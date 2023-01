Un nouveau prétendant émerge pour Fred VanVleet

Les rumeurs d’échange de la NBA donnent à penser que les Raptors sont de plus en plus susceptibles d’échanger Fred VanVleet. Et maintenant, une nouvelle équipe serait dans le mix.

La magie qui vient de s’occuper des Pacers pourrait chercher à faire évoluer les talents. Cette équipe qui a été très amusante à regarder toute la saison pourrait essayer de faire entrer Fred VanVleet dans un métier pour améliorer son alignement. C’est selon Eric Pincus de Bleacher Report, qui dit avoir intérêt à acquérir VanVleet via le commerce.

Le Magic a des atouts de premier ordre avec lesquels travailler, car ils ont le choix de premier tour protégé des Bulls pour cette saison et le choix de premier tour protégé des Nuggets en 2025, en plus d’avoir tous les droits sur le reste de leurs choix au cours des sept prochains. ans. À des fins salariales, le Magic pourrait utiliser Mo Bamba (qu’ils ont essayé de déplacer de toute façon) et l’un de Gary Harris ou Terrence Ross.

Comment Fred VanVleet s’intégrerait-il sur l’Orlando Magic ?

Le Magic a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent pour eux en ce moment, des gars qui n’ont pas vraiment beaucoup d’expérience en séries éliminatoires et qui pourraient bénéficier de quelqu’un comme Fred VanVleet dans le vestiaire. (Qui a déjà remporté un titre et joué dans des séries éliminatoires auparavant).

Paolo Banchero et Franz Wagner donnent à cette équipe une base solide sur laquelle construire. Markelle Fultz et Cole Anthony sont de solides pièces de soutien et Bol Bol effleure à peine la surface de son potentiel. Un leader qui pourrait faire toute la différence.

Si VanVleet pouvait rester à long terme, cette équipe serait vraiment amusante à regarder ET ils deviendraient des verrous pour faire les séries éliminatoires dans l’Est. Si Banchero et Wagner franchissent une nouvelle étape dans leur développement, alors Orlando pourrait devenir des prétendants au titre. C’est quelque chose qui n’a pas été tapé depuis l’époque de Dwight Howard.

