Un nouveau programme aidera les détenus à obtenir leur diplôme d’études secondaires grâce à des tablettes

TALLAHASSEE, Floride — Un important fournisseur d’appareils numériques dans les prisons américaines lance un nouveau programme pour aider les personnes incarcérées à obtenir un diplôme d’études secondaires en utilisant les tablettes de l’entreprise.

Les défenseurs de l’éducation affirment que l’expansion de l’éducation virtuelle est prometteuse, d’autant plus que de nombreux détenus manquent compétences de base en lecture et en écriture. Mais certains défenseurs ont déclaré qu’il y avait des limites à ce que cela technologie pénitentiaire peut accomplir.

La société ViaPath, qui vend des appareils sécurisés et des services de télécommunications destinés au système de justice pénale, a annoncé que les détenus de tout le pays pourront bientôt s’inscrire à des cours virtuels grâce à un partenariat avec Promising People, une société de technologie éducative, et American High School, une école privée en ligne basée dans le sud de la Floride qui décernera les diplômes.

Les cours asynchrones seront disponibles gratuitement sur les tablettes de ViaPath, dont 700 000 sont déjà utilisées dans près de 2 000 prisons et établissements pénitentiaires.

« Si vous obtenez un diplôme d’études secondaires, vous bénéficiez d’une éducation secondaire ainsi que de quelques métiers et compétences. Le risque de récidive dans nos prisons est très faible », a déclaré Tony Lowden, responsable de l’impact social chez ViaPath. « Nous pensons qu’il est possible d’aider les hommes et les femmes à rentrer chez eux différemment. »

Une méta-analyse de la RAND Corporation a révélé que l’éducation réduit considérablement la récidive, suggérant que chaque dollar investi dans l’éducation dans les prisons pourrait permettre d’économiser 4 à 5 dollars sur les coûts de réincarcération.

Lowden a déclaré que le programme de diplôme d’études secondaires offrirait une éducation plus complète que les cours GED existants et offrirait aux détenus un meilleur potentiel de revenu une fois libérés. L’entreprise a déclaré qu’elle offrirait également une formation professionnelle et technique via des casques de réalité virtuelle.

ViaPath maintient que ses tablettes sont gratuites pour les détenus et qu’elle ne facturera pas les programmes éducatifs. Pourtant, les télécommunications pénitentiaires sont une industrie lucrative, les gouvernements des États et locaux signant des contrats de plusieurs millions de dollars pour des services téléphoniques, des tablettes et des applications que les détenus peuvent utiliser pour appeler leurs proches, écouter de la musique en streaming ou lire des livres électroniques, moyennant des frais. Frais car ces services peuvent s’accumuler rapidement pour les personnes incarcérées qui gagnent seulement 25 cents de l’heure, si ce n’est moins, selon le Initiative sur la politique pénitentiaire.

Après avoir été incarcéré pendant 11 ans en Floride, Ryan Moser connaît les avantages des tablettes en prison — et leurs inconvénients.

« La tablette présente de nombreux avantages. On peut étudier quand on veut », explique Moser, aujourd’hui journaliste indépendant et consultant en communication.

Mais utiliser une tablette derrière les barreaux n’est pas comme naviguer sur un iPad à la maison, a expliqué Moser. Les appareils sont généralement chargés ou mis à jour dans un kiosque central à l’intérieur de la prison, et l’accès peut être irrégulier et imprévisible – et dépend en fin de compte des agents pénitentiaires.

« Je me souviens qu’il fallait quatre jours pour recharger ma tablette », a déclaré Moser. « Si vous aviez un problème de discipline ou si vous faisiez preuve d’une attitude déplacée, ils pouvaient garder (votre tablette) pendant une semaine, deux semaines. »

Keri Watson dirige le Florida Prison Education Project à l’Université de Floride centrale, qui propose des cours de niveau universitaire dans les prisons. Elle a des questions sur la mise en place d’un enseignement virtuel derrière les barreaux, mais se dit encouragée par les efforts visant à améliorer l’accès.

« Plus il y a de programmes dans autant de modalités que possible, mieux c’est », a déclaré Watson.

L’infrastructure numérique a aidé les prisons continuer à offrir la programmation à des moments où les bénévoles ne peuvent pas entrer, comme pendant la pandémie de COVID-19 ou pendant un confinement de sécurité.

Pendant la pandémie, Watson a déclaré que son personnel avait dû remplacer les cours en présentiel par des cours virtuels via des tablettes fournies par une autre entreprise. Elle a déclaré que la transition avait été difficile.

« La technologie n’existait pas », a-t-elle déclaré. « Donc, tant que cette technologie ne ressemblera pas davantage à celle qui peut être proposée aux étudiants non incarcérés, je ne suis pas sûre que ce soit faisable. »

Les fonctions des appareils sont limitées par leur conception pour des raisons de sécurité. Lowden, le responsable de ViaPath, a déclaré à l’Associated Press que les tablettes de la société ne seront pas équipées d’applications de prise de notes en raison de risques de sécurité, comme la communication secrète des détenus.

Pourtant, les défenseurs des droits des détenus affirment que les détenus ont désespérément besoin d’un meilleur accès à l’éducation pour les préparer à leur libération. rapport annuel Pour le système pénitentiaire de l’État de Floride, 1 339 détenus ont obtenu un GED en 2022, soit moins de 2 % de la population carcérale de l’État, qui compte plus de 80 000 personnes.

« Bien que la participation aux programmes éducatifs reste facultative, la participation globale des détenus à ces programmes continue d’augmenter », a déclaré le Département des prisons de Floride dans un communiqué à l’AP. « Le Département a concentré ses ressources sur des programmes qui abordent l’alphabétisation fonctionnelle et la formation professionnelle. »

Au cours de ses années en tant que tuteur GED dans une prison d’État près des Everglades de Floride, Moser a vu l’impact qu’une éducation de base pouvait avoir sur ses codétenus.

« Je me souviens de l’expression sur le visage des gars », a déclaré Moser. « Pour certains d’entre eux, le fait de se lancer dans l’éducation et d’y avoir accompli quelque chose a été l’un des moments de plus grande fierté dans leur vie. »

Moser a déclaré que le programme de diplôme d’études secondaires virtuel pourrait aider à répondre aux besoins éducatifs de base des détenus et leur permettre d’éviter les listes d’attente pour les cours en personne. Mais tout comme à l’extérieur, il a déclaré qu’il n’y avait « rien de mieux » que la possibilité pour les étudiants incarcérés de s’asseoir dans une vraie salle de classe et d’apprendre auprès d’un enseignant qualifié.

___ Kate Payne est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.