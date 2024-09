Un nouveau procès contre Sean Combs allègue des abus et de l’exploitation

La plainte allègue que Combs a maltraité des femmes, a été physiquement violent et a retenu leurs revenus.

La chanteuse Dawn Richard a déposé une plainte mardi dans le district sud de New York contre Combs et d’autres personnes qui lui sont associées.

Le rappeur américain Sean « Diddy » Combs fait face à un nouveau procès l’accusant d’abus et d’exploitation de la part d’un ancien candidat de son émission MTV, Making the Band.

Le procès allègue que Combs a manipulé Richard en disant que sa soumission à ces circonstances était nécessaire pour l’amélioration de sa carrière et en lui disant que l’exploitation était requise des artistes féminines pour réussir dans l’industrie de la musique.

La plainte de Richard accuse également Combs d’avoir exploité son talent de chanteuse, d’avoir retenu ses revenus, d’avoir volé ses œuvres protégées par le droit d’auteur et de l’avoir soumise à des « conditions de travail inhumaines », notamment des attouchements, des agressions et une séquestration illégale.

En 2023, Ventura a intenté une action en justice fédérale contre Combs, l’accusant d’abus physiques et sexuels. Combs a versé à Ventura une somme d’argent non divulguée, ce qui a permis de régler l’affaire à l’amiable.

Selon la plainte, lorsqu’elle a encouragé Ventura à quitter la relation, Richard a déclaré qu’elle avait été confrontée à des menaces et à des violences verbales de la part de Combs.

Selon la plainte, Richard aurait vu Combs maltraiter physiquement son ex-petite amie à plusieurs reprises, notamment en l’étranglant et en l’étouffant.

Le nouveau procès accuse Combs d’avoir maltraité des femmes et affirme que Richard a vu le rappeur battre son ancienne petite amie, Cassandra Ventura.

Elle devient plus tard membre du groupe de Combs, Diddy – Dirty Money.

Richard était membre du groupe exclusivement féminin Danity Kane, que Combs avait formé grâce à l’émission de téléréalité Making the Band. L’émission mettait en vedette des candidates qui concouraient pour gagner une place dans son nouveau groupe.

Pendant le tournage de l’émission Making the Band, Richard s’est senti menacé et intimidé par Combs lorsqu’il a affiché un comportement agressif envers elle et ses camarades de groupe, selon la plainte.

Elle accuse Combs de lui refuser, ainsi qu’à ses camarades de groupe, des besoins fondamentaux comme une nourriture et un sommeil adéquats, et d’exiger des horaires de répétition qui duraient 36 à 48 heures d’affilée sans interruption.

La plainte décrit une soirée qui a eu lieu en novembre 2009 après les Soul Train Awards à Atlanta, où, selon la plainte, il y avait des drogues illégales et des dizaines de jeunes femmes et filles – certaines qui semblaient mineures – semblant léthargiques ou évanouies.

Selon la plainte, du personnel de sécurité et des agents des forces de l’ordre étaient postés aux portes de ces événements, ce qui a donné à Richard le sentiment d’être piégée et comme si elle ne pouvait pas partir sans que Combs ne soit alerté.

Le procès accuse également Combs de ne pas avoir payé Richard pour des apparitions qui étaient requises dans le cadre d’un accord de tournée.

Selon la plainte, Combs aurait fait à plusieurs reprises des avances sexuelles non désirées à Richard.

Entre 2009 et 2011, lors des répétitions pour Diddy – Dirty Money’s, Combs a ordonné à Richard de se déshabiller jusqu’à ses sous-vêtements et l’a insultée devant d’autres personnes, selon la plainte.

Dans la plainte, Richard accuse Combs de l’avoir pelotée alors qu’elle se changeait dans sa loge.

Lorsqu’elle refusait ses avances, il la retirait des chansons, lui refusait des parties de chant et coupait son micro pendant les représentations en guise de représailles.

Ce procès fait partie d’une série d’accusations d’agression sexuelle qui ont récemment été portées contre Combs, l’un des magnats les plus prospères de l’histoire du rap.

Richard attribue le mérite au courage de Ventura d’avoir osé se manifester.

« Dawn avait la possibilité de déposer plainte en tant que Jane Doe, mais elle a courageusement choisi de le faire sous son vrai nom. Nous n’aurons de cesse que Dawn ne soit pleinement et complètement jugée dans cette affaire », a déclaré l’avocat de Richard dans un communiqué.

La BBC a contacté les avocats de Combs pour obtenir leurs commentaires.