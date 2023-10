Un nouveau président sélectionné pour l’entité publique de Berkley

« John a joué un rôle déterminant dans la croissance et le développement de l’entité publique de Berkley depuis qu’il a rejoint l’organisation », a déclaré W. Robert Berkley Jr., président et chef de la direction de WR Berkley Corporation. « Il s’est révélé être un leader dynamique et nous sommes convaincus qu’il continuera à collaborer avec l’équipe de Berkley Public Entity pour faire progresser l’entreprise.