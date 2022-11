Un nouveau programme montre la disponibilité en temps réel des lits de refuge à Kelowna

Il existe maintenant un programme en ligne pour voir les lits disponibles dans les refuges locaux.

La Central Okanagan Journey Home Society a lancé le tableau de bord Shelter dans le but d’améliorer l’accès aux espaces de refuge et aux ressources de bien-être social dans la communauté.

Le programme a été discrètement lancé aux fournisseurs de services il y a deux semaines,

“Ça se passe très bien jusqu’à présent”, a déclaré Malcolm Evans, planificateur de systèmes à la société.

Il a déclaré que le tableau de bord reflète les changements en temps réel des ressources.

« L’accès en temps opportun à des renseignements exacts est un élément essentiel au succès des services d’aide aux sans-abri à Kelowna.

Il s’est rendu compte de la nécessité d’un tableau de bord après avoir travaillé en première ligne, aidant les personnes en situation d’itinérance sans abri.

Le tableau de bord fournit des mises à jour sur le nombre total de lits disponibles dans tous les refuges de Kelowna. L’accès à un refuge et à des services de soutien peut être difficile à naviguer.

Journey Home espère que le tableau de bord pourra aider à éliminer les obstacles pour les personnes sans abri. Des informations clés sur les services de proximité disponibles sur chaque site sont également répertoriées pour ceux qui ne séjournent pas dans un refuge.

Au moment de la publication de cet article, il y a deux places dans les refuges pour adultes et quatre pour jeunes adultes de 19 à 24 ans à Kelowna.

Il y a environ 390 personnes sans abri et 147 personnes sans abri sans abri à Kelowna, a déclaré Evans.

Le projet est le résultat d’un travail de collaboration entre la Journey Home Society et la ville de Kelowna.

Pour accéder au tableau de bord, visitez journeyhome.ca/shelter-dashboard.

