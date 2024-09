Un nouveau Premier ministre japonais élu — RT World News

Shigeru Ishiba, ancien ministre de la Défense et partisan d’une « OTAN asiatique », remplace Fumio Kishida, critiqué pour des scandales de corruption

Shigeru Ishiba est devenu le nouveau Premier ministre du Japon après avoir remporté les élections au sein du Parti libéral-démocrate au pouvoir. Ishiba, ancien ministre de la Défense, succédera à Fumio Kishida, qui a été aux prises avec de faibles taux d’approbation au milieu d’une série de scandales de corruption.

L’homme politique de 67 ans, qui a été ministre de la Défense et ministre de l’Agriculture dans les années 2000, a obtenu ce poste lors d’un vote vendredi, qui était sa cinquième tentative pour assurer la direction du parti. Ishiba a remporté le second tour par 215 voix contre 194, après avoir franchi un premier tour de scrutin contre huit autres candidats.

Après les élections, Ishiba a promis que son parti serait désormais « renaître et regagner la confiance du peuple ». Il s’est engagé à lutter contre l’inflation élevée et à atteindre « croissance des salaires réels » selon CNN. Il a également appelé le Japon – un allié clé des États-Unis dans la région – à diriger la création d’une version asiatique de l’OTAN pour contrer les menaces potentielles de la Chine et de la Corée du Nord.

Ishiba a été décrit non seulement comme un progressiste, mais aussi « une valeur aberrante » et « Loup solitaire » qui n’a souvent pas peur de s’en prendre à son propre parti, ce qui lui vaut à la fois des ennemis de haut niveau et des alliés de base.















Il a critiqué la politique du Japon concernant l’utilisation accrue de l’énergie nucléaire et l’interdiction pour les couples mariés d’utiliser des noms de famille distincts. Il a également vivement critiqué la manière dont son prédécesseur Kishida avait géré le scandale de corruption du parti au début de cette année.

La controverse a été considérée comme l’un des principaux facteurs qui ont ouvert la voie à la décision de Kishida en août de ne pas se représenter. La cote de popularité de l’ancien Premier ministre a chuté l’automne dernier lorsqu’un scandale a éclaté dans lequel le Parti libéral-démocrate aurait collecté des fonds politiques non déclarés grâce à la vente de billets pour des événements du parti. Kishida n’a pas été personnellement impliqué dans les événements, mais a été largement critiqué pour ne pas avoir réussi à maîtriser ses collègues du parti.