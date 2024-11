Un nouveau président sera élu – mais il faudra peut-être un certain temps pour déterminer qui gagnera

Essayez de ne pas perdre le sommeil en attendant les résultats des élections la semaine prochaine. Ils finiront par venir. (fcafotodigital/E+ via Getty Images)

Depuis plus de 100 ans, des médias de toutes sortes j’ai essayé d’être le premier à annoncer les résultats de l’élection présidentielle. Bien que cette envie existe toujours, les experts et les analystes se soucient désormais davantage de l’exactitude que de la rapidité.

C’est à cause des élections de 2020. UN pandémie qui fait rageun pays divisé, un course serrée, échecs du sondage, fausses allégations présidentielles de fraude électorale et l’incertitude rendait tout le monde anxieux. Puis vint le 6 janvier 2021, attaque contre le Capitole américaince qui signifiait que l’élection ne se limitait pas à la présidence : elle concernait la démocratie elle-même.

Le plus important maintenant n’est pas d’être le premier mais plutôt d’avoir raison. Au cours des dernières décennies, les Américains se sont habitués à ce que les médias déclarent les vainqueurs des élections dans les heures ou les jours qui suivent la clôture du scrutin, mais ce ne sont pas des résultats officiels. Ils sont projections basées sur les informations non officielles disponibles. Les résultats officiels des élections sont vérifiés et certifiés par un processus qui prend des semaines, voire des mois – et potentiellement plus si des poursuites sont intentées.

Un mauvais appel pourrait déclencher des violences, notamment parce que Donald Trump n’a pas encore déclaré qu’il le ferait. accepter les résultats des élections de 2024 s’il perd.

Les personnalités médiatiques et les responsables électoraux préparent les Américains au fait que nous devrons peut-être attendre un certain temps avant de recevoir une réponse précise. Comme en 2020, ils utilisent la métaphore pour façonner les attentes du public. Mais cette année, ils tentent aussi explicitement de définir la perception du temps par la nation, en fonction de laquelle les résultats comptent comme étant ponctuels ou retardés.

Ne vous laissez pas tromper par les mirages

Une métaphore est un procédé linguistique qui décrit quelque chose en termes d’autre chose, généralement pour mettre en évidence une idée importante. Si nous voyons une équipe de football comme les Bears, nous savons que ce ne sont pas littéralement des animaux, mais ils sont féroces. En tant qu’érudit de la rhétorique présidentielle et des campagnes politiques, je sais qu’il est important de remarquer les métaphores car elles façonnent souvent les perceptions du public.

Alors que les membres des médias se préparent eux-mêmes et préparent le public à une soirée électorale incertaine, ils craignent que les Américains ne soient induit en erreur par des informations fausses ou incomplètes dans les premiers retours. Fredreka Schouten et Sara Murray de CNN Politics écrivent : «Les responsables électoraux craignent des retards le dépouillement pourrait donner au public une fausse idée de qui gagne les élections.» Le secrétaire d’État républicain de Pennsylvanie ajoute : « C’est évidemment un sujet de préoccupation. » Et ainsi, comme ils l’ont fait en 2020ils utilisent à nouveau la métaphore du « mirage ».

Un mirage est une illusion d’optique, quelque chose qui semble réel mais qui ne l’est pas. Les vieux films d’aventure montraient un mirage d’eau dans un désert. Les explorateurs perdus avec des cantines vides courraient avec enthousiasme vers une oasis étincelante, pour ne trouver que du sable.

En 2020, personne ne savait vraiment si les premiers résultats montreraient un mirage rouge ou bleu et ils ont donc suggéré que cela pourrait varier selon les États. Par exemple, certains États, comme la Floride et l’Arizona, ont compté les bulletins de vote par correspondance à leur arrivée, avant même le jour du scrutin. Dans ces États, a rapporté Vox, les premiers «les résultats peuvent sembler extrêmement favorables à Joe Biden et aux autres candidats démocrates.

En 2024, on s’attend généralement à ce que les premiers résultats dans les États clés de cette année soient meilleurs pour les Républicains. Le journaliste Nick Corasaniti du New York Times a écrit que les « agents démocrates » s’attendent à ce que « »le mirage rouge« , le résultat du fait que beaucoup plus de démocrates que de républicains ont choisi de voter par correspondance, ce qui a conduit à un décompte des votes démocrates plus tard. » Le comité de rédaction du Washington Post s’inquiétait en septembre 2024 du fait que Trump «utilisé ce soi-disant mirage rouge en 2020 pour crier victoire et insister pour que le décompte s’arrête. L’implication était claire : la crainte qu’il recommence.

Les gens ont tendance à voir ce qu’ils veulent voir. Ces explorateurs perdus veulent et ont besoin d’eau, tout comme Trump aspire à la victoire. Et les mirages sont en partie une auto-illusion. Les partisans veulent cette belle image du triomphe, des mers bleues ou rouges tombant en cascade sur les écrans le soir des élections. Ces sentiments expliquent pourquoi la métaphore du mirage fonctionne bien pour les médias : elle indique que les campagnes et le public voient ce qu’ils espèrent, et non ce qui existe. Attendez, nous dit la métaphore. Attendez qu’on sache que c’est réel.

Attendre ne veut pas dire qu’il est tard

Pour faciliter l’attente, les médias ont également explicitement tenté de façonner la perception du temps par le public. Ce n’est pas une idée nouvelle : les Grecs de l’Antiquité utilisaient le terme «Kairos » pour parler du timing dans le discours public – quand nous devrions parler, comment nous définissons le temps dans ce discours et dans quel genre d’époque nous vivons.

Par exemple, un rapport du NBC répertorie les changements apportés par divers États depuis 2020 pour accélérer le comptage, mais note néanmoins «en cas de course serréeune poignée d’États clés du champ de bataille pourraient faire attendre les Américains bien au-delà du jour du scrutin. Début octobre 2024, le secrétaire d’État de l’Arizona a déclaré à un groupe à Harvard que les résultats prendraient «treize jours et nous ne le ferons pas plus tôt parce que nous allons y parvenir.

Lors de cette même réunion de Harvard, le secrétaire d’État de Pennsylvanie, Al Schmidt, a contesté l’idée selon laquelle prendre le temps de compter les votes constituait un « retard ».

« Ce n’est pas du tout un retard. Il faut du temps pour compter des millions de votes, avec intégrité, surtout quand on ne peut commencer qu’à 7 heures du matin le matin du scrutin », a déclaré Schmidt.

Prises ensemble, les deux stratégies de persuasion appellent à la patience. Un mirage apparaîtra, mais il est faux, séduisant et dangereux. Cela ne reflète pas la réalité. La réalité viendra en temps voulu, au moment opportun, en sa saison. Ce n’est pas un retard, car il faut du temps pour bien faire les choses. Cette élection présente suffisamment de dangers, estiment ces responsables et les médias. Tous les Américains doivent prendre – ou donner – le temps de faire le bon décompte.

