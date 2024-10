Un nouveau procès accuse Sean (Diddy) Combs d’avoir drogué et violé une jeune fille de 13 ans

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient du contenu graphique et peut affecter ceux qui ont subi des violences sexuelles ou qui connaissent quelqu’un qui en a été victime.

De nouvelles poursuites ont été déposées contre Sean (Diddy) Combs, qui incluent des allégations selon lesquelles lui et une « célébrité masculine » anonyme auraient violé une jeune fille de 13 ans qui avait été droguée, sous le regard d’une « célébrité féminine » anonyme.

Les accusateurs font partie de ce que leurs avocats considèrent comme un groupe de plus de 100 victimes présumées en train d’engager des poursuites judiciaires contre Combs à la suite de son arrestation pour trafic sexuel le mois dernier.

Le cabinet d’avocats Buzbee a déposé cinq nouvelles poursuites dans le district sud de New York dimanche soir. Deux autres poursuites ont également été déposées respectivement à Las Vegas et à Los Angeles.

Un jeune de 13 ans « correspond à ce que Diddy recherchait »

L’un des costumes vient d’une Jane Doe qui avait 13 ans le 7 septembre 2000 ou vers cette date, lorsqu’elle a tenté d’assister aux MTV Video Music Awards. Elle ne pouvait pas accéder à la cérémonie de remise des prix sans billet, mais elle a contacté plusieurs chauffeurs de limousine pour voir s’ils pouvaient l’aider à assister à une after-party.

L’un des chauffeurs de limousine à qui elle a parlé a affirmé travailler pour Combs. Il lui a dit que Combs aimait les filles plus jeunes et a déclaré qu’elle « correspondait à ce que Diddy recherchait », l’invitant à une after-party.

Lorsque la plaignante est arrivée à l’after-party, deux hommes lui ont demandé de signer un accord de non-divulgation, affirmant qu’elle ne pouvait pas discuter de ce qui se passerait cette nuit-là.

Après avoir bu un verre, la plaignante a allégué qu’elle « avait commencé à se sentir étourdie et étourdie » et qu’elle s’était dirigée vers une chambre vide pour s’allonger. Le procès contient un contenant exemplaire « réel » que Combs et les membres de son équipe auraient utilisé pour insérer du GHB dans des boissons alcoolisées.

Peu de temps après que le plaignant se soit couché, Combs serait entré dans la pièce avec « une célébrité masculine et féminine ». Elle allègue ensuite qu’elle a été violée par la célébrité masculine sous le regard de la célébrité féminine, avant d’être prétendument violée par Combs sous le regard des deux célébrités.

La poursuite allègue également qu’après l’agression, la plaignante « est tombée dans une profonde dépression qui continue d’affecter toutes les facettes de sa vie ».

Les autres poursuites intentées portent sur des allégations de drogue, d’agression sexuelle et de viol.

Les représentants de Combs n’ont pas répondu à la demande de commentaires de CBC News avant la publication. Lorsque des poursuites judiciaires antérieures contre Combs ont été annoncées le 1er octobre, un avocat a déclaré que Combs « ne peut pas répondre à toutes les allégations sans fondement dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent ».

Le tribunal a refusé de libérer Combs de prison plus tôt ce mois-ci

Combs, 54 ans, a plaidé non coupable des accusations de complot de racket et de trafic sexuel, alléguant qu’il avait contraint et maltraité des femmes pendant des années avec l’aide d’un réseau d’associés et d’employés, tout en faisant taire les victimes par le chantage et la violence, y compris les enlèvements, les incendies criminels et les passages à tabac.

Dans ce croquis de la salle d’audience, Sean * Diddy), l’avocat de la défense de Combs, Marc Agnifilo, à gauche, s’adresse au juge tandis que Combs, assis deuxième à droite, en uniforme de prison, regarde lors d’une audience devant un tribunal fédéral à New York, le 10 octobre. l’avocat de la défense, Anthony Ricco, est assis à l’extrême droite. (Elizabeth Williams via Associated Press)

Les avocats de Combs ont tenté en vain d’obtenir la libération sous caution du fondateur de Bad Boy Records. Il est détenu dans une prison fédérale de Brooklyn depuis son arrestation le 16 septembre.

Deux juges ont conclu que Combs constituerait un danger pour la communauté s’il était libéré du centre de détention métropolitain.

Une assistance est disponible pour toute personne ayant été agressée sexuellement. Vous pouvez accéder à des lignes de crise et à des services d’assistance locaux via ce Site Web du gouvernement du Canada ou le Base de données de l’Association canadienne pour mettre fin à la violence. ​​Si vous êtes en danger immédiat ou si vous craignez pour votre sécurité ou celle des autres personnes autour de vous, veuillez appeler le 911.