Un nouveau programme d’absentéisme scolaire vise à aider les étudiants sterling en difficulté – Shaw Local

STERLING – Le partenariat à but non lucratif pour les communautés plus saines du comté de Whiteside lance un programme pour aider plus de 100 enfants du système scolaire de Sterling qui ont du mal à se rendre à l’école.

C’est un problème qui s’est aggravé depuis le retour de l’apprentissage en personne dans les écoles publiques pendant la pandémie de COVID-19.

Le nouveau programme d’absentéisme scolaire a reçu 30 000 $ en fonds de l’American Rescue Plan Act que le conseil municipal a accepté de fournir lors de la réunion de lundi.

Environ 135 étudiants seront aidés. Ces étudiants ont été identifiés par Stephanie Youngmark, directrice de l’absentéisme scolaire pour le Bureau régional de l’éducation 47.

Le partenariat travaillera avec d’autres agences – telles que la police de Sterling – afin que les conseillers scolaires et les thérapeutes puissent identifier les obstacles qui empêchent ces enfants d’aller à l’école. Les partenaires aborderont ensuite les obstacles.

La police de Sterling a déjà un programme appelé Handle with Care, dans lequel les agents qui répondent à un incident de violence domestique informeront le personnel de l’école. C’est un signal qui prépare les intervenants scolaires afin qu’ils puissent passer plus de temps et s’occuper d’un enfant de cette maison.

Ce programme va encore plus loin.

Par exemple, si un enfant prend trop de retard dans ses études et ne veut pas retourner à l’école, le partenariat peut payer un tuteur. Si l’enfant est trop gêné pour venir à l’école parce que ses vêtements sont usés ou mal ajustés, le partenariat peut acheter de nouveaux vêtements. Si l’enfant a besoin de visites de thérapie de santé comportementale mais qu’il n’y a pas d’argent pour l’essence, le partenariat aidera.

Le Whiteside County Healthier Communities Partnership comprend plus de 50 agences régionales représentant les domaines des soins de santé, de la santé mentale, des écoles, des tribunaux, des forces de l’ordre, du gouvernement, des entreprises et des chambres de commerce et des organisations religieuses. Dans sa demande de fonds ARPA, le partenariat a déclaré: “Si ces autres agences peuvent répondre au besoin identifié, cette agence sera utilisée en premier.”

“L’argent Sterling ARPA sera utilisé en dernier recours pour être efficace et aider autant d’enfants sterling que possible.”

Pour le moment, le programme est réservé aux étudiants Sterling. Cependant, cela fait partie d’un effort de collaboration plus large pour identifier et répondre aux besoins spécifiques des enfants du comté qui ont été traumatisés par divers aspects de la pandémie.

Le partenariat a été créé en 1996 mais n’a reçu que récemment le statut d’association à but non lucratif. Des dons déductibles d’impôt peuvent être faits au programme de traumatologie de l’enfance du Whiteside County Healthier Communities Partnership et envoyés à Joan Hermes, CGH Health Foundation, WCHCP trésorier, 100 E. LeFevre Road, Sterling, IL 61081.

Pour affecter des fonds au programme d’absentéisme scolaire, écrivez « programme d’absentéisme scolaire » dans le champ mémo du chèque.

Retrouvez le partenariat sur Facebook pour plus d’informations.