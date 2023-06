Un nouveau portable intra-auriculaire pourrait aider les personnes qui se sentent toujours faibles et étourdies

C’est officiel : la rivière des wearables et des trackers de bien-être a coulé jusqu’au coin ou au recoin le plus élevé de votre oreille.

La nouvelle société STAT Health annoncé un appareil mardi qui se trouve dans votre oreille, au-dessus du canal, qui mesure le flux sanguin vers votre tête. Grâce à des métriques partagées avec une application, il peut fournir des informations aux personnes qui se sentent régulièrement faibles, y compris celles atteintes de long COVID, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), la fatigue chronique et d’autres souffrant d’une forme de dysautonomieune perturbation du système nerveux autonome.

Cela peut également aider à gérer les sentiments ou les symptômes associés, comme le brouillard cérébral ou les maux de tête, en leur permettant de voir comment le flux sanguin vers la tête change lorsqu’ils sont assis, debout ou se promènent.

Le portable, appelé STAT, est conçu pour être porté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et comme il se trouve au-dessus du conduit auditif, il ne devrait pas interférer avec les écouteurs ou les oreillettes. Bien qu’il ne soit pas encore officiellement sur le marché et qu’il ne s’agisse pas d’un appareil médical ou de diagnostic, il peut être un outil utile pour les millions de personnes qui gèrent les symptômes d’un système nerveux autonome dérégulé, certains problèmes cardiovasculaires et plus encore.

« Le débit sanguin cérébral (CBF) est le signe vital manquant critique – un mauvais CBF est la cause de symptômes orthostatiques courants tels que les étourdissements et le brouillard cérébral », a déclaré le Dr Peter Rowe, professeur à la Johns Hopkins School of Medicine, spécialisé dans la fatigue chronique. et troubles similaires, a déclaré dans le communiqué de presse de STAT. L’écouteur STAT a été testé cliniquement à Johns Hopkins.

« Cependant, il n’est pas facile de mesurer le CBF, donc la plupart des cliniques se rapprochent en utilisant des mesures secondaires de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, qui induisent souvent en erreur », a déclaré Rowe.

L’appareil ne rentre pas dans votre conduit auditif, comme on le voit chez cette personne qui porte à la fois un écouteur et le STAT. STAT Santé

Comment ça fonctionne



STAT Health a été co-fondé par Daniel Lee, l’un des créateurs originaux des Bose Sleep Buds. Il a dit qu’il avait eu l’idée du nouvel appareil, appelé à juste titre le STAT, après que son père ait commencé à s’évanouir à cause de problèmes cardiovasculaires – il voulait aider ceux comme lui à trouver un outil qui peut aider à prédire un évanouissement.

Mais après que Lee ait observé des chercheurs de Johns Hopkins effectuant le « test de la table basculante », un test de diagnostic pour les personnes souffrant d’affections qui affectent le débit de soufflage, il a vu un besoin dans un groupe différent, principalement des femmes plus jeunes, qui pourraient avoir moins besoin d’un « test d’alerte ». » à propos du moment où ils vont s’évanouir mais sont impatients de reprendre leur vie quotidienne sans se sentir trop étourdis.

Mais la pandémie et la prévalence du long COVID ont peut-être « explosé » le bassin de personnes qui pourraient bénéficier d’un appareil comme STAT, a déclaré Lee. Bien qu’il existe une pléthore de symptômes et de causes de COVID longs, certains des plus courants sont l’essoufflement, la fatigue, le brouillard cérébral et d’autres symptômes qui peuvent être liés à une perturbation du flux sanguin.

« Nous ne mesurons pas techniquement le flux sanguin cérébral ou le flux sanguin vers le cerveau », a déclaré Lee. « Nous mesurons le flux sanguin vers la tête, qui dans de nombreuses circonstances se reflète dans l’oreille. » Plus précisément, le STAT mesure le sang provenant de l’artère carotide externe, qui fait circuler le sang jusqu’au cou, au visage et à la tête.

Mais les personnes qui se sentent chroniquement étourdies, étourdies ou mal à l’aise pendant trop longtemps peuvent tomber dans un cycle de ponte excessive, ce qui perturbera davantage le flux sanguin du cœur vers le cerveau, a déclaré Lee. STAT sera en mesure de vous dire combien de sang vous obtenez, quand vous pouvez vous détendre et quand vous pouvez vous déplacer.

Les utilisateurs obtiendront des scores de ce flux sanguin, à la fois des scores « up » ou des scores « flow », livrés à une application que vous ouvrirez sur votre téléphone. Vous obtenez un nombre variable de points « up » lorsque vous marchez, êtes debout ou assis. Votre score de débit global reflète des mesures telles que votre fréquence cardiaque et les tendances de la tension artérielle (pas un réel mmHg) lorsque vous êtes assis, debout et que vous marchez.

Ensuite, comme d’autres appareils portables comme l’Apple Watch ou l’anneau Oura, vous pourrez modifier votre niveau d’activité ou votre style de vie, ou même partager ces mesures avec votre médecin. Le STAT intègre différents capteurs, notamment des capteurs de pression et de température. Il dispose également d’un micro panneau solaire comme option de charge.

Quand pouvez-vous obtenir une STAT

Pour les personnes pour lesquelles l’appareil est conçu (c’est-à-dire les personnes qui se sentent étourdies ou qui ont des problèmes connexes), vous pouvez inscrivez-vous pour en obtenir un via le site Web de STAT pour avoir une chance d’obtenir les appareils dans les meilleurs tests, probablement au début de l’année prochaine. Il n’y a pas encore de date ferme sur les données de publication finales, a déclaré Lee, mais cela pourrait se produire vers le deuxième ou le troisième trimestre de l’année prochaine.

Cependant, si vous en voulez un juste pour ajouter à votre collection portable, vous ne devriez pas ajouter votre nom à la liste car vous ne pourrez probablement pas répondre aux questions de sélection de l’entreprise.

« Il va y avoir des gens qui aiment la technologie et qui veulent du portable cool, mais nous n’en voulons pas », a plaisanté Lee. « Nous voulons aider les personnes qui en ont besoin. »