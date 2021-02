Un nouveau procès vise Trump et les Proud Boys en vertu d’une loi adoptée pour arrêter le KKK

Des manifestants qui prétendent être membres des Proud Boys se rassemblent avec d’autres partisans du président américain Donald Trump pour manifester devant le Capitole américain le 6 janvier 2021, à Washington, DC. | ALEX EDELMAN / AFP via Getty Images

Ils sont accusés d’avoir conspiré pour inciter à l’attaque du Capitole.

Bien que le Sénat ait voté pour acquitter l’ancien président Donald Trump d’avoir incité à l’insurrection du Capitole samedi, certains démocrates cherchent toujours à s’assurer que lui et ses associés, ainsi que les groupes haineux d’extrême droite qui ont participé à l’attaque, soient tenus pour responsables.

Le représentant Bennie Thompson, président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, a poursuivi mardi Trump, son avocat personnel Rudy Giuliani et deux groupes d’extrême droite, les Proud Boys et les Oathkeepers, affirmant qu’ils avaient conspiré pour interférer avec la certification du Congrès. les résultats des élections de 2020.

La plainte – qui a été déposée en collaboration avec la NAACP à la cour fédérale de Washington, DC et réclame des dommages-intérêts – fait valoir que les groupes ont poursuivi un «plan commun» qui a abouti au rassemblement «Save America» le 6 janvier et à la prise d’assaut de la Capitole.

«La série d’événements soigneusement orchestrée qui s’est déroulée lors du rassemblement Save America et de la prise du Capitole n’était ni un accident ni une coïncidence», déclare la plainte. «C’était le point culminant prévu et prévisible d’une campagne soigneusement coordonnée pour interférer avec le processus juridique requis pour confirmer le décompte des votes exprimés au Collège électoral.»

Thompson affirme également qu’ils ont violé la loi Ku Klux Klan, une loi de l’ère de la reconstruction conçue pour protéger les Noirs américains contre la violence suprémaciste blanche. La loi impose des sanctions pénales aux personnes qui conspirent pour utiliser «la force, l’intimidation ou la menace» afin d’empêcher les titulaires de charge publique d’exercer leurs fonctions.

Le procès est l’une des nombreuses mesures prises par les membres du Congrès pour responsabiliser les responsables de l’insurrection du Capitole.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé lundi que le Congrès créerait une commission, sur le modèle de la commission qui a examiné les attentats du 11 septembre, pour enquêter sur l’insurrection. Et le Comité sénatorial de la sécurité intérieure tiendra une audience la semaine prochaine pour examiner le échecs de sécurité qui a permis aux émeutiers de franchir le Capitole.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a voté pour l’acquittement de Trump, a également déclaré que Trump pourrait faire face à des poursuites pénales et civiles pour son rôle dans l’attaque du Capitole. Trump fait déjà l’objet d’une enquête pénale en Géorgie pour avoir tenté d’influencer les résultats des élections de 2020 et demandé aux responsables de «trouver» des votes.

«Le président Trump est toujours responsable de tout ce qu’il a fait pendant qu’il était en fonction», a-t-il déclaré. «Je n’ai encore rien réussi.»

Certains Proud Boys et Oathkeepers ont commencé à faire face à des conséquences juridiques

Des membres des Proud Boys et des Oathkeepers sont poursuivis pour leur rôle dans les événements ayant mené à l’insurrection du Capitole et y compris.

Le chef des Proud Boys, Henry «Enrique» Tarrio, était arrêté deux jours avant l’insurrection pour avoir prétendument brûlé une bannière Black Lives Matter volée dans une église du nord-ouest de Washington, DC, à la suite d’un rassemblement «Stop the Steal» en décembre. Lorsqu’il a été arrêté, la police l’a trouvé en possession de deux chargeurs d’armes à feu de grande capacité. Il a par conséquent été accusé de destruction de biens et de possession d’un appareil d’alimentation de grande capacité.

Deux membres supplémentaires – Dominic Pezzola et William Pepe, tous deux de New York – étaient accusé de complot pour avoir pris d’assaut le bâtiment du Capitole. Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’ils «se sont engagés dans un complot visant à entraver, influencer, empêcher et interférer avec les agents des forces de l’ordre engagés dans leurs fonctions officielles de protection du Capitole américain et de ses terrains le 6 janvier 2021».

Trois membres des Oathkeepers – Thomas Edward Caldwell, qui a occupé un rôle de leadership dans le groupe, et deux associés de l’Ohio, Donovan Crowl et Jessica Watkins – ont également été accusés de complot pour avoir projeté d’apporter des «armes lourdes» et de s’entraîner en guerre »avant l’attaque.

D’autres membres apparents des Oathkeepers, y compris l’officier à la retraite de l’armée de l’air Larry Brock et le guitariste de heavy metal Jon Ryan Schaffer, ont été arrêtés pour leur implication dans l’attaque.

Les Proud Boys et les Oathkeepers ont vigoureusement soutenu Trump et ses efforts pour renverser les résultats de l’élection de 2020, faisant des apparitions à divers rassemblements «Stop the Steal» dans tout le pays.

Trump a tristement refusé de les dénoncer ainsi que d’autres organisations suprémacistes blanches lors d’un débat présidentiel avec Joe Biden en octobre, leur ordonnant à la place de « prendre du recul et se tenir prêt. » Trump a plus tard minimisé la déclaration, mais de nombreux membres du groupe semblaient la prendre comme un commandement, l’accepter comme un cri de ralliement et la mettre sur leur marchandise officielle.