Un nouveau programme de la Colombie-Britannique offre des soutiens en santé mentale aux traumatisés par la guerre en Ukraine

Les cicatrices de la guerre sur un paysage peuvent être réparées avec le temps. Les cicatrices de la guerre sur le psychisme d’un peuple peuvent prendre plus de temps à identifier et à traiter.

Conscients de cela, le White Rock Rotary Club (représentant le Rotary District 5050 au sens large) et le programme de transition des vétérans de l’UBC unissent leurs forces dans une initiative ambitieuse visant à envoyer une équipe locale de conseillers en Ukraine pour aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale liés à la guerre.

Un événement spécial de signature d’un protocole d’accord lundi 26 juin à 11 heures au Rotary Fieldhouse du South Surrey Athletic Park (2197 148 St.) officialisera l’accord et marquera le lancement officiel de l’Ukraine Trauma Support Initiative.

Les conférenciers à l’événement seront les directeurs de projet Anthony Manning (de White Rock Rotary) et Tim Laidler, de Veterans Education and Transition (IVET, à la faculté d’éducation de l’UBC).

Les directeurs affirment qu’il s’agira d’un projet transformateur visant à fournir une formation et un soutien en psychologie du conseil aux militaires et aux citoyens ukrainiens.

L’Ukraine Trauma Support Initiative enverra des conseillers, des vétérans canadiens et d’autres personnes formées pour relever les défis de santé mentale dans diverses disciplines dans ce pays ravagé par la guerre.

L’objectif sera de créer des programmes durables permettant aux Ukrainiens confrontés au stress, aux traumatismes et aux difficultés émotionnelles connexes.

« Le Rotary Club District 5050 et IVET partagent une vision commune d’améliorer le soutien en santé mentale et d’autonomiser les personnes confrontées à des circonstances difficiles », a déclaré Manning dans un communiqué de presse.

« Ce partenariat nous permettra de tirer parti de nos forces, réseaux et ressources respectifs pour avoir un impact positif sur la vie des personnes touchées par le stress, les traumatismes et les défis émotionnels connexes.

« Nous sommes ravis de collaborer avec le Rotary Club District 5050 pour développer et mettre en œuvre des programmes complets de santé mentale », a déclaré Laidler.

« En combinant notre expertise et nos ressources, nous visons à créer des solutions durables et à faire une différence significative dans la vie des personnes dans le besoin. »

IVET est une organisation de premier plan engagée à fournir une éducation, une formation et un soutien aux anciens combattants en transition vers la vie civile. IVET se concentre sur l’autonomisation des vétérans pour surmonter les défis et réaliser leur plein potentiel grâce à divers programmes et initiatives.

L’une des pierres angulaires du projet ukrainien sera la création d’un programme d’amélioration de la santé mentale (MHIP), s’appuyant sur des interventions et des méthodologies de conseil réussies développées par le Dr Marv Westwood de l’UBC.

S’appuyant sur l’expertise de Westwood en matière de conseil de groupe et sur le réseau de cliniciens travaillant dans le domaine de la traumatologie, l’équipe de FPI composée d’anciens combattants militaires canadiens et de conseillers en traumatologie jouera un rôle important en recherchant et en formant des cliniciens expérimentés dans le travail de groupe et la thérapie des traumatismes, selon les organisateurs.

Avec le soutien du Rotary Club, l’IVET prévoit d’établir des partenariats avec des organisations ukrainiennes et des experts locaux pour développer un programme culturellement approprié utilisant des pratiques fondées sur des preuves. Le recrutement de vétérans sera une priorité pour soutenir les opérations tant nationales qu’outre-mer.

Il sera également essentiel de responsabiliser les cliniciens locaux et internationaux en les dotant d’outils et de formations améliorés pour soutenir efficacement les personnes confrontées au stress, aux traumatismes ou aux défis émotionnels connexes. Les chefs de projet reconnaissent que les causes d’un tel stress peuvent varier considérablement et ne se limitent pas à des circonstances spécifiques.

Le district 5050 – qui comprend des clubs canadiens au sud du Fraser et de la vallée du Fraser ainsi que des clubs américains dans le nord-ouest de l’État de Washington – et IVET collaboreront également pour sensibiliser l’ensemble aux problèmes de santé mentale et attirer des fonds pour soutenir le lancement et l’exécution de programmes de formation professionnelle. des programmes de formation.

En outre, le partenariat cherchera à favoriser la collaboration internationale avec les gouvernements, les agences spécialisées des Nations Unies, telles que l’Organisation mondiale de la santé, et le secteur privé.

Tirant parti de son réseau international, le Rotary Club District 5050 dirigera les efforts de collecte de fonds pour les projets parrainés dans le cadre général de l’initiative. En outre, le Rotary utilisera ses relations établies avec diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales pour obtenir un financement à plus long terme.

Au cours de la dernière année, le district 5050, grâce à une initiative du Rotary Club de Coquitlam, a recueilli plus de 75 000 $ pour acheter huit camionnettes de livraison afin de livrer des fournitures humanitaires aux civils ukrainiens ainsi qu’une ambulance.

L’hiver dernier, une initiative de collecte de fonds distincte a rapporté 30 000 $ pour deux générateurs afin d’alimenter en électricité une cuisine de réfugiés. Les Rotary clubs d’Allemagne ont coordonné l’achat des articles et les ont livrés aux Rotary clubs d’Ukraine.

Pour sa part, le Rotary Club de White Rock, créé en 1955, a travaillé avec la communauté ukrainienne locale pour organiser l’année dernière une marche de collecte de fonds qui a permis de recueillir 30 000 $ pour l’aide humanitaire.

Ces efforts en cours en Ukraine serviront de base à une collaboration future, selon les organisateurs.

