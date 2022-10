Un nouveau portrait du roi Charles, Camilla, William et Kate Middleton contient un PDA royal rare

Un nouveau portrait royal pris la veille des funérailles de la reine le 19 septembre a été publié.

Il montre le roi Charles, Camilla, le prince William et Kate Middleton faisant front uni.

En y regardant de plus près, les deux couples royaux sont également eng vieillir dans de subtiles démonstrations d’affection en public.

Un portrait royal récemment publié du roi Charles avec Camilla, la reine consort, aux côtés du prince William et de Kate Middleton montre les deux couples engagés dans de subtiles démonstrations publiques d’affection (PDA).

La photographie, prise par photographe royal de longue date Chris Jacksonreprésente Charles avec son fils aîné et leurs épouses, et a été partagé par le fonctionnaire compte Instagram de la famille royale Samedi.

L’image a été prise le 18 septembre, la veille des funérailles nationales de Reine Elizabeth IIselon un communiqué de presse de Buckingham Palace partagé par Tatler.

Selon le communiqué, le portrait a été pris avant une réception organisée par Charles et Camilla pour les chefs d’État et les invités officiels étrangers au palais de Buckingham. Parmi les invités figuraient le président américain Joe Biden, la première dame Jill Biden et le premier ministre canadien Justin Trudeau.

Les PDA des membres de la famille royale ne sont pas officiellement limités, mais il est rare de les voir s’engager dans des moments tactiles avec d’autres personnes importantes. Au lieu de cela, la plupart s’en tiennent à un règle non écritepréférant maintenir une distance saine sur les affaires officielles.

La reine Elizabeth II et le prince Philipqui ont été mariés pendant 73 ans, ont suivi la règle de non-PDA et ont rarement été vus se tenir la main.

Mais en regardant de plus près le nouveau portrait, il y a des signes que les deux couples s’engagent réellement dans un PDA. Le bras droit de Charles est enroulé sous le bras gauche de Camilla et semble reposer sur son dos.

De même, le bras droit de Kate semble être délicatement placé derrière le dos de William, alors qu’il joint ses mains ensemble.

Les quatre membres de la famille royale, qui ont déjà été surnommés les nouveaux “fab four”, sont vus en train de sourire à la caméra. Elles respectent également chacune le code vestimentaire du matin – Camilla et Kate ont choisi de porter des robes de deuil noires à manches longues. Pendant ce temps, Charles et William se sont coordonnés en costumes bleu marine foncé et cravates noires.

Un autre élément discret du nouveau portrait est qu’il présente en fait trois personnes qui ont détenu le titre de prince de Galles.

Après la mort de la reine Elizabeth II, plusieurs membres de la famille royale ligne de succession avait des changements de titre.

Charles est automatiquement devenu roi. Son titre de prince de Galles, qu’il détenait depuis l’âge de neuf ans, a été donné à William. Mais comme le Daily Mirror rapports, les membres de la famille royale se tiennent devant une peinture du roi George IV, qui a hérité du titre de prince de Galles en 1762.