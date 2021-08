Un nouveau président prend ses fonctions en Iran, renforçant le contrôle de la ligne dure

La cérémonie d’inauguration, au Parlement de Téhéran, s’est déroulée dans un contexte de sécurité très stricte et de grande pompe, avec des centaines de dignitaires étrangers arrivant dans des voitures de luxe, une fanfare militaire jouant l’hymne national et la capitale fermée.

M. Raisi, 60 ans, un protégé du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a remporté en juin une élection à faible taux de participation qui avait été orchestrée pour empêcher tout opposant crédible – en particulier tout modéré – de se présenter. Il est considéré comme le choix de M. Khamenei pour lui succéder en tant que chef suprême dans un système où un petit groupe de religieux chiites, et non d’élus, détient le pouvoir ultime.

Ebrahim Raisi a prêté serment en tant que nouveau président iranien jeudi, consolidant le pouvoir des conservateurs qui contrôlent désormais toutes les branches du gouvernement de la République islamique et sont prêts à poursuivre une ligne plus dure dans les politiques étrangère et intérieure.

Mais aucune cérémonie ne pourrait masquer les défis croissants auxquels M. Raisi est confronté, notamment une série d’affrontements maritimes croissants avec Israël et d’autres tensions régionales, le blocage des pourparlers sur l’accord nucléaire de 2015, une économie battue par les sanctions, une flambée de la pandémie de coronavirus et une population agitée exigeant un changement.

Le soutien de l’Iran aux groupes militants au Moyen-Orient et son soutien au gouvernement syrien ont été un point de discorde avec les voisins et les puissances occidentales. Pourtant, M. Raisi a adopté un ton de défi, louant les politiques régionales de l’Iran comme une « force stabilisatrice » dans la région et condamnant l’intervention étrangère dans les affaires iraniennes.

« La politique de pression et de sanctions ne fera pas renoncer le peuple iranien à ses droits, y compris le droit au développement », a déclaré M. Raisi. « Les sanctions doivent être levées. Nous soutiendrons tout plan diplomatique qui soutient cet objectif. »





Il s’est engagé à faire lever les sanctions internationales, à améliorer les liens avec les pays voisins et à unir les factions politiques de son pays. Mais M. Raisi n’a pas proposé de plan concret pour résoudre de tels problèmes.

Après six séries de pourparlers à Vienne avec les puissances mondiales qui visaient à relancer l’accord de 2015 qui limitait le programme nucléaire iranien, les négociations sont maintenant au point mort et on ne sait pas quand elles pourraient reprendre.