigration et des réfugiés, a salué le programme “avant-gardiste” de l’administration Biden qui a “le potentiel de renforcer les liens entre les réfugiés et les communautés qu’ils appelleront chez eux”. Mais Vignarajah a également noté le faible nombre d’admissions de réfugiés. LIRS est une organisation nationale à but non lucratif qui aide les réfugiés, les demandeurs d’asile et les autres immigrants.

«L’administration Biden doit donner la priorité à la rationalisation des admissions de réfugiés, qui restent malheureusement faibles cet exercice. Sans action urgente pour accroître l’efficacité, cela risque de gâcher la compassion des parrains individuels et l’expertise des organisations professionnelles de réinstallation des réfugiés », a déclaré Vignarajah dans un communiqué.

